Mariano Diaz a marqué son premier but de la saison, mais le Real Madrid a été tenu à un match nul 1-1 à Villarreal en Liga samedi.

Diaz avait le ballon dans le filet après seulement deux minutes de jeu, se dirigeant sur le centre de Dani Carvajal alors que Villarreal faisait appel pour le hors-jeu. Dans une première moitié de quelques occasions, Dani Parejo est passé au-dessus de la barre avant que Carvajal ne rentre à nouveau derrière la défense de Villarreal, seulement pour que son contact le laisse tomber.

Après la pause, Gerard Moreno a tiré en travers du but lorsque Villarreal a repris le ballon dans une position dangereuse, puis s’est converti en pénalité lorsque Thibaut Courtois a renversé Samuel Chukwueze. Madrid a été laissé pour un point alors que Takefusa Kubo en prêt a repoussé une excellente occasion tardive pour un vainqueur contre son club parent.

Positifs

Une combinaison de blessures et de coronavirus a vu Madrid entrer dans ce match sans la colonne vertébrale de l’équipe, le capitaine Sergio Ramos, le milieu de terrain clé Casemiro et l’avant-centre Karim Benzema. ainsi que leurs remplaçants théoriques, Eder Militao, Federico Valverde et Luka Jovic, pour visiter une équipe de Villarreal à deux points et deux places au-dessus d’eux dans le tableau. Dans ces circonstances, c’était peut-être un résultat acceptable.

La dépendance excessive de Madrid à l’égard de Benzema pour marquer ses buts est bien connue, il était donc rassurant de les voir livrer sans lui. Le ratio buts par minute de Diaz est exceptionnel, et son problème ces derniers mois a été un problème d’attitude et d’opportunités plutôt que de capacité. Il semble heureux qu’il joue ou non, mais si on lui a donné une chance ici, il l’a saisie.

Négatifs

Le Real Madrid de Zinedine Zidane semble parfois avoir du mal après une pause internationale – voir leurs deux fameuses défaites face aux équipes nouvellement promues, le Real Mallorca en octobre 2019 et Cadix le mois dernier – prenant le temps de retrouver son rythme. Ils ont obtenu un point ici, mais c’était une performance largement moyenne contre un Villarreal souvent décevant.

Il reste encore beaucoup de travail à faire. Martin Odegaard a été si impressionnant pour la Real Sociedad la saison dernière – meilleur joueur de la Liga pour la première moitié de la campagne – et son retour à Madrid était forcément anti-climactique, mais il avait l’air timide jusqu’à présent et sans rôle clair. . Nous attendons toujours une performance déterminante d’Eden Hazard.

Note du manager sur 10

6 – Zidane a fait part de ses inquiétudes quant à une liste de matches trépidante qui nuit à la santé des joueurs cette semaine, et avec autant d’absents ici, il a été obligé de choisir un XI de fortune en fonction des options dont il disposait. Cela signifiait un retour précipité pour Dani Carvajal à l’arrière droit; pas de milieu de terrain défensif approprié; et une rare apparition pour Diaz à l’avant.

Avec Madrid un but, Zidane a amené Vinicius Junior et Isco, mais aucun des deux joueurs n’a eu d’impact positif, et c’est le Brésilien qui a contribué à l’égalisation de Villarreal en perdant le ballon. La gestion en jeu de l’entraîneur devra maintenant faire face à plus de questions.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Madrid a accordé plus de buts ces derniers temps, mais cela tient à la fragilité globale plutôt qu’à un plongeon sous la forme de Courtois. N’a pas réussi à gérer un coup franc de Parejo, puis a donné la pénalité. Un bon arrêt tardif de Kubo.

DF Dani Carvajal, 7 ans – N’avait pas joué depuis qu’il s’était blessé au genou en septembre, mais avait obtenu une aide précoce à son retour et aurait pu en attraper une autre peu de temps après. Carvajal est si important pour Madrid à l’avenir.

DF Raphael Varane, 7 ans – Sa petite blessure à l’épaule avec la France était une peur, mais l’absence de Ramos et Militao l’a forcé à passer à l’action ici. Il a dû mener la défense et a utilisé sa vitesse pour revenir et s’occuper tardivement de Moreno.

DF Nacho, 7 ans – Son premier match depuis sa blessure aux ischio-jambiers lors de la Classique d’octobre. Nacho n’est pas tout à fait le défenseur qu’il était autrefois – sa participation a considérablement chuté depuis 2019 – mais il était solide ici, avec une interception importante au début de la seconde période.

DF Ferland Mendy, 6 ans – N’a toujours jamais connu de défaite en tant que partant du Real Madrid en Liga. Fort en défense.

MF Toni Kroos, 6 ans – Sa bataille au milieu de terrain avec Dani Parejo a vu les deux meilleurs milieux de terrain de la Liga s’affronter. A bien joué à Carvajal en première mi-temps, puis a mis son équipe en difficulté au début de la seconde en essayant de jouer de l’arrière.

MF Luka Modric, 7 ans – Avec tant d’autres joueurs seniors manquants, le rôle de Modric ici était plus important que jamais. Il a été dans une forme exceptionnelle ces derniers temps et semble parfois impossible à déposséder.

MF Martin Odegaard, 6 ans – Son premier départ en Liga depuis septembre. Odegaard n’a pas encore trouvé sa place dans cette équipe du Real Madrid et il semble que Zidane n’a pas tout à fait compris comment l’utiliser au mieux. Remplacé tôt par Isco.

Mariano Diaz a saisi une rare chance de temps de jeu, marquant à peine deux minutes à Villarreal. Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

FW Lucas Vazquez, 6 ans – Ayant bien performé à l’arrière droit en l’absence de Carvajal, Lucas montre la valeur d’avoir un joueur aussi polyvalent et sans chichis dans l’équipe. Une presse enthousiaste de première mi-temps pour presque récupérer le ballon était un exemple de ses qualités.

FW Eden Hazard, 6 – Tester positif pour le coronavirus était un revers après que son cri contre Huesca il y a trois semaines ressemblait enfin à relancer la carrière de Hazard au Real Madrid. Impliqué dès le début, mais s’est évanoui et a été le premier homme à décoller.

FW Mariano Diaz, 7 ans – Son premier départ depuis mai 2019, après avoir joué à peine 90 minutes en Liga au cours des 18 derniers mois. Zidane est réticent à le choisir, mais le manque d’alternatives frappantes ici signifiait qu’il n’avait pas le choix – et il a été récompensé par un objectif très précoce. Plus tard, il a frappé le poteau depuis une position de hors-jeu.

