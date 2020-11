Depuis que la chronique a fait ses débuts en septembre, j’ai consacré cet espace à un seul sujet englobant chaque semaine. Maintenant, avec la pause internationale servant de moment idéal pour la réflexion, j’ai décidé de me débarrasser de certaines choses.

David Alaba

J’adore David Alaba en tant que footballeur. L’Autrichien a volé la vedette la saison dernière en tant que défenseur central chic alors que le Bayern Munich avait vraiment besoin de lui. Mais Alaba et son agent Pini Zahavi vivent dans un univers parallèle alors que le reste du monde fait des sacrifices.

Alaba est en rupture de contrat à la fin de la saison, mais les discussions sur un nouvel accord se sont échouées. Le Bayern aurait proposé à Praise un contrat de cinq ans avec un salaire annuel d’environ 11 millions d’euros, qui aurait pu aller jusqu’à 15 millions d’euros avec des bonus. Mais les représentants du joueur l’ont rejeté. Parfois, vous devez être capable de lire la pièce et d’entendre la musique d’ambiance.

En temps normal, Alaba pourrait être en mesure de faire valoir qu’il devançait tous les meilleurs salariés du Bayern, sachant que d’autres se débarrasseront bientôt de son salaire. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Il n’est pas trop tard pour Alaba d’envoyer le bon signal aux fans en cas de pandémie. Le compromis et l’humilité sont nécessaires dans le football comme dans la vie.

Der klassiker

Quel jeu captivant et quelle publicité brillante pour la Bundesliga nous avons été traités, mais quiconque ne prête pas attention à la Bundesliga sera toujours en train de supposer que c’était la même vieille histoire.

Les Allemands font souvent beaucoup de Bayern-Dusel (ou « chance au Bayern »), mais il n’y avait rien de chanceux dans leur victoire 3-2. Le Bayern reste tout simplement un peu plus clinique que le BVB, et un peu peut aller très loin lorsqu’il s’agit de terminer en tête de la Bundesliga huit années consécutives.

jouer

1:48

Jan Aage Fjortoft explique pourquoi les jeunes joueurs pourraient forcer un mouvement si Dortmund ne commence pas à gagner des trophées.

J’ai trouvé le football de Dortmund intelligent et emballant un coup de poing considérable samedi soir dernier, mais le Bayern a triomphé grâce en partie à être plus streetwise. La différence entre les clubs est toujours que le Borussia Dortmund ne peut pas être considéré comme une résidence de longue durée pour ses joueurs de premier plan. C’est plutôt un endroit pour être éduqué et poli au plus haut niveau d’immersion et de compétition avant de passer à autre chose.

Le Bayern, en revanche, est une adresse permanente où vous vous enracinez et profitez de vos années de pointe. À moins que cet écart ne puisse être comblé d’une manière ou d’une autre, il est difficile d’envisager un changement de garde sur une base permanente.

Sommet du G-15

Le « G-15 » de la semaine dernière à Francfort, impliquant 14 clubs de Bundesliga et les leaders de deuxième division de Hambourg, a été mis en place pour discuter de la future distribution des fonds télévisés et marketing dans le football professionnel allemand.

Quelque chose ne va pas avec cette image? Absolument. Où étaient le VfB Stuttgart, le FC Augsburg, Mayence et Arminia Bielefeld, et quels péchés ont-ils commis pour ne pas être invités? La solidarité a toujours été une force du football allemand. L’optique de décider que certains clubs de haut niveau, là-bas sur le mérite du football, ne sont sans doute pas dignes, représente une pente glissante.

Leverkusen contre Gladbach

Aussi dramatique que Der klassiker était samedi, vous pouvez affirmer que le 4-3 Rheinische La réunion de Derby dimanche l’a en fait dépassé. Les rôles principaux ont été interprétés par les buteurs à deux buts Lucas Alario et Lars Stindl, le capitaine de Gladbach. Nous avons rarement l’occasion d’assister à une telle gamme d’attaques de tir rapide dans un match avec des équipes aussi de haute qualité.

Oh, et que diriez-vous du coup de pied de scorpion hypnotique de Valentino Lazaro? Si vous avez du temps libre dans cette période internationale, revenez en arrière et regardez la rediffusion.

Pénalités!

Mats Hummels s’est plaint qu’il y a eu trop de pénalités accordées en Bundesliga. En effet, 10 ont été donnés lors de la 7e journée, se rapprochant du record de 12 pour un seul Spieltag mis en 1971-72. Mais je ne suis pas prêt à fustiger les arbitres de Bundesliga, qui peuvent encore se qualifier parmi les meilleurs au monde.

Les fonctionnaires ne font pas les lois: ils ne les interprètent que conformément aux directives du VAR.

« L’Union européenne » fait du bruit

Le FC Union Berlin se retrouve à la cinquième place, une place en Ligue Europa, après une victoire 3-1 au TSG Hoffenheim et une raclée 5-0 contre Bielefeld. le Koepenicker, sérieux et dépendant des coups arrêtés et d’un jeu d’attaque aérienne lors de leur première saison de Bundesliga la saison dernière, ont évolué.

Dans Max Kruse, l’entraîneur Urs Fischer a l’un des footballeurs allemands les plus naturellement talentueux de la génération moderne. Le style de vie nocturne célèbre de Kruse et sa tendance à ne pas apprendre des erreurs en dehors du terrain le rendent polarisant, mais sur le terrain, il peut faire un travail léger de n’importe quel côté, améliorant les autres autour de lui. Il suffit de demander à ses coéquipiers Robert Andrich, Christopher Lenz ou Sheraldo Becker, dont les courbes de forme sont nettement à la hausse.

Hoffenheim dépend de Kramaric

le Kraichgauer ont été plus durement touchés que n’importe quel club de Bundesliga par des infections au COVID-19 et les joueurs qui ne sont pas en service international sont tous en quarantaine jusqu’à nouvel ordre. L’attaquant vedette Andrej Kramaric, l’un des premiers à être testé positif après la pause internationale d’octobre, a été raté. Avec lui dans le côté, Hoffenheim a pris six points en trois matchs, marquant huit buts. Sans Kramaric, ils ont réussi un maigre point en quatre matches, ne marquant que trois buts.

Karneval, mais pas de fête

La ville de Cologne attend normalement avec impatience le 11 novembre, le début de la Karneval saison. Mais une combinaison de la pandémie et d’un Effzeh Une équipe peu confiante signifie que ce n’est pas une vie animée dans la ville cathédrale telle que nous la connaissons.

Le FC Cologne a disputé 17 matches de Bundesliga sans victoire, une série de futilité qui remonte à mars dernier. Trois de leurs quatre derniers matchs ont été des matchs nuls 1-1 et l’autre était une défaite étroite aux mains du Bayern, alors peut-être que la tendance est leur ami. Mais la marque du football est limitée et sans intérêt.

Le directeur général Horst Heldt a déclaré qu’il n’y avait pas de discussion en interne sur l’avenir de l’entraîneur Markus Gisdol, qui a fait des merveilles pour soulever Cologne après sa nomination à la fin de la saison dernière. Mais le prochain test, une réunion à domicile avec l’Union en forme ce dimanche, pourrait être très révélateur et s’apparenter à une victoire incontournable pour Gisdol. Le temps presse dans la Domstadt.