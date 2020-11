Comme l’a montré sa dernière annonce d’équipe pour les matchs de ce mois contre le Pays de Galles et le Panama, l’équipe nationale masculine des États-Unis a des talents individuels passionnants. Avec une moyenne d’âge de 21 ans, 10 mois, Christian Pulisic et Giovanni Reyna feront la une des journaux, mais une équipe n’est pas faite uniquement de glamour et la bonne nouvelle est qu’un milieu de terrain brésilien émerge également qui peut définir le étape pour que les joueurs les plus attaquants réussissent.

Joao Lucas de Souza Cardoso est né à Denville, New Jersey, où ses parents brésiliens dirigeaient une entreprise de porcelaine. Lorsque leur fils n’avait que 3 mois, ils sont rentrés chez eux à Criciuma, dans le sud du Brésil, même si Joao Lucas n’a jamais été autorisé à oublier ses racines nord-américaines. Lorsqu’il s’est montré prometteur au football, il a été surnommé «Johnny».

Aujourd’hui, Johnny Cardoso, âgé de 19 ans, est devenu le premier joueur en 24 ans à gagner un appel aux États-Unis tout en jouant pour un club en dehors de l’Amérique du Nord ou de l’Europe. (Cobi Jones l’a fait pour la dernière fois, lors de la Gold Cup de la CONCACAF 1996 alors qu’il jouait pour Vasco da Gama.) Il y a un an, Cardoso a été nommé pour la première fois sur la liste de l’équipe des États-Unis U23 pour un camp à Miami et maintenant il est dans les grandes ligues.

Une grande partie du mérite de cette reconnaissance revient à Eduardo Coudet, son entraîneur de club à l’Internacional, dans la ville de Porto Alegre, au sud du Brésil. Argentin, Coudet en est à sa première année à la tête du club et lorsqu’il a pris la relève, il était impatient de jeter un coup d’œil aux produits des rangs de jeunes très appréciés de l’Inter. Le jeune qui a attiré son attention était Cardoso – pas l’un des joueurs que les médias locaux avaient considérés parmi les futures stars les plus probables, mais maintenant l’attrait est clair.

Coudet était un milieu de terrain avec une carrière de haut niveau solide plutôt qu’époustouflante. Il a eu quelques matchs avec le Celta Vigo en Espagne, mais son meilleur football a été joué en Argentine avec Rosario Central et River Plate, avant de terminer ses jours de jeu au Mexique, puis avec Philadelphia Union et les Fort Lauderdale Strikers. Il n’était pas exceptionnellement rapide ou habile, il n’avait pas de talents exceptionnels, mais il comprenait le jeu et pouvait faire vibrer un milieu de terrain en faisant les choses simples au bon moment. Clairement, Coudet a vu certaines de ces qualités chez Cardoso.

Johnny Cardoso a été appelé pour la première fois en équipe nationale masculine américaine. Ricardo Duarte / International

Cardoso est avec l’Inter depuis 2014. Il a commencé comme milieu de terrain offensif, puis a joué avec un certain succès en tant qu’attaquant, mais sur son chemin à travers les rangs des jeunes, il a été transformé en un milieu de terrain profond précisément à cause de sa capacité à comprendre ce qu’il fallait faire et quand le faire. Coudet a donc vu un joueur qui n’avait pas la chance d’avoir un rythme excessif mais qui était rapide dans le virage, rapide pour faire la passe, rapide pour se mettre en position pour recevoir. Cardoso est assez fort pour prendre soin de lui-même dans un milieu de terrain encombré et il peut garder le ballon en mouvement, ce qui permet à son équipe de continuer.

Septembre a été son meilleur mois jusqu’à présent et il a commencé un certain nombre de grands matchs pour l’Inter. Coudet utilise son milieu de terrain défensif presque comme troisième défenseur central, et bien que Carsoso ait eu une certaine expérience dans ce rôle, la plupart de ses apparitions sont montées plus haut sur le terrain, où Coudet valorise la maturité calme de son jeu. Cardoso n’a mis que quelques mois pour passer du statut de l’un des produits jeunesse du club à celui de star du futur.

Après une blessure, il est remis en lice et a commencé la victoire 2-1 de mercredi soir contre l’Atletico Goianiense en Copa do Brasil. Il y a beaucoup de concurrence pour les places dans le milieu de terrain de l’Inter, et il est peu probable qu’il commence de nombreux matchs lorsque l’équipe est à pleine puissance, mais le club se bat sur trois fronts: l’Inter est en tête de la ligue et toujours en vie dans la Copa Libertadores et la coupe domestique. Les matchs arrivent vite et fort, et il y aura des chances pour les joueurs marginaux.

L’espoir est, pour le club et le pays, que Cardoso puisse devenir quelque chose de bien plus qu’un joueur marginal.