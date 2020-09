La Premier League est peut-être revenue à la vie, mais pour les amateurs de ratés à bout portant vraiment horribles, il est juste de dire que le meilleur de l’action du week-end se trouvait ailleurs.

2 Liés

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

En Belgique, la première âme malheureuse à succomber à la bouche de but heebie-jeebies a été le milieu de terrain du KV Malines Aster Vranckx, qui a vu son effort vraiment terrible contre le KV Oostende devenir viral.

Une combinaison de mauvaise défense et de gardien de but bâclé a vu Vranckx se présenter avec un but complètement vide et le ballon à ses pieds.

Malheureusement, le joueur de 17 ans n’a pas pu capitaliser car tout le bas de son corps l’a laissé tomber au moment le plus inopportun.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! 😱#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez – Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 12 septembre 2020

Pour aggraver les choses, Malines a perdu le match d’un seul but.

Heureusement, Vranckx n’a pas été seul longtemps car Ibrahima Ndiaye a subi un hurlement similaire alors qu’il menait la ligne pour le FC Lucerne lors de leur match de coupe contre le FC Thoune.

Avec le ballon au carré dans la surface de réparation de six mètres et le gardien de Thoune échoué, Ndiaye s’est retrouvé avec la simple tâche de le placer dans un but vide.

Vous pouvez probablement deviner ce qui s’est passé ensuite.

OH MON DIEU! 😱 Je vois ton Aster Vranckx et je t’élève Ibrahima Ndiaye! L’attaquant du FC Luzern parvient à le mettre à l’écart à quelques mètres avec un but ouvert! QUELLE MANQUE! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/esuFPQlTDs – 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 – Craig King (@FootballSwissEN) 13 septembre 2020

Pour être juste envers Ndaiye, le filet a ondulé – mais pas tout à fait de la manière qu’il aurait espérée.

Bien sûr, ils étaient tous les deux complètement épouvantables en eux-mêmes, mais il est juste de dire que Vranckx et Ndaiye sont en bonne, ou devrait être, dire en mauvaise compagnie.

Eric Maxim Choupo-Moting (PSG)

contre. Strasbourg, 2019

Avec le score verrouillé à 1-1, le héros culte du PSG Choupo-Moting a fait l’impensable et a en fait empêché son coéquipier de marquer, arrêtant inexplicablement le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne.

« C’est difficile à expliquer », a lancé l’attaquant déconcerté après le match, faisant écho aux sentiments de milliers de fans du PSG incrédules à travers le monde.

Dennis van Duinen (Harkemase Boys)

contre. VV Capelle, 2017

Cauchemar des ligues inférieures néerlandaises, dans lequel Van Duinen se fraye un chemin devant le gardien de but pour se retrouver avec un filet absolument vide – et parvient toujours à donner à Capelle un coup de pied de but.

Pour couronner le tout, Harkemase a perdu 3-2 contre ses rivaux de milieu de table.

Een misser die je zelden ziet: Harkemase Boys kan tegen Capelle op een 3-0 voorsprong komen, maar dat feest gaat niet door … pic.twitter.com/qRv0FuIeAe – NOS Voetbal (@NOSvoetbal) 8 octobre 2017

Tumelo Khutlang (Lesotho)

contre. Tanzanie, 2018

Deux sitters ratés risibles pour le prix d’un des prédateurs les moins impitoyables du Lesotho.

😬 Mentionnez à l’ami qui manquerait un objectif comme celui-ci 🤦‍♂️ L’attaquant du Lesotho Tumelo Khutlang, a raté un but pratiquement chanté lors du match de Coupe d’Afrique entre le Lesotho et la Tanzanie pic.twitter.com/tLYnxjzRhA – Monde du sport (@mundodeportivo) 19 novembre 2018

Raheem Sterling (Man City)

contre. Lyon, 2020

City est sorti de la Ligue des champions après que Sterling ait réussi à faire voler ce gardien cloué d’un but ouvert pour refuser à son équipe un but égalisateur.

Edin Dzeko (Rome)

contre. Palerme, 2016

Il a peut-être marqué un grand nombre de buts au fil des ans, mais Dzeko est sujet à un raté d’horreur de temps en temps. En effet, l’attaquant de la Roma était à son pire lorsqu’il a calmement laissé passer cette occasion bien large avec le but à sa merci.

Edin #Dzeko avec ce qui pourrait bien être le raté de la saison. #RomePalerme #Rome #ASRom pic.twitter.com/B6mL36J8AN – Matthias Marburg (@BILD_Marburg) 21 février 2016

Ilija Sivonjic (Dinamo Zagreb)

contre. HNK Cibalia, 2009

Dans lequel le milieu de terrain croate Sivonjic prouve succinctement que l’extraordinaire miss à bout portant de Choupo-Moting contre Strasbourg n’était pas entièrement sans précédent.

Inconnue (Belgrade Zone League, quatrième niveau serbe), 2016

Spooned sur la barre transversale de moins de 30 centimètres. Pour son propre bien, il est probablement préférable que cet « attaquant » reste anonyme.

Giorgi Merebashvili (Wisla Plock)

contre. Gornik Leczna, 2016

Merebashvili se tord habilement et pivote dans la surface de réparation, laissant le gardien de but et plusieurs défenseurs derrière lui, pour découvrir qu’il s’est tellement étourdi dans le processus qu’il ne pouvait pas tout à fait se rappeler où était le but.

😱😱😱😱😱 PERSONNES … Marquez cet ami qui perdrait cet objectif! Esse cara aí é ou Giorgi Merebashvili, je ne joue pas entre Wisla Plock et Gornik Leczna. Crédit: EKSTRAKLASA OFFICIAL pic.twitter.com/Nhnu1mfbZX – Esporte Interativo (à partir de 🏠) (@Esp_Interativo) 29 août 2019

Sergio Araujo (AEK Athènes)

contre. Asteras Tripoli, 2018

Un centre dévié qui se dirigeait visiblement vers le but de toute façon et que fait Araujo? Envolez-vous vers le genou d’un « coup » maladroit contre la barre transversale directement en dessous.

Kenny Dalglish (Liverpool)

contre. Manchester United, 1980

Un classique de tous les temps de The King, qui a réussi à en couper un à un pied à Old Trafford après avoir fait présenter un gardien sur un plateau d’argent par le maraudeur Alan Hansen.

Fahad Khalfan (Qatar)

contre. Ouzbékistan, 2010

Après avoir contourné le gardien ouzbek pour se retrouver face à une bouche de but vide, une absence totale et totale de pied gauche voit l’attaquant adolescent Khalfan entrer instantanément dans les annales de l’infamie des Jeux asiatiques.

Dodo (Giresunspor)

contre. Fenerbahce, 2018

Encore à ce jour, la pire tentative de pénalité que nous ayons jamais vue (et cela en dit long!) D’un attaquant avec le surnom le plus approprié imaginable.

Baptiste rocheux (Arrondissement de Harrow)

contre. Abbaye de Waltham, 2009

Autrement connu sous le nom de « Miss Of The Century » dans les cercles non-ligue.

Un exemple vraiment emblématique du genre qu’il ne faut jamais oublier.