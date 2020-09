La CONCACAF s’est inclinée devant l’inévitable cette semaine et a reporté sa campagne de qualification pour la Coupe du monde à mars de l’année prochaine. Plus au sud, cependant, CONMEBOL tient toujours la ligne, gardant la conviction que les qualifications du Qatar peuvent commencer dans moins d’un mois.

Et pourtant, l’état de la pandémie de coronavirus est aussi grave en Amérique du Sud que plus au nord. Dans une grande partie du continent, la propagation du virus n’a pas été maîtrisée. En effet, les problèmes auxquels la CONMEBOL est confrontée sont au moins aussi graves que ceux auxquels la CONCACAF est confrontée, et en un sens pires. De plus en plus d’acteurs sud-américains – et presque tous les grands noms – sont basés en Europe. Pourquoi leurs clubs devraient-ils les libérer pour le devoir international?

Outre le risque de contamination, il existe des règles de quarantaine à négocier lorsque les joueurs retournent dans leurs clubs. S’exprimant à titre personnel, Nicolas Russo du comité exécutif de la fédération argentine voit le scénario très compliqué.

« Les clubs européens sont très réticents à libérer leurs joueurs », ai-je déclaré à Radio Colonia. « Cela me semble logique. A leur place, je ressentirais la même chose. »

Mais si les clubs européens hésitent à céder leurs joueurs, les autorités sud-américaines du football sont tout aussi réticentes à abandonner l’espoir de disputer des matches le mois prochain.

L’explication de leur obstination est simple. Leur format marathon de qualifications pour la Coupe du monde, où les 10 équipes se payent à domicile et à l’extérieur, nécessite un total de 18 dates. Quatre sont déjà partis – les doubles en-têtes en mars et septembre. Excluez octobre et novembre et il y a un problème sérieux: comment faire entrer tous les matchs à temps pour la Coupe du monde?

Un format plus court peut devoir être utilisé, comme la division des 10 équipes en groupes séparés, comme c’était le cas jusqu’aux éliminatoires de la Coupe du monde 1998. Mais il y a une résistance considérable à cette idée.

Le format marathon vaut la peine de se battre, avec deux justifications. L’un est sportif. Dès son introduction en 1996, le format «one big group» s’est avéré un succès. Cela a donné aux nations moins traditionnelles le type de structure que les équipes nationales européennes tiennent pour acquis. Auparavant, les équipes sud-américaines pouvaient avoir de longs écarts entre les matches de compétition. Maintenant, ils arrivaient épais et rapides. L’Équateur, qui n’avait auparavant remporté que cinq éliminatoires de la Coupe du monde, s’est rapidement développé pour devenir une force respectable, atteignant le tournoi en 2002, 2006 et 2014. Même le Venezuela, qui n’avait fait que créer des chiffres, a fait des pas de géant. En 2017, leur équipe des moins de 20 ans a atteint la finale de la Coupe du monde à ce niveau, et ils ont de véritables espoirs de faire leurs débuts au tournoi senior au Qatar. Les qualifications sud-américaines sont alors devenues les plus compétitives de la planète.

Ils sont également devenus une source précieuse de revenus pour les AF locales. Tous ces matchs ont donné aux administrateurs beaucoup de produits à vendre aux sociétés de télévision. C’est ce type de revenus, par exemple, qui a permis au Venezuela d’investir dans sa structure jeunesse. Dans tout le continent, la plupart des contrats télévisés ont été signés pour les éliminatoires de 2022 sur la base du fait que chaque équipe aura neuf matches à domicile. Personne ne veut une réduction.

Il existe une solution possible. Une Copa America est organisée en juin et juillet prochains. Il était initialement prévu pour cette année, mais a été reporté de 12 mois à cause du coronavirus.

C’est une étrange version du plus ancien tournoi continental du monde, une version supplémentaire à l’origine insérée dans le calendrier avec la justification que la Copa passait d’années impaires à paires. La dispute politique signifie qu’elle est co-organisée par l’Argentine et la Colombie; pays aux extrémités opposées du continent. La logistique a produit un format étrange. Il y a deux groupes de six (le Qatar et l’Australie ont été invités), laissant une longue phase de groupes qui n’élimine que quatre équipes. En reconnaissance de cette structure peu maniable, les équipes sont autorisées à ajuster leurs effectifs avant le début de la phase à élimination directe.

La suppression de ce tournoi ouvrirait une fenêtre de six semaines au cours de laquelle l’arriéré des qualifications pour la Coupe du monde pourrait être complété. Cela semble être le seul moyen de démarrer l’action une fois que le virus a été maîtrisé et a terminé les 18 tours à temps.

Mais la Copa est une filière d’argent et, encore une fois, il y a la question des contrats télévisés qui ont été signés. Et donc les préparatifs du tournoi avancent.

Quelque chose doit donner. Quelqu’un doit perdre. Cela inclura presque certainement les joueurs. Quel que soit le résultat final, combien de rencontres restent, les joueurs devront sûrement faire beaucoup de sacrifices pour s’assurer que le spectacle continue. Mais il est en effet difficile d’imaginer comment le rideau sud-américain peut se lever le mois prochain.