AMSTERDAM, PAYS-BAS – 25 AOÛT: Donny van de Beek d’Ajax lors du match amical entre l’Ajax v Hertha BSC à la Johan Cruijff Arena le 25 août 2020 à Amsterdam aux Pays-Bas (photo de Rico Brouwer / Soccrates / .)

Manchester United semble avoir finalement jeté son dévolu sur un objectif réaliste. Les autres clubs anglais de Manchester City et de Chelsea ont été très actifs sur le marché des transferts. Cela étant dit, le silence dans la moitié rouge de Manchester a semblé bizarre. Bien qu’il y ait eu un certain mouvement au cours des 48 dernières heures.

Les Red Devils se sont finalement fixés sur la signature de Donny Van de Beek de l’Ajax, selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano.

Le joueur de 23 ans est très intéressé à jouer en Premier League selon le spécialiste italien des transferts. De plus, les relations entre les deux clubs étant décentes, l’Ajax attend apparemment maintenant une offre des géants de la Premier League.

Comment Van de Beek s’intégrerait à Manchester United

Profondeur d’escouade indispensable

Le problème pour Manchester United a été très évident. Le club anglais manque d’une bonne profondeur d’équipe malgré une équipe de première classe mondiale. Le manager Ole Gunnar Solskjaer a besoin de renforts de qualité pour la saison à venir.

Van de Beek fait certainement l’affaire. Paul Pogba et Bruno Fernandes sont les deux habitués de la formation de départ et sont presque intouchables. La carrière de haut niveau de Nemanja Matić semble être un peu frénétique avec son vieillissement. Le Brésilien Fred et la jeune starlette Scott McTominay ont été décents mais pas le matériel de la première équipe.

Un milieu de terrain central de classe mondiale pourrait certainement compléter son milieu de terrain. De plus, avec Van de Beek ayant du temps à ses côtés et une expérience en Ligue des champions à son actif, cela semble être un investissement à long terme qui pourrait rapporter d’innombrables avantages.

Position de Van de Beek dans la configuration actuelle de Manchester United

Solskjaer joue un système compact 4-2-3-1 dans la plupart de ses matchs. Comme Paul Pogba a été absent pendant la majorité de la saison, Nemanja Matić et Scott McTominay ont été les deux pivots au centre du parc. Alors que Bruno Fernandes joue comme un faux neuf derrière l’attaquant, presque dans un rôle de meneur de jeu de haut niveau.

En analysant les dernières saisons de Van de Beek, le milieu de terrain néerlandais est un milieu de terrain central naturel. Mais sa carte de chaleur pour la saison dernière a souligné qu’il tendait davantage vers le côté droit du terrain.

Paul Pogba et Van de Beek comme les deux pivots pourraient être une paire de classe mondiale au milieu du terrain. Pogba jouerait le rôle habituel de box-to-box, tandis que Van de Beek pourrait gérer le segment de la créativité.

On a trop compté sur Bruno Fernandes pour créer cette étincelle, et le joueur de 23 ans ne pouvait aider l’équipe qu’en apportant ses capacités de jeu et de buteur à Old Trafford.

Van de Beek: les chiffres

Aussi ironique que cela puisse paraître, Van de Beek a en fait de meilleures statistiques défensives dans le rôle de milieu de terrain central par rapport à Nemanja Matić et Scott McTominay. Ceci malgré le fait que l’homme des Pays-Bas soit moins un joueur physique. Van de Beek réalise en moyenne deux plaqués toutes les 90 minutes par rapport au chiffre de 1,4 de Nemanja Matić et de 1,3 plaqués par Scott McTominay par match.

De plus, l’objectif de transfert de United est également très efficace pour créer des opportunités de but. Van de Beek a créé six occasions de but pour ses coéquipiers la saison dernière en 23 matchs. Sur les six chances, il a réussi à obtenir cinq passes décisives.

Comparer ces statistiques offensives à Matić et McTominay serait dommage. Alors que le milieu de terrain serbe n’a pas créé de grandes chances toute la saison et n’a donc manifestement pas réussi à enregistrer une seule passe, McTominay a créé deux grandes chances qui n’ont pas été converties en une seule opportunité de changement de jeu.

Certes, Van de Beek est un paquet défensif aussi bien qu’attaquant.

Moins de fardeau pour Bruno Fernandes

Avec l’arrivée potentielle de Van de Beek, le jeu du créateur de jeu portugais ne peut qu’être amélioré. La pression d’une seule main pour créer de la magie sur le terrain serait partagée et Fernandes pourrait même jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Cela pourrait aider l’ancien milieu de terrain du Sporting CP à se rapprocher du ballon final.

Le football de la Ligue des champions sera de retour à Old Trafford cette saison à venir. Cela augmente le nombre de jeux de haut niveau auxquels jouer une énorme quantité. Sans une bonne équipe, il serait impossible pour l’armée de Solskjaer de survivre en Europe.

L’arrivée potentielle de Van de Beek pourrait être un soupir de soulagement parmi le club et ses fans. Tout en rafraîchissant également l’équipe de stars.

Photo principale

Incorporer à partir de .