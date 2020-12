Cruz Azul s’est écrasé des séries éliminatoires de la Liga MX d’une manière grandiose, mais familière. Manuel Velasquez / .

MEXICO CITY – Il y avait peu de raisons de penser que Cruz Azul ne se préparerait pas à affronter Leon en finale de Liga MX lundi matin. Vous pouvez parier que plus d’un journaliste avait commencé et même déposé leur Leon vs. Avant-premières finales de Cruz Azul.

La machine avait une avance de 4-0 sur son rival mexicain Pumas UNAM dès le match aller de jeudi dernier et les Pumas ont eu moins de 1% de chances de se qualifier pour la finale par FiveThirtyEight.

Jusqu’à ce que, c’est-à-dire, dimanche a marqué l’ultimeCroix bleue. «

« Crosszulear« est devenu un verbe de plus en plus utilisé en espagnol mexicain signifiant essentiellement » foirer les choses dans une situation avantageuse « ou » échouer dans quelque chose quand il semble que tout se passe comme vous le souhaitez « .

Cruz Azul est l’un des « quatre grands » clubs de la Liga MX, mais il n’a pas de titre de champion depuis 1997. Depuis, ils ont terminé deuxièmes à six reprises. Le match retour de la finale Clausura 2013 a été celui qui a le plus blessé. La machine était 2-0 au total contre son rival de la ville, le Club America, à la 88e minute à l’Estadio Azteca. Le gardien américain Moises Munoz a marqué l’égalisation et Las Aguilas a gagné aux tirs au but.

Avance rapide pour cette saison en cours et quand on a demandé au milieu de terrain de Cruz Azul et mexicain Luis Romo de donner un message aux fans dans l’interview flash d’après-match suite à la performance dominante au match aller contre les Pumas, il leur a dit de se «exciter». En dehors du club, plus d’un expert a rejeté l’idée que Cruz Azul briserait enfin sa malédiction de titre en cette folle année de 2020 serait en quelque sorte appropriée. Il a également été noté que la dernière équipe Cruz Azul a remporté le titre, c’était contre le finaliste de cette saison Leon.

Au lieu de cela, la défaite 4-0 de dimanche à l’Estadio Olimpico Universitario était un nouveau plus bas.

L’Argentin Juan Dinenno a marqué pour Pumas à la quatrième minute pour donner un peu d’espoir, mais il s’est également senti très tôt que Cruz Azul semblait jouer entre les mains de l’équipe locale.

Fait inhabituel, le manager de Cruz Azul, Robert Siboldi, avait employé cinq arrières pour tenter d’endiguer l’attaque anticipée des Pumas. Mais cela semblait contre-intuitif, étant donné qu’un seul but à l’extérieur aurait signifié que Pumas avait besoin de six buts pour se qualifier pour la finale. Et cette équipe de Cruz Azul avait remporté plus de matches de Liga MX (18) en 2020 que toute autre équipe en dehors de Leon (21) et avait marqué plus de buts (57) que quiconque à part Leon (68).

Pumas s’est jeté sur Cruz Azul tôt pour surmonter un déficit de quatre buts. Manuel Velasquez / .

Un coussin à quatre buts aurait dû rendre la série confortable, mais peut-être que s’asseoir n’était pas la bonne option. Et l’inclusion de Sebastian Jurado, 23 ans, dans le but faisant ses débuts en club à la place du blessé Jesus Corona était préoccupante.

Lorsque Dinenno a ajouté son deuxième à la 37e, puis Carlos Gonzalez, troisième de l’équipe quatre minutes plus tard, le miracle était à portée de main. Ce sentiment n’a augmenté que lorsqu’une pénalité pour Cruz Azul sur le coup de la mi-temps a été annulée par VAR non pas pour la faute réelle, mais pour le moindre hors-jeu dans la préparation.

La machine a contrôlé plus de la deuxième mi-temps avec les joueurs des Pumas fatigants, mais a créé très peu tout le match (se terminant par un but attendu (xG) de 0,39 et un seul tir cadré), avec l’attaquant vedette Jonathan Rodriguez isolé.

Avec un seul but requis et Cruz Azul commençant à s’asseoir plus profondément, l’équipe locale n’avait besoin que d’une chance. Voir les joueurs de Cruz Azul Rafa Baca et Yoshi Yotun se disputer à 15 minutes de la fin a mis en évidence la tension et n’était pas très beau.

Le milieu de terrain Juan Pablo Vigon était un héros improbable, mais qui semblait résumer la performance et même la saison de Pumas, au cours de laquelle l’équipe n’a perdu que deux fois en 21 matchs. Vigon portait un bandage autour de son front après s’être coupé le sourcil lorsqu’il s’est cogné la tête avec Gonzalez lors de célébrations de buts trop euphoriques. Et le natif de Guadalajara était tombé avec des crampes plus d’une fois en seconde période. D’autres entraîneurs que Andres Lillini de Pumas l’auraient sûrement enlevé.

Mais Vigon, 29 ans, était au bon endroit et au bon moment pour contrôler le ballon d’Alan Mozo dans la surface, s’est ressaisi et a terminé devant Jurado avec une minute à faire.

Les joueurs de Pumas ont pleuré au coup de sifflet final. Leurs noms resteront dans l’histoire, liés à jamais à l’un des retours les plus sensationnels de l’histoire de la Liga MX.

