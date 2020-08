LISBONNE, PORTUGAL – 23 AOÛT: (—- UTILISATION ÉDITORIALE UNIQUEMENT â CRÉDIT OBLIGATOIRE – « UEFA / MICHAEL REGAN / DOCUMENT » – PAS DE COMMERCIALISATION PAS DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES – DISTRIBUÉES EN TANT QUE SERVICE AUX CLIENTS —-) Les joueurs du Bayern Munich célèbrent à la fin du match de football final de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au stade de la Luz à Lisbonne, Portugal, le 23 août 2020. Le Bayern Munich allemand a battu le Paris Saint-Germain 1-0 en France dimanche pour gagner le Titre de l’UEFA Champions League 2020. (Photo par Michael Regan / UEFA / Handout / Agence Anadolu via .)

Il a fallu quelques heures avant que le Paris Saint-Germain n’affronte le Bayern Munich lors de la finale de la campagne de la Ligue des champions. Le pilier brésilien Neymar est descendu du bus de l’équipe avec une grosse boîte à musique à la main. Il s’est arrêté à mi-chemin devant le vestiaire et a même montré quelques pas de danse. C’est exactement ainsi que les champions français ont abordé le jeu.

On a beaucoup parlé de la domination du Bayern cette saison. À tel point que quelques experts avaient compté le Paris Saint-Germain avant même la fin des alignements.

Comment le Bayern Munich a remporté la victoire à Lisbonne

Le Bayern a gardé la possession dès le début

Le Bayern a commencé le match comme les Allemands l’ont toujours fait. Une pure démonstration de puissance dans leurs foulées tout en appuyant sur l’adversaire. Ils ne savaient pas qu’ils jouaient exactement comme le Paris Saint-Germain le voulait.

À plusieurs reprises, le Bayern a été pris dans une attaque ratée alors que les Parisiens envoyaient Angel Di Maria et Kylian Mbappe voler sur les flancs. Cela a également payé les géants de la Ligue 1 à plusieurs reprises. Neymar a failli marquer d’une mise à pied de Mbappe. Angel Di Maria a quitté Alphonso Davies pour mort plus de deux fois au début du match. Et Mbappe aurait dû marquer un gardien.

Un affichage dominant de la seconde moitié

La seconde mi-temps a commencé avec quelque chose d’extraordinaire. Hansi Flick a finalement changé brièvement de tactique pour probablement la première fois en 2020. Essayant de ralentir le jeu contrairement aux souhaits du personnel dynamique du Paris Saint-Germain, le Bayern a recouru à des fautes tactiques à chaque fois que ses adversaires ont contré.

Juste après une heure, le Bayern a fait sa percée. Forçant le match large, jouant sur les airs des Parisiens, Joshua Kimmich a trouvé le ballon dans le demi-espace droit. Une passe parfaite à Kingsley Coman au deuxième poteau signifiait que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’avait aucune chance de rater. C’était 1-0 contre le Bayern et cela a sapé le moral de leurs homologues français.

Le match a connu des hauts et des bas depuis le but. Mais la baisse de l’élan des Français a beaucoup parlé des dégâts que le but de Coman avait causés. Le Paris Saint-Germain n’a jamais retrouvé son chemin dans le match.

Les larmes étaient visibles au coup de sifflet permanent. David Alaba a consolé un malheureux Neymar, qui s’est effondré dans la pire des modes. A l’autre bout du terrain, Thomas Muller a dirigé la fête bavaroise avec des larmes de joie.

Néanmoins, on ne peut pas contester qu’il s’agissait d’une guerre tactique entre Thomas Tuchel et Hansi Flick; une bataille dans laquelle le patron du Bayern est sorti vainqueur.

Tuchel remporte la bataille de la première mi-temps

Le Bayern a été si bon cette saison que sa seule grande faiblesse est presque passée inaperçue. Joshua Kimmich pourrait être l’un des joueurs de champ les plus polyvalents d’Europe. Mais, sûrement, son positionnement a été risqué.

Alors que le Bayern encombre généralement le flanc gauche, Kimmich se déplace plus haut sur le terrain ou entre au centre du parc. Le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel a totalement exploité cela et comment.

Le Paris Saint-Germain a forcé à maintes reprises ses homologues de l’aile gauche, attendant patiemment que Kimmich perde son positionnement. Chaque fois que l’arrière droit allemand se déplaçait vers un territoire inconnu, le côté français basculait le ballon comme un éclair sur l’autre aile et Mbappe dirigeait le spectacle.

