Tout le monde a un argument. Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone est une question tellement surprenante et complexe que personne n’avait de stratégie prête pour le licencier ou le retenir.

Et c’est le centre de la discussion: une fois que le footballeur décide de partir, il ne reste presque rien au club pour le retenir. Cela n’a rien à voir avec l’amour de la chemise, l’engagement, rien d’émotionnel. Votre statut de travailleur l’emporte sur les millions qui peuvent être impliqués et cela, dans la grande majorité des cas, ne laisse guère plus aux employeurs que la possibilité de s’asseoir et de s’entendre sur les conditions de la sortie.

Le cas de Messi n’est pas si différent. Vous avez décidé de partir, vous l’avez communiqué, vous faites appel aux termes de votre dernier renouvellement et vous êtes convaincu de votre décision.

Pour commencer, vous devez établir que votre contrat est couvert par plusieurs clauses, qui sont là pour réagir à des moments comme cette démission: «La clause de résiliation est une invention espagnole, la règle établit que le joueur est celui qui paie la clause. C’est plus que rien de dissuasif pour que le joueur ne quitte pas. Le club étranger n’est pas obligé de payer la clause », explique en principe l’avocat sportif Rafael Alonso, lors d’un entretien avec Andrés Charria pour l’émission« La voz del Derecho ».

Messi’s, selon les informations divulguées par la presse catalane, a une particularité et c’est qu’il parle du 10 juin comme date de fin, considérant que la saison se serait terminée à ce moment-là. Cependant, et voici la polémique, ce jour-là, la Ligue espagnole n’avait pas été relancée, après la suspension due à la pandémie, et la Ligue des champions a pris fin jusqu’au 23 août. Ce serait, sur le plan sportif, la fin de 2019/2020.

Mais les interprétations viennent. Les experts du programme susmentionné assurent qu’il existe un principe TAS qui établit que le doute soit résolu en faveur du travailleur, qui est la partie la plus faible dans le litige, et que les clauses, lorsqu’il y a une situation comme la situation actuelle, une pandémie impossibles à prévoir au moment de la signature, ils opéreront contre celui qui l’a stipulé, en l’occurrence le club.

Pour l’avocat Alonso, la stratégie de défense de Messi est claire: « Le 25 août est le nouveau 10 juin (en termes de fin de saison). Le décret 1006 de 1987 dit qu’il dit que les contrats doivent avoir une durée Les prolongations peuvent se produire par le biais d’accords successifs à l’expiration de la durée initialement proposée. Si vous voulez la prolonger, elle doit être à l’expiration, pas à l’avance. Et cela a du sens parce que le joueur doit de temps à autre avoir la capacité de prendre des décisions … Nous sommes confrontés à une prolongation et pas avant un contrat », dit-il.

Et il y a un autre argument: « Pour qu’ils soient valables, une convention collective doit être établie et celle de l’Espagne dit que d’un commun accord le contrat peut être prolongé à l’expiration. Il convient de rappeler qu’en 88, lorsque Jesus Gil a licencié les joueurs de l’Atlético, à médecin et parmi eux Quique Setién, l’ancien entraîneur de Barcelone, ils avaient rempli la condition de jouer le temps indiqué dans la clause et dans ce cas la jurisprudence a établi que pour le club c’est obligatoire et pour le joueur c’est un droit « .

Comment la discussion se terminera-t-elle? Les avocats Alonso, Andrés Charria et Víctor Delgado conviennent que, sûrement, le FC Barcelone ne sera pas en mesure de faire appliquer la clause et qu’il y aura plutôt un accord entre les parties, comme à l’époque avec Cristiano Ronaldo, dont la clause presque symbolique a lancé le chiffre étrange de 1000 millions d’euros, mais au final, il est allé à la Juventus pour un peu plus de 100.

« Ils pourraient ne pas être d’accord, le club réclamerait la littéralité du contrat (10 juin), exigerait la clause des 700 millions, il serait d’accord avec d’autres clubs et si le différend devait demander que le CTI (certificat de transfert international) ne soit pas délivré. pour jouer, la Commission du Statut du Joueur (FIFA) le favorise et en fin de compte la question ne serait que de savoir quel est le montant de la clause et qui devrait la payer. Et en Espagne, les juges peuvent modifier les clauses », explique Alonso, expliquant que cela pourrait bien être envisagé un chiffre juste de 80 millions et la question est résolue.

Sauf, bien sûr, un autre événement fortuit: « un problème électoral, par exemple, comme Florentino Pérez avec Figo au Real Madrid … Laissons Laporta dire que Messi reste si je suis président et cela change tout », a déclaré Charria.

Mais c’est peu probable. La vérité est que si la décision de Messi est de partir, il fera simplement ses valises et c’est tout. Encore une fois, ils ne pèseront pas 20 ans de carrière dans le club ou les protestations des fans ou quoi que ce soit. Ce sera, comme toujours, un thème argenté.