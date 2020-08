Date de publication: vendredi 28 août 2020 9:16

Peter Crouch craint que Harry Kane ne soit contraint de quitter Tottenham après avoir admis que le club « ne correspondait pas à son ambition » avec leurs niveaux actuels de dépenses de transfert.

Les Spurs ne devraient pas faire trop de signatures de haut niveau cet été alors qu’ils luttent contre les retombées financières de la crise de Covid-19. Mais l’ancien attaquant Crouch suggère que cette position pourrait avoir un impact sur l’avenir de Kane au club.

Le capitaine de l’Angleterre a suggéré qu’il envisagerait son avenir aux Spurs s’ils ne parviennent pas à se battre pour les trophées et Crouch craint que la décision ne se profile.

« C’est une situation difficile pour Harry Kane car, en fin de compte, le club doit être à la hauteur de ses ambitions, et il ne le fait pas pour le moment », a déclaré Crouch à Paddy Power.

«Dans une situation idéale, il resterait là-bas et se battrait pour la Ligue des champions, se battrait pour les titres de champion, mais ils ne sont tout simplement pas à ce niveau. Alors, oui, sa tête pourrait être tournée.

«J’ai dû prendre beaucoup de décisions difficiles dans ma carrière – chaque fois que je changeais de club, ce n’était pas parce que je le voulais particulièrement, mais je devais le faire. J’aurais aimé être un homme d’un seul club.

«Même en allant de Southampton à Liverpool, ce qui a été un mouvement incroyable pour moi, j’étais heureux et je me suis installé là-bas. Je marquais des buts, mais nous avons été relégués, et vous ne dites pas non à Liverpool.

«Encore une fois, quand j’ai quitté Anfield, où vas-tu à partir de là? J’étais si heureux. Je volais, je jouais pour l’Angleterre, puis Fernando Torres est arrivé. C’était une de ces choses où je devais passer à autre chose – c’est comme ça dans le football.

«Mon conseil à Harry serait: l’herbe n’est pas toujours plus verte. Vous pourriez aller quelque part et gagner un trophée, mais cela signifierait beaucoup plus de gagner un trophée avec Tottenham qu’ailleurs. «

La saison dernière une déception pour Tottenham

Crouch pense que le patron des Spurs, Jose Mourinho, est sous pression pour livrer de l’argenterie à Tottenham dans la saison à venir, avec l’échec de la qualification pour la Ligue des champions de cette saison, la preuve d’une baisse de fortune au club.

«La saison dernière a été décevante pour Tottenham», a-t-il ajouté. «Les joueurs ressemblent à l’ombre d’eux-mêmes. Je regarde Dele Alli, ou Tanguy Ndombele, il y a un joueur quelque part. Il y en a quelques-uns qui doivent être remplacés.

«Cet été est une grande opportunité pour Tottenham de se renforcer et de bien faire les choses cette fois-ci – car, la saison prochaine, cela ne sera pas toléré.

«Vous devez garder les choses fraîches. Chaque fois que je les regarde jouer, ils ne ressemblent tout simplement pas au Tottenham d’autrefois, quand ils étaient excitants.

«Il y a eu une étape où ils étaient sur le point de remporter la ligue – quand Leicester l’a fait – mais ils ont bien manqué cela ces dernières années.

«Atteindre la finale de la Ligue des champions était incroyable pour le club et, au début de la saison dernière, vous vous attendiez à ce que Tottenham démarre. Mais ce n’est pas du tout le cas, et il faut dire que la saison dernière a été une vraie déception. »

Peter Crouch s’adressait exclusivement à Paddy Power News. Pour en savoir plus, visitez news.paddypower.com