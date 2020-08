Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Juventus, peut respirer après le dernier (et puissant) message de Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram officiel. Le footballeur portugais faire taire toutes les rumeurs qui indiquaient un possible départ de la Juve pendant la fenêtre de transfert en cours.

27/08/2020

À 19:29

CEST

Alors que le Barça et Koeman ont un problème, et des grands, avec Leo Messi qui a montré son intention de quitter le club du Barça; La Juve et Pirlo sont calmes avec CR7. « Je suis à la poursuite de records personnels et de succès avec le club. Jusqu’au bout! », A annoncé le buteur sur les réseaux sociaux.

Amère et déçue par le KO en Ligue des champions, la réaction du joueur a été mise en doute. Les peurs ont disparu. Dans un long post sur Instagram, écrit en anglais et accompagné d’une vidéo avec certains de ses succès à la Juventus, Cristiano rend les choses très claires. « Je me prépare pour la troisième saison avec la Juventus. Mon ambition n’a jamais été aussi grande. Nous voulons conquérir l’Italie, l’Europe. et le monde « , peut être lu.

L’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus est, apparemment, la clé de la décision des Portugais de continuer à Turin. Seuls quelques jours se sont écoulés depuis l’annonce du changement d’entraîneur lorsque le message de Cristiano était connu. Un Cristiano qui n’était pas trop à l’aise avec Sarri et qui, bien sûr, n’a pas regretté son licenciement.