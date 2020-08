TURIN, ITALIE – 24 AOÛT: Le joueur de la Juventus Cristiano Ronaldo assiste à une session de formation au JTC le 24 août 2020 à Turin, en Italie. (Photo par Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via .)

Les champions en titre de l’UEFA Nations League commenceront leur défense de titre en septembre contre la Croatie et la Suède. Une multitude de talents est disponible pour le Portugal entrant dans la première série de matches de la Ligue des Nations, et les stars habituelles figureront. Des joueurs tels que Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes seront en action pour leur pays d’origine.

L’équipe portugaise comprend une forte présence de stars de la Premier League, huit des 24 joueurs jouant dans l’élite de l’Angleterre.

Cristiano Ronaldo en tête de l’équipe portugaise de l’UEFA Nations League en septembre

📋 Esta é a nossa equipa para o início da Liga das Nações: que comece a defesa do título! 🏆 #TodosPortugal 🇵🇹🆚🇭🇷

📅 05/09 à 19h45 🇸🇪🆚🇵🇹

Du 08/09 à 19h45 (Hora Local) 📋 Voici notre équipe pour le coup d’envoi de la Ligue des Nations: que la défense du titre commence! 🏆 #TeamPortugal pic.twitter.com/1jSPSw96LV – Portugal (@selecaoportugal) 24 août 2020

Une solide équipe du Portugal au total

Peu de choses ont changé pour le Portugal depuis sa dernière levée du titre de la Ligue des Nations lors de l’édition 2018/19 de la compétition. Sur le onze de départ qui figurait dans la finale contre les Pays-Bas, un seul joueur ne fait pas partie de cette équipe.

Les Portugais vont aligner une équipe pleinement capable d’atteindre à nouveau la finale de cette compétition. Leurs matches d’ouverture contre la Croatie et la Suède pourraient très bien se terminer par six points, ce qui leur donnerait une avance de premier plan dans le groupe 3 de la Ligue A.

La Ligue des Nations s’annonce comme un autre succès possible pour le Portugal. Avec des vétérans et des talents émergents, ils devraient être en mesure de dominer leur groupe de la Ligue des Nations avec facilité.

Verrons-nous le premier but de Joao Felix au Portugal?

La jeune star portugaise Joao Felix n’a pas encore marqué de but par équipe senior pour le Portugal. Il a débuté en finale contre les Pays-Bas en 2019 et a fait un total de cinq apparitions pour l’équipe senior. Les deux rencontres à venir offriront à Joao Felix l’occasion de marquer son premier but pour le Portugal.

Sa saison à l’Atletico Madrid s’est soldée par six buts en 27 matches de Liga, avec un meilleur bilan en UEFA Champions League, avec trois buts en six matches. L’attaquant de 20 ans sera à surveiller lors de ces premiers matchs de la Ligue des Nations. Son premier but pour le Portugal est resté insaisissable.

