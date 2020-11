C’est l’histoire de la façon dont la raclée historique 4-1 de Valence contre le Real Madrid dimanche doit quelque chose à une grand-mère, un grand-père, Dani Parejo, Peter Lim, Djene Dakonam de Getafe, un ange, un démon et, bien sûr, l’un des Los Che les garçons de balle les plus célèbres.

Voici la saga bourrée de Keystone Kops, œil de l’ouragan de la façon dont Carlos Soler est venu manquer, marquer puis marquer deux fois de plus, le tout à 11 mètres (36 pieds) sur le point de penalty, pour remettre Zinedine Zidane sa pire défaite en tant que manager de Madrid. C’est une histoire si bonne qu’elle a incité le journal de football local de Valence, Supersport, pour titrer leur première page du lundi matin: « Ha, Ha, Ha, Ha! »

L’ensemble du processus entrelacé commence il y a une semaine, lorsque Valence et Getafe ont furieusement alimenté leur querelle de longue date avec un festin de match nul 2-2 à Mestalla.

Reste avec moi, cependant. Aussi amusant que ce match de vendetta ait été, il est extrêmement important de savoir pourquoi Soler est devenu le fils préféré de Valence pour ses exploits contre les champions d’Espagne.

Imaginez la scène il y a une semaine. Jouant avec 10 hommes depuis la 56e minute, dans un match qui a produit huit cartons jaunes et deux rouges, Valence a mené ses ennemis détestés Getafe jusqu’à la 87e minute. Cucho Hernandez de Getafe égalise, puis, entrant dans la 95e minute avec seulement 60 secondes de temps supplémentaire, le remplaçant de Getafe, Angel, met le ballon à genoux après qu’il a rebondi sur le poteau de Jaume Domenech. Cue la désolation valencienne.

Non seulement leur angoissante course sans victoire d’un mois est sur le point de continuer, mais ils ont aussi eu une tonne de sel frotté dans cette blessure parce que c’est le côté de Getafe, meurtri et hérissé d’agressivité, qui a attendu les dernières secondes pour transformer la défaite en » la victoire. «

Dès le coup d’envoi suivant, à seulement 45 secondes de la fin, Daniel Wass lance un ballon Je vous salue Marie dans la surface de réparation de Getafe. À ce moment-là, croyez-le ou non, les calamités sont sur le point de commencer pour le Real Madrid ainsi que pour l’équipe de Pepe Bordalas de la banlieue sud de la capitale espagnole.

L’attaquant uruguayen de Valence, Maxi Gomez, est attaqué par l’arrière droit de Getafe, Damien ‘Rules are for Suckers’ Suarez. La poursuite du ballon est si frénétique que le capitaine de Getafe, Djene, trébuche sur les jambes de son coéquipier et s’écrase sur Gomez pour le faire tomber. Peine. PEINE! Et tout de suite dès le coup d’envoi!

Un chaos complet et total éclate. Pendant ce temps-là, tranquillement, Soler va ramasser le ballon. Il sait que lorsque la tempête s’apaise, il est chargé d’être le survivant désigné.

Le penalty est donné à 95:27 minutes, mais alors que Djene piétine la surface de réparation, refusant d’accepter la décision de l’arbitre Jorge Figueroa, sautillant de haut en bas alors qu’il hurlait dans la nuit et déclamait « l’injustice », le temps passe, et le horrible et injuste pression sur les montures Soler. Finalement, Djene cède à quelque chose comme le partage du pouvoir avec l’arbitre, Suarez est expulsé pour des tentatives persistantes de montrer à l’arbitre l’erreur de ses voies, et Jaime Mata est sanctionné pour avoir refusé de laisser le penalty être exécuté. Pour aggraver les choses, Djene a pris le ballon de Soler au milieu de la mêlée et l’a jeté.

Le penalty tardif de Carlos Soler contre Getafe a ouvert la voie à son tour du chapeau de coups de pied le week-end suivant contre le Real Madrid. Photo par JOSE JORDAN / .) (Photo par JOSE JORDAN / . via .