« Ceux qui ont dit qu’ils n’allaient pas regarder le match, ont raté quelque chose de beau », a déclaré Dinenno sur TUDN, faisant référence aux critiques que l’équipe a reçues après le match aller.

« N’oubliez pas que le joueur des Pumas est d’une race différente et étant d’une race différente, tout peut arriver », a déclaré l’Argentine Lillini lors de la conférence de presse d’après-match.

Quant à Cruz Azul, vient ensuite le quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre LAFC le 16 décembre en Floride. Mais comment l’équipe se remet d’un autre coup dévastateur est difficile à imaginer.

« J’ai l’impression d’avoir laissé tomber les fans, l’institution, mais nous devons continuer à avancer, [football] se venge », a déclaré Siboldi, entraîneur de Cruz Azul, lors de sa conférence de presse d’après-match. [CONCACAF Champions League], [to try to] obtenir le billet pour la Coupe du monde des clubs, je ne pense pas que nous étions trop confiants. «

La Ligue des champions et une apparition en Coupe du monde des clubs seraient bien, mais il faudra bien longtemps avant la dernière Croix bleue est oublié.

La maturation de Leon passe à la finale méritée

De l’autre côté du tirage au sort, ce n’est un secret pour personne que le Club Leon a été l’équipe de Liga MX la plus excitante au cours des deux dernières années, du moins pour ceux qui aiment le football offensif basé sur la possession. Mais il y a eu quelques résultats dans des matchs gagnants ou rentrés à domicile au cours de cette période qui ont soulevé des inquiétudes quant à la façon dont l’équipe de « Nacho » Ambriz gère la grande occasion. Les plus évidents ont été la défaite contre Morelia en quart de finale Apertura 2019 et cette douloureuse défaite en Californie face à LAFC en Ligue des champions de la CONCACAF au début de cette année, lorsque Leon a perdu le match retour des huitièmes de finale 3-0, après avoir remporté un Mène 2-0 du match à domicile.

Leon était clairement le favori pour le quart de finale contre Chivas, mais Guadalajara y est entré en pleine confiance après la victoire contre le Club America en quarts de finale et tout d’un coup Chivas a fait revenir des joueurs tels que Jose Juan Macias et Alexis Vega de blessure.

Le 1-1 au match aller signifiait que tout était encore sur la table pour le match retour, mais l’approche d’Ambriz a changé pour le deuxième match à l’Estadio Leon. Le manager a aligné deux milieux de terrain à Pedro Aquino et Ivan Rodriguez, La bête n’avait que 42% de possession – par rapport à sa moyenne de 62% en saison régulière – et Joel Campbell a été joué seul, sans doute en partie à cause de son rythme.

C’était un Leon légèrement différent, qui a très peu cédé défensivement, invitant Chivas, mais n’autorisant qu’un seul tir au but contre au cours des 90 minutes.

Campbell a trouvé le seul but en première mi-temps après que le ballon traversant de Fernando Navarro ait retrouvé Angel Mena, qui a fait la place du Costa Rica au filet. Mais alors que Leon a été largement applaudi pour son jeu offensif et sa fluidité vertigineuse dans le dernier tiers, c’est le gardien Rodolfo Cota et la défense qui se sont démarqués en faisant passer Leon au-dessus de la ligne et en finale.

Léon fit les ajustements nécessaires pour dépasser Chivas. Leopoldo Smith / .

Vucetich de Chivas s’est-il trompé?

L’entraîneur Victor Manuel Vucetich a parfois été accusé de prudence cette saison, mais cela ne peut pas être dit du match de samedi.

L’idée de Chivas pour le match retour contre Leon était relativement simple: sortir et attaquer. Vucetich a commencé avec Macias, Vega, Isaac Brizuela, Cristian Calderon et Uriel Antuna et un seul véritable milieu de terrain central à Jesus Molina.

Un autre jour, l’inclusion surprise de tant de talents offensifs a peut-être surpris Leon, mais Ambriz avait exhorté à la prudence avec sa sélection. Et Chivas a fait revenir Macias et Vega de blessures, Calderon commençant son troisième match en huit jours après ne pas avoir joué régulièrement cette saison et Brizuela revenant de COVID-19.

Tout devait être réuni pour Chivas et une fois que Leon a pris la tête à la 18e minute et est entré à la mi-temps, il allait être difficile pour Guadalajara de récupérer.

Juste peut-être, Vucetich regrette de ne pas avoir laissé Vega, Macias (et même Brizuela) sur le banc pour une deuxième mi-temps. Après tout, lors du match aller, cette même tactique avait fonctionné, Chivas égalisant le match en seconde période.

La série a également rappelé que Leon a quelques pas d’avance sur Chivas en ce moment. Ambriz est responsable depuis deux ans, tandis que Vucetich est à Guadalajara depuis moins de quatre mois. Il y a une meilleure chimie et une meilleure compréhension.

La course de Chivas en demi-finale, cependant, est de bon augure pour l’avenir. Il y a beaucoup de talent dans l’équipe et si Vucetich obtient les trois nouvelles signatures qu’il souhaite et que les manigances hors terrain qui ont hanté le club en 2020 peuvent être corrigées, il y a des raisons de croire que Chivas se battra pour des titres en 2021.