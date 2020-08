NAPLES. Voici le statut officiel des groupes et le programme de la Coupe amateur italienne réservée aux clubs d’excellence de Campanie. 14 groupes de trois équipes, le premier classé de chaque groupe et les deux meilleurs finalistes passeront au tour suivant.

Coupe d’Italie amateur Campanie 2020 2021

Également pour la saison sportive en cours, tel que déterminé par le conseil d’administration du C.R. Campanie, la phase régionale de la Coupe d’Italie amateur 2020/2021 sera réservée uniquement aux entreprises inscrites au Championnat régional d’excellence 2020/2021, et conformément aux règlements établis par la Ligue nationale amateur, dans un délai qui sera communiqué ultérieurement, le C.R. La Campanie devra communiquer à L.N.D. le nom de l’entreprise gagnante qui participera à la phase nationale de la Coupe amateur italienne 2020/2021.

COMPOSITION DU GROUPE

Le C.R. Campanie, ayant reconnu qu’aucun des clubs du Championnat d’Excellence, conformément à l’obligation y afférente (C.U.n.1 du 6 juillet 2020, page 78), n’a renoncé à la Coupe Amateur d’Italie 2020/2021; constaté, en conséquence, la participation des entreprises au nombre de 42 (quarante-deux) d’Excellence, a résolu, selon le prospectus ci-joint, la composition des 14 (groupes) groupes triangulaires du premier tour, composés de trois équipes, qui se feront face avec courses à sens unique, selon le calendrier publié sur cette CU

CHANGEMENTS RELATIFS AUX TROIS JOURS DU PREMIER ROND

Toute demande de variation de peloton, de jour ou d’heure, concernant les courses des trois jours du premier tour doit être adressée au C.R. Campanie, accompagnée des motivations relatives et de la documentation, à 18h00 le mardi 8 septembre, par e-mail.

PREMIER TOUR DE LA COUPE AMATEUR ITALIENNE

Le premier tour de la phase régionale de la Coupe italienne amateur 2020/2021 se déroulera comme suit: premier jour: samedi 12 septembre / dimanche 13 septembre 2020; deuxième jour: mercredi 23 septembre 2020; troisième jour: samedi 26 septembre / dimanche 27 septembre 2020.

HEURE FÉDÉRALE

Pour les matches de trois jours du premier tour de la Coupe amateur italienne, le calendrier fédéral est établi comme suit: premier, deuxième et troisième jour: 15h30.

COMPOSITION DES MOTIFS DU PREMIER ROND

A – Frattese, Marcianise et Nuova Napoli Nord

B – Racing Capri, Virtus Campania et Real Forio

C – Mondragone, Real Poggiomarino et Ischia

D – Casoria, Mariglianese et Pianura

E – Napoli United, Gragnano et Acerrana

E – Pomigliano, San Giorgio et Maddalonese

G – Albanova, Barano et Saviano

H – Vis Ariano Accadia, Polisportiva Lioni et LMM Montemiletto

I – Palmese, Grotta et ville d’Avellino

L – Castel San Giorgio, Sant’Agnello et Virtus Cilento

M – Côte amalfitaine, Vico Equense et Calpazio

N – Cervinara, Virtus Avellino et Angri

O – Buccino Volcei, Scafatese et Alfaterna

P – Agropoli, Faiano et Salernum Baronissi

PREMIER TOUR – PREMIER JOUR – COURSES DE 12 – 13/9/2020

À NEW NAPLES NORTH MARCIANISE

B REAL FORIO 2014 VIRTUS VOLLA

C ISCHIA FOOTBALL ARL REAL POGGIOMARINO

D PIANURA SOCCER 1977 États-Unis MARIGLIANAIS

ET VÉRITABLE ACERRANA 1926 VILLE DE GRAGNANO

ET VRAIE GALATIE 1919 SAN GIORGIO 1926

G SAVIANO 1960 BARANO CALCIO

H LMM MONTEMILETTO POLISPORTIVA DIL. LES LIONS

J’ai ECLANESE 1932 FOOTBALL GROTTA 1924

CLUB DE FOOTBALL L VIRTUS CILENTO S. AGNELLO

M CALPAZIO VICO EQUENSE 1958

N États-Unis ANGRI 1927 VIRTUS AVELLINO 2013

OU ALFATERNA SCAFATESE FOOTBALL 1922

P SALERNUM BARONISSI ÉTATS-UNIS FAIANO 1965

PREMIER TOUR – DEUXIÈME JOUR – COURSES DU 23/09/2020

FRATTESE MARCIANISE CALCIO 1928

B VIRTUS VOLLA MONTE DI PROCIDA FOOTBALL

C REAL POGGIOMARINO MONDRAGONE

D États-Unis MARIGLIANESE CASORIA FOOTBALL 1979

ET VILLE DE GRAGNANO NAPLES UNIES

ET SAN GIORGIO 1926 FOOTBALL POMIGLIANO

G BARANO CALCIO ALBANOVA FOOTBALL

H POLISPORTIVA DIL. LIONI VIS ARIANO ACADIA

JE CAVE 1924 PALMESE

L FOOTBALL CLUB S.AGNELLO CASTEL SAN GIORGIO CALCIO

M VICO EQUENSE 1958 CÔTE AMALFIQUE

N VIRTUS AVELLINO 2013 AUDAX CERVINARA FOOTBALL

OU SCAFATESE FOOTBALL 1922 BUCCINO VOLCEI

P États-Unis FAIANO 1965 AGROPOLI

PREMIÈRE RONDE – TROISIÈME JOUR – COURSES DU 27/9/2020

À CALCIO FRATTESE 1928 NEW NAPLES NORTH

B MONTE DI PROCIDA FOOTBALL REAL FORIO 2014

C MONDRAGONE ISCHIA FOOTBALL ARL

D CASORIA FOOTBALL 1979 PIANURA FOOTBALL 1977

ET NAPLES UNITED REAL ACERRANA 1926

ET POMIGLIANO SOCCER REAL GALATIA 1919

G ALBANOVA SOCCER SAVIANO 1960

H VIS ARIANO ACCADIA LMM MONTEMILETTO

JE PALMESE ECLANESE 1932 FOOTBALL

L CASTEL SAN GIORGIO CALCIO VIRTUS CILENTO

M COSTA D’AMALFI CALPAZIO

N AUDAX CERVINARA CALCIO ÉTATS-UNIS ANGRI 1927

O BUCCINO VOLCEI ALFATERNA

P AGROPOLI SALERNUM BARONISSI