Au moment où le joueur de 23 ans né à Valence – qui était un garçon de balle de la Ligue des champions pour son club lorsqu’ils ont joué à Chelsea en 2011; puis huit ans plus tard, il a marqué l’ouverture de la prochaine visite des Blues à Mestalla – a pu prendre le penalty contre Getafe, plus de quatre minutes s’étaient écoulées.

Soler a réfléchi sur la folie à un groupe de journalistes vendredi, deux jours avant d’affronter Madrid, avouant que ces minutes avaient été pour lui un purgatoire. Juste avant d’affronter Getafe, l’un des entraîneurs adjoints de Valence, Chema Sanz, avait dit à Soler: « Hé, gamin, nous allons obtenir un penalty contre ce lot, et vous le prendrez. Et vous allez marquer. ! «

«J’avais pris des pénalités occasionnelles lors de tirs au but tout au long de ma carrière, mais jamais en Liga parce que Dani Parejo a toujours été notre tireur de coup de pied. « Quand l’arbitre a soufflé pour le penalty contre Getafe, tout le monde a commencé à se battre à ce sujet, et j’ai eu l’impression d’avoir le ballon entre les mains pendant six ou sept minutes. Sauf quand Djene me l’a arraché et l’a jeté vers le coin. Et j’ai commencé à parler des choses dans mon esprit comme si je parlais à un ami. « Mais croyez-moi, j’avais un démon sur une épaule et un ange sur l’autre. » Le démon me chuchotait: ‘F — ça … et si vous manquez et qu’il ne reste plus de temps pour égaliser et nous Je vais perdre! Mais je me suis tourné vers le petit ange et elle a dit: « Écoutez, si vous pratiquez des pénalités tous les vendredis et samedis après l’entraînement et que vous marquez la grande majorité d’entre eux, alors pourquoi ne pas garder celui-ci aussi? » « C’était le débat interne qui faisait rage alors que tout le monde se disputait devant moi. »

Le moment venu, Soler trotte, dans un style similaire à la célèbre technique de la légende valencienne Gaizka Mendieta – imaginez ces étalons lipizzans cabrés de l’école espagnole d’équitation de Vienne – et enterre l’égaliseur 2-2.

Pression? Quelle pression.

Coupé à une semaine plus tard: même terrain, bouche de but opposée, stress similaire, sauf qu’il marque l’égalisation contre Madrid, champion d’Espagne. À partir du moment où Madrid a « pincé » Predrag Mijatovic de Mestalla au milieu des années 1990, il ne fait aucun doute que c’est le match, année après année, que Valencianistas veulent désespérément gagner – pas Levante, pas Barcelone, pas Atleti, mais le Real Madrid. Ne remettez pas en question.

Le penalty est net cette fois: le handball de Lucas Vazquez sur le centre de Jose Gaya. Mais la technique de Soler n’est pas très précise. Thibaut Courtois plonge à fond à sa droite et parade le tir. Soler déclenche le rebond du deuxième poteau, incapable de réagir à temps pour le guider vers la maison, mais le jeune Yunus Musah attend de le frapper à la maison sur son pied gauche.

Joie, soulagement, sursis. Match à égalité 1-1, bien que Soler souffre de la douleur et de l’embarras de ne manquer que le deuxième penalty qu’il ait jamais encaissé en Liga. Inondant dans son esprit, il y avait des souvenirs de ses grands-parents maternels, Rafa et Amalia, qui le récupéraient avec son frère à l’école primaire, les conduisaient dans leur petit village à 5 km au nord de Valence et ordonnaient aux deux enfants de faire leurs devoirs. Ensuite, l’un des Rafa ou Amelia passait dans le but (lignes peintes sur le mur du jardin) pour que Carlos, cinq ans en particulier, puisse pratiquer son tir.

