Pour les joueurs de football américains en compétition à l’étranger, comme Tyler Adams de RB Leipzig, le gardien de but de Manchester City Zack Steffen et Haji Wright, ce Thanksgiving s’annonce comme nul autre.

Pendant la plupart des saisons passées à l’étranger, les vacances de Thanksgiving rappellent à quel point les proches d’un joueur sont éloignés. La couverture chaude qui permet de retrouver la famille est souvent absente et peut ajouter à un sentiment d’isolement.

C’est un sacrifice que les joueurs américains font depuis des décennies – des pionniers à l’étranger comme Claudio Reyna, Steve Cherundolo et Clint Dempsey, pour n’en citer que quelques-uns – mais cette fois-ci, les chances de se connecter se dirigeront davantage vers le virtuel que la normale. La pandémie COVID-19 a limité les voyages internationaux, ainsi que les mouvements à un niveau plus local. Il y a aussi la nature plutôt instable de ce qui se passe aux États-Unis alors que 2020 tire à sa fin.

Aller à: Quelques minutes avec Aron Johannsson | Montre de stock | Rapport de dépistage: Richard Ledezma

« C’est un peu difficile pour moi de ne pas être à la maison avec la famille et de faire la fête avec tout le monde », a déclaré Wright, qui joue au Danemark avec l’équipe de SuperLiga SønderjyskE, à ESPN. « Mais je dirais certainement que cette année est encore plus spéciale avec tout ce qui se passe dans le monde, en particulier aux États-Unis avec les élections, les émeutes, les manifestations. Vous ajoutez COVID-19 à cela et les verrouillages? an. «

ESPN met en lumière les plus grandes histoires autour des stars de l’USMNT qui exercent leur métier à l’étranger, apportant des informations privilégiées sur leurs succès et leurs luttes, s’assoyant avec certains des meilleurs joueurs de l’équipe nationale et repérant la prochaine génération d’Américains qui traversent l’Europe.

Pour cette raison, les souvenirs du passé de Thanksgivings sont encore plus présents à l’esprit.

Tout d’abord, il y a la nourriture. Pour Steffen, ce sont les desserts – les choux à la crème, en particulier. Pour Wright, c’est le macaroni au fromage de sa mère ainsi que la tarte aux patates douces. Adams est tout au sujet de la farce, de la purée de pommes de terre et de la sauce.

Ensuite, il y a le temps passé en famille, que ce soit autour de la table ou dans la cour. C’est pourquoi pour Adams, Thanksgiving était sans conteste «toujours mes vacances préférées». C’est particulièrement vrai maintenant que ses frères sont dispersés dans les universités des États-Unis. Les vacances étaient un moyen de rassembler tout le monde, même pour une courte période.

« Nous avons eu le Turkey Bowl chaque année », a déclaré Adams à ESPN. «C’était généralement deux contre deux avec mes frères, puis mon père en tant que quart-arrière de tous les temps. Nous avons toujours fait le plus vieux contre le plus jeune, donc c’était moi et Darryl contre Dylan et Donovan. Et puis, le premier à pleurer d’un seul. de mes jeunes frères, mon père disait: «Vous devez changer d’équipe parce que je n’entends pas ça. Vous pouvez l’imaginer. C’était assez intense. Le premier à manger à table était celui qui gagnait. «

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Top 25 de l’USMNT de moins de 23 ans: les jeunes sont enthousiastes

– US Big Board: qui ira à la Coupe du monde 2022?

Pour Steffen, d’autant plus que sa carrière professionnelle a commencé à décoller, Thanksgiving a été un répit du travail du jeu.

2 Liés

« Je pense que ma famille fait un très bon travail en prenant du recul et en voyant les moments importants que nous passons ensemble », a-t-il déclaré à ESPN. « Et combien ils sont grands et massifs pour juste la camaraderie et l’amour. Beaucoup de familles ne comprennent pas cela, donc ma mère est vraiment très reconnaissante à quel point nous sommes chanceux et bénis. »

L’impact de la pandémie sur Thanksgiving a été ramené à la maison cette semaine. Wright passera les vacances avec sa petite amie, Jana, bien qu’il ait récemment reçu la visite de sa mère Serena et de son frère Hanif. La petite amie d’Adams, Sarah, qu’il décrit comme une « passionnée de vacances » qui se donne généralement le maximum pour Thanksgiving, est de retour aux États-Unis, donc il sera en solo. Il y a aussi le fait que le devoir appelle son équipe de club.

