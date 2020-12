Le Columbus Crew SC a battu le champion en titre du Seattle Sounders FC 3-0 avec deux buts de Lucas Zelarayan pour assurer le deuxième titre du club en Coupe MLS samedi soir lors du match final au stade de Mapfre.

Une ouverture de 20 minutes pleine d’action et de bout en bout a vu le gardien des Sounders Stefan Frei effectuer un gros arrêt sur Gyasi Zardes et Jordan Morris tir juste à côté du but de l’équipage sur une contre-attaque qui a suivi alors que le match restait sans but.

Les hôtes, qui avaient eu le meilleur de la première mi-temps, ont finalement obtenu la feuille de match à la 25e minute lorsque la signature du record du club, Zelarayan, a réussi un centre de Harrison Afful et a battu Frei avec un premier tir pour donner à Columbus. à 1-0 avance.

Zelarayan a ensuite mis en place le deuxième pour Columbus après avoir obtenu un mauvais dégagement et avoir donné le coup d’envoi à son coéquipier Derrick Etienne pour une première fois composée qui s’est déroulée hors de portée de Frei et a doublé l’avantage de l’équipage.

Les joueurs de Columbus Crew célèbrent après avoir marqué un but contre les Sounders de Seattle lors de la finale de la Coupe MLS. .

Le champion en titre Sounders a semblé quelque peu choqué après avoir perdu deux buts et Columbus a continué à avoir le meilleur du jeu et des chances avant de prendre leur avance de 2-0 à la mi-temps.

Seattle a accéléré le début de la seconde période après que l’entraîneur Brian Schmetzer a fait venir Gustav Svensson et Brad Smith après la pause et a ajouté Will Bruin et Kelvin Leerdam à la 60e minute.

Pourtant, les visiteurs ont eu du mal à créer des chances claires et Columbus continuant de forcer le problème dans son troisième offensif alors que l’équipe locale conservait une avance de deux buts.

Le gardien de l’équipage Eloy Room a repoussé une tête de Morris au but à la 80e minute et Columbus a fait payer Seattle quelques secondes plus tard lorsque Zelarayan s’est recroquevillé dans son deuxième de la nuit pour mettre son équipe en avant pour de bon.

L’entraîneur de Columbus, Caleb Porter, qui avait déjà remporté la Coupe MLS avec Portland en 2015, rejoint Bruce Arena et Sigi Schmid en tant que seuls entraîneurs à remporter des titres avec plusieurs équipes dans la ligue.

À temps plein, la foule limitée s’est déchaînée alors que l’équipage obtenait les honneurs en MLS à la fin d’une saison difficile et raccourcie par coronavirus qui a redémarré en juillet avec le tournoi MLS is Back à Orlando, en Floride.

L’équipe, qui emménagera dans un nouveau stade la saison prochaine, est également devenue la septième équipe à remporter plusieurs Coupes MLS après son triomphe en 2008, tandis que Seattle n’a pas réussi à ajouter à ses championnats de 2016 et 2019.