Rafa a été celui qui a promis à Soler, âgé de six ans, aussi timide qu’il était, que grand-père lui offrirait une Gameboy s’il acceptait de s’inscrire à la section jeunesse du club de football local de Bonrepos. Là, Carlos a prospéré jusqu’à l’âge de sept ans, marquant un tour du chapeau contre le groupe d’âge équivalent de Valence dans la plus grande victoire de l’histoire de Bonrepos. C’est la même année que Rafa Benitez remporte Le Che la Liga et la Coupe UEFA doublent avant de partir, en larmes, pour Liverpool.

Tout cela et de très nombreuses nuits où lui et ses jeunes amis prenaient leurs places libres (en tant qu’élèves du système jeunesse) à Mestalla et se disaient: « Imaginer jouer ici et marquer et tout le monde scandant votre nom! «

Soler admet: « Je me suis dit: ‘F —! Je ne pense pas pouvoir imaginer que cela se produise déjà.‘ »

Mais c’est dimanche soir, le dernier match de la Liga lors du neuvième tour. Les champions d’Espagne, étoilés mais épuisés, ont une avance de 1-0, et il vient de rater un penalty. Pire encore, l’arbitre Gil Manzano fait du jogging vers le moniteur VAR pour voir si le but de Yunus doit être refusé. Il y a eu empiétement. Et donc, nous y revoilà, Carlos.

Le penalty a été accordé à 28:22 minutes. Mais ce n’est qu’à 32:55 que Manzano ordonne la reprise, et il est 34:12 quand Soler accourt pour battre à nouveau le géant belge Courtois, qui semblait remplir la bouche de but la première fois, avant même de faire. la sauvegarde. Six minutes plus tard, avec autant d’équitation à ce sujet, il est même difficile de voir le filet de chaque côté de ses longs bras télescopiques.

Selon les propres mots de Soler:

« Alors que le débat VAR se déroulait, il y avait des doutes quant à savoir si je l’accepterais si l’arbitre refusait le but. En fait, nous sommes arrivés à un moment où Daniel Wass allait frapper la reprise. « Ma méthode consiste à essayer de ne pas frapper le ballon jusqu’à ce que je vois le moindre mouvement du gardien – et Courtois a deviné dans quelle direction allait le premier. Il est doué pour tenir le coup et attendre le dernier instant avant de bouger. Plus il est énorme – si vous ne mettez pas le ballon juste dans le coin, il mettra la main dessus. Mais je me suis dit que je m’entraîne tout le temps, je marque à l’entraînement, et j’ai donc décidé que si VAR a refusé le but mais a ordonné un penalty, puis j’y retournerais. « Quand je me préparais à courir pour la deuxième fois, bien sûr, tous les joueurs madrilènes me disaient que » Courtois vous a fait travailler! » et «Mettez-le au milieu cette fois» et ainsi de suite. « Cela vient avec le territoire. Mais la semaine dernière contre Getafe m’avait montré que je pouvais marquer sous pression, donc j’étais confiant – et quand il est entré, cela m’a donné une grande confiance en ce qui concerne les deux pénalités suivantes. »

C’est devenu la statistique entendue dans le monde entier: jamais auparavant, en plus d’un siècle de compétition, un arbitre n’avait accordé trois pénalités contre Madrid. Soler – certes pas sans sang, sueur et larmes – les a tous marqués.

Merci à grand-père et grand-père et à leur bouche de but peinte dans le jardin; merci à Lim pour avoir insisté sur l’abattage des gros salaires et la vente de Parejo à Villarreal; merci à Djene et à ses longues histrionics la semaine précédente.

Merci à un démon et un ange qui se battent sur les épaules de Soler dans une représentation universelle du « Et si j’échoue / et si je réussis? » débat qui a toujours – et sera toujours – tourmenté chacun de nous. Et grâce au fait que Valence-daft Soler, le garçon de balle qui est maintenant leur leader, croyait vraiment que la pratique rend parfait.

Au moins, l’histoire parfaite.