12 h 50 HE

Jeremy WillisESPN.com

Diego Maradona, légende du football argentin, est décédé. Maradona a disputé quatre Coupes du monde, remportant en 1986. En quarts de finale cette année-là, Maradona a marqué les deux buts lors de la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre. Le premier était le but notoire de la « Main de Dieu », marqué malgré une pénalité de remise sans appel. Le deuxième a été marqué après un dribble de 66 verges devant cinq joueurs anglais.

Dans son livre, Maradona a déclaré à propos de la pièce: « Maintenant, je peux dire ce que je ne pouvais pas à ce moment-là, ce que je définissais à ce moment-là comme » La main de Dieu « . Quelle main de Dieu, c’était la main de Diego ! «

Maradona, 60 ans, était une icône internationale, qui a joué professionnellement pour Boca Juniors, Barcelone, Naples et Séville, entre autres.

Voici comment le monde du sport a réagi à l’annonce de sa mort:

Par Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV – Officiel SSC Napoli (@sscnapoli) 25 novembre 2020

Merci éternellement. Diego éternel. pic.twitter.com/SZVNOJnZ1j – Boca Jrs. Officiel (de 🏡) (@BocaJrsOficial) 25 novembre 2020

Traduction de Pelé: « Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il reste encore beaucoup à dire, mais pour l’instant, que Dieu donne de la force aux membres de la famille. Un jour, j’espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble dans le ciel. «

Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami dans le monde, j’ai perdu une grande lenda. Ainda a beaucoup à dire, mais pour l’instant, c’est Deus de força pour les membres de la famille. Euh jour, j’espère qu’on pourra jouer au ballon ensemble sans céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA – Pelé (@Pele) 25 novembre 2020

Le président argentin, Alberto Fernandez, a également commenté le décès de Maradona: « Vous nous avez emmenés au sommet du monde. Vous nous avez rendus extrêmement heureux. Vous étiez le plus grand de tous. Merci d’avoir existé, Diego. Vous nous manquerez pour la vie. «

Vous nous avez emmenés au sommet du monde. Vous nous avez rendus extrêmement heureux. Tu étais le plus grand de tous. Merci d’avoir existé, Diego. Tu nous manqueras à vie. pic.twitter.com/pAf38sRlGC – Alberto Fernández (@alferdez) 25 novembre 2020

Le récit officiel de l’Argentine FA avait également ceci à partager: « La Fédération argentine de football, par l’intermédiaire de son président Claudio Tapia, exprime sa plus profonde douleur pour la mort de notre légende, Diego Armando Maradona. Vous serez toujours dans nos cœurs. »

La Fédération argentine de football, par l’intermédiaire de son président Claudio Tapia, exprime sa plus profonde douleur pour la mort de notre légende, Diego Armando Maradona. Vous serez toujours dans nos cœurs 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed – AFA (@afa) 25 novembre 2020

De Cristiano Ronaldo: Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L’un des meilleurs jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Tu ne seras jamais oublié. «

Hoje despeço-me de un amigo eo Mundo se sépare d’un génie éternel. Um dos melhores de todos os tempos. Um magique inégalé. Une partie trop je cède, mais je laisse un héritage avec des limites et un vide qui ne seront jamais préchargés. Repose en paix, craque. Vous ne serez jamais sceptique. pic.twitter.com/WTS21uxmdL – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 novembre 2020

Merci pour tout, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A – FC Barcelone (@FCBarcelona) 25 novembre 2020

La légende du football RIP Diego Maradona 🙏 Photographie de Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s – Reine (@QueenWillRock) 25 novembre 2020

RIP à la légende #Maradona 🙏🏿 pic.twitter.com/U9KdyRhGBE – Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 novembre 2020

Un vrai grand du jeu. Repose en paix, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl – Liverpool FC (@LFC) 25 novembre 2020

Aujourd’hui, le monde du football a perdu un génie. 😥 #RIPDiego#Maradona pic.twitter.com/DOnkUzEq6V – Villarreal CF anglais (@Eng_Villarreal) 25 novembre 2020

Le football a perdu l’une de ses plus grandes icônes. Repose en paix, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf – Manchester United (@ManUtd) 25 novembre 2020

Le seul et unique, Diego Maradona – RIP 🇦🇷🌎 pic.twitter.com/r9pvWMaSTt – Enregistrements défectueux (@DefectedRecords) 25 novembre 2020

Privilégié de l’avoir rencontré. Très triste nouvelle. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr – Harry Kane (@HKane) 25 novembre 2020

Repose en paix, légende. 🙏 Diego Maradona. 🖤 pic.twitter.com/Ftw1h1TNuc – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 novembre 2020

Fil /

1. Diego Maradona était pour ma génération, né à la fin des années 60, le joueur le plus vu à son apogée alors que nous étions adolescents et savions que nous regardions la vraie grandeur. Personne n’a joué au football plus naturellement que Diego Armando Maradona. – Derek Rae (@RaeComm) 25 novembre 2020

Une véritable légende du football est décédée. Ce fut un honneur de vous avoir dans notre stade. Repose en paix, Diego Maradona 🌹 pic.twitter.com/38KAPadvHy – PSV (@PSV) 25 novembre 2020

Autres réactions du monde entier

– Franco Baresi, défenseur de Milan (1977-97) et d’Italie (1982-94), qui a joué plusieurs fois contre Maradona au niveau club et international: « Je suis dévasté. Ce fut un honneur de vous avoir comme adversaire. Vous aviez un grand cœur, vous continuerez à faire de la magie, de la joie et des émotions toujours. »

– Paolo Dal Pino, président de Serie A: « C’est un jour très triste pour le monde du football. Aujourd’hui, une légende de notre sport nous a quittés. Celui qui nous a fait rêver et excité les fans à travers la planète. Pour la prochaine série de matches, nous nous souviendrons de lui avec un ‘spécial initiative. ‘ »

– Déclaration officielle de Naples, où il a remporté deux titres de Serie A: « Tout le monde attend des mots de notre part. Mais quels mots pourraient être utilisés pour une douleur aussi forte que celle que nous vivons actuellement? Le moment est venu pour les larmes. Plus tard, ce seront les mots. »