La résurgence de Ndombele en 2020-21 a été l’une des histoires de la saison de Premier League alors que Tottenham a lancé un défi de titre crédible. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Quand il s’agit de parler de Tanguy Ndombele et Jose Mourinho, un duo qui se sont parfois affrontés en 2020, rien ne sera jamais simple, comme nous l’avons vu dimanche lorsque le milieu de terrain français était étonnamment absent de l’équipe de la journée pour le 2-0. derby victoire sur Arsenal. Pourtant, jusqu’à la dernière tournure de leur relation orageuse, la renaissance de Ndombele a été jusqu’à présent l’une des histoires de la saison de Premier League. C’est encore plus remarquable compte tenu de l’endroit où nous les avons laissés il y a quelques mois, en se disputant et en se disputant, Ndombele demandant de s’éloigner des Spurs parce qu’il ne voulait pas travailler avec Mourinho, comme l’a révélé ESPN en juin, pour le manager le serrant dans ses bras après une autre superbe performance lors de la victoire 2-0 contre Manchester City le 21 novembre.

Ndombele a été l’un des joueurs les plus divertissants à regarder en Angleterre cette saison, aux côtés de Jack Grealish d’Aston Villa. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme Ndombele n’importe où, offrant autant de capacités techniques tout en étant si forts et capables d’affronter les joueurs, absorbant la pression, portant le ballon vers l’avant, brisant les lignes entre le milieu de terrain et la défense de l’adversaire. Lorsque Mourinho et son assistant, Joao Sacramento, sont revenus pour revoir le match nul 0-0 entre Chelsea et Tottenham le 29 novembre, ils ne pouvaient toujours pas comprendre comment, en première période, Ndombele a réussi à dribbler son chemin au-delà de Thiago. Silva et N’Golo Kante juste à côté de la ligne de touche, remportant un coup franc après une faute de Silva. « C’était comme de la magie », a déclaré un membre de l’équipe.

– Marcotti: Mourinho expose le golfe entre les Spurs, Arsenal

Diffuser ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Même si les statistiques de Ndombele ne sont pas exceptionnelles (un but et une passe en 10 matchs de Premier League jusqu’à présent), son niveau de jeu a été exceptionnel; En effet, malgré toute l’attention et les éloges accordés à ses coéquipiers Harry Kane et Son Heung-Min, le milieu de terrain français a joué un rôle tout aussi important en aidant Tottenham à se hisser en haut du tableau.

Mourinho peut souvent être intransigeant dans sa gestion des hommes. Pourtant, il reconnaît le talent. Il a été un fan de Ndombele pour son potentiel, moins pour son attitude perçue. Mourinho aurait été dur avec la signature du record du club – 62 millions d’euros en 2019 – lorsqu’il a repris le poste de manager il y a un an parce qu’il voulait le rendre meilleur, pas parce qu’il ne l’aimait pas. Une chose similaire s’est produite avec l’homme remplacé par Mourinho, Mauricio Pochettino. L’Argentin ne pensait pas que l’international français travaillait assez dur.

Ndombele avait été plutôt indulgent en France, tant à Amiens qu’à Lyon où il a réussi son chemin. Il pouvait arriver à s’entraîner certains jours et ne pas en avoir envie les autres; ses entraîneurs seraient d’accord avec ça. Bien sûr, ce n’est pas possible avec Mourinho – cela ne devrait être possible avec aucun manager, vraiment – mais Mourinho a refusé de l’abandonner. Ils ont beaucoup parlé dans son bureau après la courte pause de l’été et ont commencé la saison 2020-21 sur une nouvelle page.

jouer

1:22

Jurgen Klinsmann fait l’éloge de Jose Mourinho de Tottenham après la victoire 2-0 des Spurs contre Arsenal.

« Nous avons tous les deux mis notre ego de côté », expliquait Ndombele à la télévision française il y a quelques semaines, même si Mourinho n’a pas beaucoup changé. Ndombele l’a fait. Son effort à l’entraînement et pendant les matchs est bien meilleur. Dans le cas de Mou, il prend plus de temps pour s’asseoir et parler au joueur de 23 ans. Il le pousse pendant l’entraînement, mais lui montre aussi de la confiance et lui propose un accompagnement.

« Il a dû mûrir. N’oubliez pas que sa montée au sommet a été extraordinairement rapide », a expliqué une source proche de Ndombele. « Il a eu une saison en Ligue 1 à Amiens, puis deux à Lyon, un gros transfert à Tottenham, un changement de manager après quatre mois, une nouvelle ligue, un nouveau pays et une nouvelle langue. Il a dû faire face à de gros change très rapidement, des attentes massives et c’était tout nouveau pour lui à un jeune âge. «

Ndombele n’était sans doute pas prêt pour un grand déménagement à l’étranger cet été-là, les exigences de la Premier League, ainsi que de Pochettino et de Mourinho représentant un changement fondamental par rapport à tout ce qu’il avait vécu auparavant. « Maintenant, les choses vont mieux parce qu’il a compris beaucoup de choses. Il se sent mieux physiquement, il connaît la ligue et il joue aussi à sa position préférée », a poursuivi la source.

Ayant pris un départ difficile ensemble, Ndombele et Mourinho sont très sur la même longueur d’onde et la forme du milieu de terrain français est la preuve que les choses vont mieux entre eux à Tottenham. DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / . via .

La position centrale n ° 10, plus haut sur le terrain que Ndombele la saison dernière, est en effet beaucoup mieux pour lui et il apporte tellement à l’équipe de ce rôle de milieu de terrain avancé. Ce n’est sûrement pas un hasard si les deux seuls matchs de Premier League qu’il n’a pas commencés étaient une défaite 1-0 contre Everton et un match nul 1-1 contre Newcastle, tous deux à domicile, bien qu’il y ait bien sûr encore place à l’amélioration. Il n’a pas encore joué les 90 minutes complètes d’un match de championnat cette saison, par exemple, et bien que Ndombele ait parfois été frustré de se retirer dans le dernier tiers des matches, tout cela fait partie du plan pour développer son endurance là où elle compte le plus dans la dernière partie de la saison.

Mourinho n’était pas heureux dimanche que Ndombele se soit exclu pour le choc contre Arsenal. « Nous étions positifs, nous attendions le dernier moment, mais à ce moment-là, il a décidé qu’il n’était pas prêt », a déclaré Mourinho à Sky Sports avant le match pour expliquer l’absence de son joueur, ne semblant pas du tout impressionné par le « petit problème ». qui a impacté son XI. Pourtant, lors de sa conférence de presse d’après-match, il a changé sa version des événements: « Ce n’est qu’aujourd’hui que nous avons décidé qu’il n’était pas en bonne condition pour jouer. » Le changement a certainement été interprété par certains dans le camp de Ndombele comme Mourinho prouvant publiquement à quel point il est prêt à le défendre et les Spurs ont remporté le match confortablement contre leurs rivaux du nord de Londres.

Ce n’est toujours pas totalement parfait entre les deux, mais c’est tellement mieux qu’il ne l’a jamais été et Mourinho et Ndombele en récoltent les fruits. Oh, et Tottenham aussi, assis juste là en haut du tableau, rêvant d’un premier titre de champion en près de 60 ans.