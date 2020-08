Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Les joueurs de football Alan Mozo et Pablo Cepellini sont dans l’œil de l’ouragan, car ils étaient à une fête et ont ignoré les protocoles de santé pour empêcher la coronavirus. Face à cette situation, le Croix Bleue et les Pumas ils ont décidé de punir leurs joueurs pour ne pas avoir de discipline.

Via votre compte Twitter, l’équipe universitaire a rapporté que l’équipe mexicaine avait reçu une amende financière à titre de sanction. « Issu d’une indiscipline qui rompt avec les statuts internes de santé, le conseil d’administration du club s’est entretenu avec le joueur Alan Mozo et a déterminé la sanction d’un match et lui a valu une amende économique selon notre règlement intérieur.La déclaration lit.

En revanche, des sources proches de l’ensemble du Machine ont révélé que la direction de l’équipe et le stratège Robert Dante Siboli je parle avec Pablo Cepellini d’attirer son attention et lui faire savoir qu’il sera sanctionné pour avoir enfreint le règlement intérieur de l’équipe.

Il faut se rappeler que l’Uruguayen était l’un des joueurs testés positifs en coronavirus et pour cette raison le match de la date un contre Santos Laguna. Actuellement, l’attaquant sud-américain n’a pas joué dans le tournoi Guard1anes 2020 et n’a d’activité que dans la catégorie Sous-20.

Le média qui a révélé la nouvelle était Enregistrer le journal, car dans la colonne des « Sniper », des photos ont été montrées des joueurs en pleine fête. Les cas les plus récents dans le football mexicain étaient Alexis Vega et Uriel antuna, qui ont été séparés de la première équipe.