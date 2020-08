ROME. Le 31 août à la Cour nationale fédérale, il y aura la première audition sur la prétendue combinaison entre Picerno est Bitonto lors de la dernière journée du championnat de Serie D groupe H 2018/19. Au moment où le silence règne, les entreprises travaillent avec leurs avocats pour éviter le danger de relégation, la banque neroverde filtre l’optimisme en vertu d’une défense forte et crédible et même les Lucaniens semblent confiants, une situation confirmée par les mouvements du marché de ce dernier en vue de la Serie C.

LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES FUTURES

Le préjudice à l’image des deux clubs et des villes liées est indéniable, et les avocats s’emploient à affaiblir l’accusation de responsabilité directe et objective ainsi qu’à réduire l’image globale de l’affaire, d’abord pour maintenir la catégorie puis pour donner enfin le début de la nouvelle saison. Pendant ce temps, le 14 août, Calcio Foggia 1920 a annoncé qu’un tiers impliqué dans la procédure disciplinaire pour infraction sportive contre Bitonto Calcio sera créé, toutes les démarches nécessaires ont donc été préparées pour obtenir la Licence Nationale pour éventuellement disputer le prochain championnat de Serie C. Parmi les clubs en attente de la décision sportive finale, l’histoire verra son épilogue probablement dans la première semaine de septembre, il y a aussi la Bisceglie. Les Nerazzurri, battus en playout par Sicula Leonzio, si le président Racanati donnait le feu vert, ils seraient en fait en pole position à la lumière des nouvelles règles sur le repêchage.