Comme à son habitude, Wembley a accueilli les champions de la saison 2019-2020 de football anglais: Liverpool et Arsenal. L’équipe de Jürgen Klopp (champion de Premier League) a affronté l’équipe de Mikel Arteta (champion de FA Cup), dans le cadre du trophée annuel Community Shield, qui inaugure une nouvelle saison.

Comme prévu, Liverpool a commencé par exercer une forte pression dans les premières minutes du match, alors que les Gunners tentaient de saisir le ballon au milieu du terrain.

Malgré l’intensité de l’équipe de Klopp, le premier à ouvrir le score a été Arsenal, et ce par l’intermédiaire du Gabonais et de son capitaine, Pierre Emerick Aubameyang, qui à la 12e minute, d’un tir croisé, a battu le Brésilien Alisson, qui pour plus qui s’étirait, ne pouvait empêcher le ballon de toucher le fond du filet.

Avec le but, les hommes d’Arteta ont pris une nouvelle position sur le terrain et petit à petit, ils ont commencé à montrer leur bon football avec la possession du ballon comme base. A la 18e minute, le club londonien a pu prolonger le score, mais cette fois, le gardien «rouge» a évité le but, après la frappe rampante du jeune Nketiah.

Avec la vitesse et la profondeur des ailiers, l’équipe de Londres est devenue plus forte dans certaines sections du match, mais Liverpool a répondu avec Mané et Robertson sur l’aile gauche, qui avec des centres croisés, ont généré un danger dans la zone d’Emiliano Martínez, qui, avec sa défense dirigée par David Luiz, a dégagé les balles dirigées par Roberto Firmino et Mohamed Salah. Le seul but d’Aubameyang a terminé la première mi-temps à Wembley.

Avec 1-0 contre, Liverpool est sorti en seconde période avec la mentalité d’égaliser le match, et avec Roberto Firmino à la 50e minute, ils avaient la première option de but clair. Six minutes plus tard, Sadio Mané était le protagoniste, l’Africain a profité de sa vitesse et a eu une main dans la main avec le gardien argentin, qui a considérablement réduit et empêché le ’10’ rouge d’égaliser le jeu.

Klopp atteignit le banc et céda la place à Takumi Minamino et Naby Keita à l’heure du match. Avec les changements, l’équipe du Merseyside a pris un nouveau souffle et a pris le contrôle du ballon en seconde période, les rouges ont passé les capricieux de bande en bande à la recherche d’espaces pour pénétrer la zone rivale. Arsenal a attendu dans leur champ et n’a pas donné d’opportunités aux «rouges».

Cependant, les changements ont fonctionné pour l’entraîneur allemand, car c’est le Japonais Minanino qui a marqué le but d’égalité tant attendu, l’attaquant de 25 ans s’est retrouvé avec un rebond dans la zone et défini avec qualité avant le départ du gardien de but Martínez.

Après le match nul, Arsenal a réagi et avec les ailiers, ils ont attaqué à nouveau comme ils l’ont fait en première mi-temps, mais Van Dijk a été ferme et avec élan a prévalu contre leurs rivaux. Les 90 règlements ont pris fin et après 1-1, le bouclier communautaire a été défini à partir du point de penalty.

Dans la course décisive, Liverpool a échoué. Dans la troisième charge, le jeune Rhian Brewster a écrasé le ballon sur la barre transversale et a été la pénalité clé pour Arsenal pour conserver le trophée, Aubameyang était en charge de collecter la cinquième pénalité, quelques secondes plus tard pour célébrer le titre communautaire. Bouclier.