« Il n’y aura même pas de tentative pour moi [to cook] sans ma petite amie ici « , dit-il. » Je rentre juste de la nourriture du terrain d’entraînement et ensuite je suppose que je vais devoir fêter ça sur FaceTime. Mes parents me feront 100% FaceTime, car tous mes frères seront toujours à la maison. Et puis, il n’y en aura pas trop car nous nous préparerons le week-end pour un match à l’extérieur, alors je partirai [for that] le lendemain. «

Haji Wright et sa famille posent pour une photo alors qu’ils célèbrent Thanksgiving en 2019. La famille Wright

Il y a un an, la famille de Steffen lui a rendu visite alors qu’il jouait en prêt avec Fortuna Düsseldorf en Allemagne. Ce ne sera pas possible cette fois, mais il vise toujours quelque chose d’aventureux. Alors que les joueuses de l’équipe nationale féminine américaine Sam Mewis et Rose Lavelle jouent pour l’équipe féminine de Man City, il y a un espoir que les trois d’entre elles, ainsi qu’une autre star féminine de Man City, l’international canadienne Janine Beckie, puissent se réunir – à distance responsable. , bien sûr – et célébrez les vacances.

Le fait que les Américaines affronteront les Pays-Bas à Breda le lendemain de Thanksgiving – Regardez EN DIRECT le vendredi, 12h30 HE, ESPN2 (États-Unis) – empêche que quoi que ce soit se passe pendant les vacances elles-mêmes, tandis que les protocoles COVID-19 pourraient faire échouer tout projet de réunion, mais Steffen est déterminé à faire quelque chose. Cela n’aide pas qu’il ne soit pas un excellent cuisinier, mais il compte sur son ami Dylan Hurley pour prendre le relais.

« Il aime beaucoup cuisiner et donc lui et moi allons en cuisiner une bonne partie », a déclaré Steffen. « Et je pense que nous pourrions demander à tout le monde d’apporter son propre plat, alors continuez de vous amuser. »

Ensemble, ils se souviendront que même si la pandémie de COVID-19 fait rage, il reste encore beaucoup à remercier. – Jeff Carlisle

Quelques minutes avec … Aron Johannsson

jouer

1:49

L’attaquant américain Aron Johannsson a déclaré que l’ESPN FC MLS pourrait être son prochain coup s’il quitte Hammarby en janvier.

Aron Johannsson n’a pas disputé de match de compétition pour les États-Unis depuis que les Yanks se sont écrasés à la quatrième place de la Gold Cup 2015. Peu de temps après, l’attaquant a quitté l’AZ Alkmaar pour le Werder Brême, où il allait manquer 83 jeux sur quatre saisons à travers des blessures de grande envergure, de ses hanches à ses adducteurs et à ses chevilles.

Mais un passage au géant suédois Hammarby en 2019 a vu le jeune homme de 30 ans revenir à la forme qui faisait de lui une perspective si alléchante pour l’USMNT lorsqu’il a été recruté en tant que double national islandais-américain par Jurgen Klinsmann en 2013. Il a marqué 11 buts en 21 apparitions à l’Allsvenskan cette saison, et espère revenir dans l’équipe nationale sous Berhalter.

Il a parlé avec notre Sebastian Salazar de rester en bonne santé, de son succès à Stockholm, de son enthousiasme pour la récolte de jeunes joueurs talentueux de l’équipe nationale masculine américaine et d’un avenir potentiel dans la Major League Soccer.

jouer

1:35

Dans une interview exclusive avec ESPN FC, Aron Johannsson se souvient de l’entraînement avec Zlatan Ibrahimovic à Hammarby.

Stock watch: évaluer les hauts et les bas des Américains à l’étranger

Haji Wright, SønderjyskE – À la hausse : Après deux saisons stériles partagées entre Schalke 04 et VVV-Venlo (deux buts en 30 matchs), l’attaquant jadis très vanté a revitalisé sa carrière depuis son arrivée au Danemark en août. Avec six buts en huit matchs, Wright mène la SuperLiga danoise au score et a été nommé joueur du mois de la ligue pour octobre.

« Ce fut un bon début. Je suis vraiment fier et très heureux d’avoir commencé comme je l’ai fait. J’ai beaucoup travaillé pendant cette intersaison, et je pense que ça se voit maintenant », a déclaré Wright à Jeff Carlisle d’ESPN. «À cause de COVID et de tout, cela ne m’a pas donné d’autre choix que de me concentrer vraiment sur mon métier. J’étais à peu près enfermé avec mon jeune frère et nous nous entraînions vraiment, honnêtement, plusieurs heures par jour chaque jour.

