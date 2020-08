Ce matin, au centre sportif de Milanello, en plus des joueurs des Rossoneri, Paolo Maldini et Frédéric Massara se sont également présentés pour faire l’écouvillon. Selon ce que SportMediaset rapporte sur Italia Uno, le manager et réalisateur milanais a ensuite eu un entretien d’une vingtaine de minutes avec Stefano Pioli, avec qui ils ont fait le point sur le marché. Quant à Ibrahimovic, l’accord pour le renouvellement n’a pas encore été trouvé, mais il y a de l’optimisme que la situation peut se débloquer dans les prochaines heures. Milan n’a pas de véritable plan B pour l’attaquant suédois, dont l’extension reste la priorité absolue du club de la Via Aldo Rossi. En revanche, une bonne nouvelle arrive de Londres sur le front de Tiemoué Bakayoko, qui est de plus en plus proche de revenir aux Rossoneri: Chelsea aurait en effet donné son feu vert à la vente du Français en prêt avec droit de rachat, telle est la formule proposée par Milan.