C’était une menace constante pour le Paris Saint-Germain car il avait trois occasions claires dans la première chance sur l’aile gauche.

Joshua Kimmich – Méchant de la première moitié et héros de la deuxième moitié

Cela fait moins d’un an que Hansi Flick est directement responsable du jeu de cette équipe du Bayern. Au cours des quelque 300 jours de son commandement, Flick a rarement changé le style de jeu. Il était donc totalement hors de question que l’entraîneur remue son jeu lors de la plus grande soirée de sa carrière de manager.

La seconde mi-temps a commencé avec une approche similaire des deux côtés. Mais il y avait une différence majeure. Les Bavarois ont ralenti excessivement le jeu par des fautes tactiques et ont tenté de changer le ballon sur l’un ou l’autre des flancs pour éviter la concentration de possession dans une zone particulière.

Cela n’a fait que renforcer l’impact de Kimmich car il pouvait se déplacer au centre du parc pendant les attaques du Bayern. Le résultat? Une belle croix par le produit jeunesse VFB Stuttgart pour Kingsley Coman pour ouvrir le score.

Manuel Neuer – Classe mondiale

S’il y avait quelque chose qui se tenait entre le Paris Saint-Germain et le trophée de la Ligue des champions, c’était sûrement Manuel Neuer.

Trois gros arrêts qui auraient trouvé le filet sans le numéro un allemand. Un taux de réussite de distribution de 83% grâce aux coups de pied de but. Une masterclass de gardien de but qui a conduit le Paris Saint-Germain à ne pas marquer lors d’un match de Ligue des champions pour la première fois depuis 2016.

La présence d’un gardien de but, en particulier celle de Manuel Neuer, est fortement mise à mal dans le football moderne. Neuer l’a prouvé ce soir. Alors que les joueurs de champ ont reçu tous les applaudissements, son leadership constant de l’arrière est passé inaperçu.

Les alertes opportunes de Neuer à ses arrières centraux sur la localisation de la paire sournoise de Mbappe et Di Maria signifiaient certainement que Boateng, Süle et Alaba ont maintenu leur structure sur le terrain en plus de marquer leurs adversaires respectifs.

La grandeur de Neuer a été glorifiée lorsqu’il a même sauvé un tir de Kylian Mbappe à bout portant à la 89e minute – ce qu’aucun buteur de Ligue 1 n’a réussi à réaliser au cours des trois dernières années. L’attaque a cependant été considérée comme un hors-jeu plus tard.

Thiago- le calme dans la tempête du Bayern

C’était à la 86e minute lorsque Thiago a été annulé par Hansi Flick de ce qui pourrait être son dernier match pour le Bayern Munich. La plus grande ovation debout lors de son remplacement soulève sûrement beaucoup de sourcils dans le Merseyside, en Angleterre, alors que Liverpool continue d’être lié au milieu de terrain espagnol.

Néanmoins, l’homme du Bayern a réussi une autre performance magique ce soir.

Thiago a commencé le jeu sur une note un peu tremblante. Alors que Neymar s’éloignait de son rôle d’attaquant, Marquinhos et Ander Herrera ont très bien gardé Thiago sur ses orteils dans les premières minutes du match. Ce qui a suivi a certainement été une leçon pour tous les milieux de terrain du monde qui regardaient le match.

Un taux de réussite de 88% dans le milieu de terrain bondé, un taux de réussite de balle longue de 71% et cinq actions défensives cruciales ne justifient pas son impact sur la finale de la Ligue des champions ce soir. Thiago a été le joueur qui a effectivement ralenti le match en seconde période. Cela a permis aux géants bavarois de contrôler le match alors qu’ils touchaient le clou dans le cercueil du Paris Saint-Germain à la 59e minute.

Il n’y a pratiquement pas de milieu de terrain en Europe avec une telle vision, technique, QI défensif et calme combinés. Si le produit jeunesse de Barcelone part à tout moment dans les mois à venir, le Bayern aura vraiment du mal à combler le vide.

Dans l’ensemble, ce fut une belle bataille entre deux managers techniquement solides. Alors que Thomas Tuchel a remporté la bataille de la première mi-temps, la résilience de Hansi Flick à s’en tenir à sa tactique, tout en s’adaptant légèrement à l’approche de Tuchel, a remporté le match et le titre de Champion d’Europe pour le Bayern Munich.

