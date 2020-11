LIVERPOOL, Angleterre – Vous pouvez toujours évaluer la force et la vraie qualité des champions quand ils sont dos au mur et que les prétendants font la queue pour profiter de tout signe de faiblesse. Liverpool a fait face à ce test contre Leicester City à Anfield dimanche et a répondu par un avertissement catégorique à tout rival pensant pouvoir le battre au titre de Premier League cette saison.

L’équipe de Jurgen Klopp a entamé ce week-end avec plus de blessures (huit) que toute autre équipe de haut niveau, et ils étaient également sans Mohamed Salah car l’attaquant égyptien a été contraint de s’auto-isoler après avoir été testé positif au COVID-19 pendant son séjour. devoir international plus tôt ce mois-ci. Mais malgré le fait d’avoir presque une équipe complète sur la touche, Liverpool a remporté une victoire 3-0 contre une équipe de Leicester qui aurait été en tête s’ils avaient remporté les trois points.

C’était un test aussi important que Liverpool a eu à Anfield cette saison: des joueurs clés manquants, une crise défensive qui a conduit James Milner à remplacer l’arrière droit et Leicester, sur une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues, visant à mettre fin Le parcours de 63 matchs sans défaite de Liverpool à domicile en championnat. Même les présages ont favorisé Leicester de Brendan Rodgers. La dernière fois que Liverpool a disputé 63 matches de championnat sans défaite, entre février 1978 et décembre 1980, leur record de club s’est terminé par une défaite contre Leicester, donc avec tous les problèmes croissants de Liverpool, il semblait écrit dans les étoiles que les Foxes les arrêteraient. 63 matchs à nouveau.

Ils ne l’ont pas fait, et Liverpool a maintenant fait 64 matchs de Premier League invaincus à Anfield – 53 de ces matchs ont été des victoires. Après avoir sévèrement rejeté une demande de pénalité à la troisième minute, lorsque le défenseur de Liverpool Joel Matip a semblé pousser son bras gauche vers le ballon, Leicester a à peine posé un gant sur les champions.

Donc, pour tous les sceptiques qui commencent à croire que les blessures de Liverpool les renverseront et laisseront Tottenham Hotspur et Chelsea se battre pour le trophée de la Premier League, la réalité sera probablement quelque peu différente, comme l’ont montré les hommes de Klopp contre Leicester. Mais ne vous y trompez pas, Liverpool fait face à une bataille beaucoup plus difficile pour le titre cette saison que la dernière, quand ils ont terminé en tête avec une marge de 18 points sur Manchester City, deuxième.

Jose Mourinho a une fois de plus l’odeur de l’argenterie dans ses narines avec les Spurs et Chelsea a également l’air fort sous Frank Lampard. Les deux équipes, qui se rencontrent dimanche prochain, cherchent à avoir la qualité et la profondeur nécessaires pour soutenir un défi pour le titre, et Leicester rebondira après cette défaite et restera une menace. La ville de Pep Guardiola est une autre équipe capable de défier, malgré sa forme récente peu convaincante. Mais une équipe reste clairement la favorite pour la couronne, et c’est Liverpool, car aucune autre équipe ne pourrait surmonter la perte de tant de joueurs de premier plan et gagner encore contre une équipe de haut niveau comme Leicester.

Les Reds étaient sans trois de leurs quatre arrière vainqueurs du titre, avec Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Joe Gomez tous manquants. Van Dijk et Gomez pourraient ne plus jouer cette saison après avoir tous deux subi des opérations majeures au genou. Mais Fabinho est intervenu dans la moitié centrale, avec son compatriote Milner à l’arrière droit, et Leicester n’a pas réussi à marquer pour la première fois en sept matchs.

Liverpool ressemblait à un favori du titre en battant les challengers Leicester 3-0 dimanche. John Powell / Liverpool FC via .

Jordan Henderson était également porté disparu, privant l’équipe de Klopp de l’énergie, du leadership et du dynamisme de son capitaine au milieu de terrain, et Thiago était un autre personnage principal indisponible. Mais Georginio Wijnaldum, Curtis Jones et Naby Keita (qui a été blessé au début de la seconde période) ont remporté la bataille du milieu de terrain et ont jeté les bases de la victoire de Liverpool. Le milieu de terrain généralement impressionnant de Leicester composé de James Maddison, Youri Tielemans et Nampalys Mendy n’a pas pu prendre pied et, en conséquence, l’attaquant Jamie Vardy était privé de service à l’avant.

Oui, Liverpool a été aidé sur le chemin de la victoire avec Jonny Evans en tête contre son camp à la 21e minute, mais au moment où Diogo Jota est devenu le premier joueur de Liverpool à marquer lors de ses quatre premiers matchs à domicile pour le club avec une tête de regard de Centre d’Andrew Robertson à la 41e minute, le résultat ne faisait aucun doute. Roberto Firmino a porté le score à 3-0 à la 87e minute, dix minutes après avoir frappé le poteau et un effort effacé (les replays ont montré que la marge était minime), mais cela aurait pu et aurait dû être une plus grande victoire pour Liverpool.

Mais le score n’a pas d’importance. Les points et la performance sont ce qui donnera le plus de satisfaction à Klopp et enverra le message le plus clair à Mourinho, Lampard et Guardiola: même avec une demi-équipe manquante, Liverpool était encore trop bon pour l’une des équipes les plus cohérentes de la Premier League.

Les challengers sont peut-être en ligne, mais au moment où Chelsea affrontera les Spurs à Stamford Bridge dimanche prochain, Liverpool sera en tête de la ligue s’ils évitent la défaite à Brighton 24 heures plus tôt. Cette victoire a montré à quel point ils sont formidables, et une fois que Liverpool sera au sommet, ce sera une tâche difficile pour n’importe quelle équipe de les assommer longtemps.