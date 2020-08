Le CSD a réagi à la crise du football professionnel et a convoqué d’urgence la RFEF et la Liga pour ce jeudi 27 août afin de débloquer le calendrier de la prochaine saison.

25/08/2020

On à 13:22

CEST

Voici la lettre envoyée aujourd’hui aux présidents des deux institutions par le CSD comme confirmé par l’IUSPORT et confirmé par SPORT:

« Je vous écris à propos de l’appel obligatoire à la réunion pour l’approbation du calendrier et la réalisation du tirage au sort pour la saison 2020 & dash; 2021 des ligues professionnelles de football.

Ayant confirmé qu’il n’y a pas d’accord entre la Fédération royale et le LNFP, ni pour organiser la réunion ni sur le texte de la proposition de calendrier et de la réalisation du tirage au sort, j’ai chargé le Directeur Général des Sports de convoquer et de présider une réunion urgente, jeudi prochain 27 août à 17h00, à Siège de la CDD, pour terminer ce processus. J’ai décidé d’activer la prérogative que l’accord de coordination RFEF & dash; LNFP attribue au Conseil, en tenant également compte de ce qui est établi à l’article 8 s) de la loi 10/1990 sur le sport en matière de règlement des litiges et de respect de ses objectifs fondamentaux. Je crois que Il est absolument essentiel de ne plus reporter l’approbation du calendrier susmentionné: J’espère qu’au cours de cette réunion, un accord sera conclu entre les deux parties; cependant, le CSD veillera à ce qu’un tel calendrier soit disponible à l’issue de cette réunion.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner les instructions appropriées pour accréditer la personne qui vous représentera à la réunion de référence devant la DG Sports.

Sans autre particulier, recevez un salut cordial «