Wright s’est remis sur le radar de l’équipe nationale des États-Unis, et s’il continue, sa forme récente pourrait gagner une convocation de Gregg Berhalter dans les mois à venir.

Christian Pulisic, Chelsea – Reste stable : Pulisic est hors de combat depuis le 31 octobre, lorsqu’il a aggravé une blessure aux ischio-jambiers lors de l’échauffement avant le match de Chelsea contre Burnley.

Prochains jeux LIVE sur ESPN + (US):

MERCREDI NOV. 25

• FC Goa contre Mumbai City (8 h 55 HE)

• Bristol City v Watford (14 h 55 HE)

Le match de la Ligue des champions de mardi contre le Stade rennais a marqué le quatrième match que le joueur de 22 ans a raté à cause de la blessure, la blessure initiale aux ischio-jambiers lui ayant empêché sept matches, mais il a été déclaré apte pour le match alléchant de dimanche contre Tottenham Hotspur. Le club de l’ouest de Londres s’efforce de varier les sessions d’équipe avec plus de travail individuel et d’ajuster ses limites de charge pour se prémunir contre de futures pannes, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Reggie Cannon, Boavista – À la hausse : Cannon a parcouru les 90 minutes complètes de chacun des sept matches de Primeira Liga de Boavista cette saison, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné qu’il a quitté le FC Dallas pour le Portugal 10 jours avant le début de la campagne de championnat de son nouveau club. Le joueur de 22 ans a également impressionné l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de sa démolition du Panama.

Des sources ont déclaré à Jeff Carlisle d’ESPN que le natif du Texas avait impressionné les entraîneurs de Boavista et de l’équipe nationale avec son positionnement amélioré et sa défense individuelle, mais ils veulent le voir ajouter plus de produit final à son jeu.

Tim Ream, Fulham – Tendance à la baisse : Reprenant le pas en Premier League, le défenseur central vétéran allait toujours faire face à une concurrence accrue pour une place de départ. Après avoir débuté quatre des cinq premiers matchs de Fulham, le natif de Saint-Louis a vu son temps de jeu diminuer avec les signatures d’été que Joachim Andersen et Tosin Adarabioyo ont préféré à sa place. Ream n’a pas quitté le banc lors des trois derniers matchs de Fulham, mais des sources ont déclaré à Tom Hamilton que le joueur de 33 ans avait déjà occupé cette position et qu’il était convaincu qu’il le reviendrait.

Fulham ayant concédé trois buts contre Everton ce week-end, Ream s’efforcera de revenir dans le onze de départ avant des tests difficiles contre Leicester City, Manchester City et Liverpool.

Rapport de dépistage: Richard Ledezma

Au cours de quelques semaines mouvementées cet automne, Richard Ledezma, né à Phoenix, a fait ses débuts en Eredivisie pour le PSV Eindhoven, une apparition en Ligue Europa pour l’équipe néerlandaise, et est sorti du banc pour récupérer sa première casquette américaine en 6-2. défaite du Panama.

Le milieu offensif avait déjà profité d’un petit échantillon de football senior en USL avec Real Monarchs (l’équipe réserve du Real Salt Lake) avant de s’installer aux Pays-Bas à l’été 2019 sur le dos d’une belle performance contre la France à la FIFA U20. Coupe du monde Pour souligner sa quête de plus de temps de jeu en équipe première, Ledezma a enregistré une passe décisive spectaculaire de 60 verges le week-end dernier alors que Jong PSV (l’équipe de développement du club évoluant en deuxième division) a fait match nul 3-3 à MVV.

Meneur de jeu soigné et bien rangé, le jeune Américain préfère opérer en tant que n ° 10 ou dans un rôle plus profond de n ° 8 semblable à celui joué depuis plus d’une décennie à Barcelone par son idole, Andres Iniesta. Bien qu’il soit toujours un peu trop dépendant de son pied droit préféré, il a un grand oeil pour une défense à travers le ballon – il est excellent pour trouver de l’espace entre les lignes et déplacer le ballon rapidement avec de belles touches parfaitement mesurées. Excellent pour s’éloigner de son marqueur grâce à des rebondissements rapides, son agilité, son QI footballistique bien développé, son contrôle rapproché et ses capacités techniques plaident en faveur d’un avenir prometteur pour le club et le pays. – Tor-Kristian Karlsen