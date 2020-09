Date de publication: mercredi 2 septembre 2020 7:50

Eric Dier est ravi d’être de retour dans l’équipe d’Angleterre après une «période très difficile» ponctuée de blessures, de maladies, de sortilèges hors du côté de Tottenham et d’une interdiction de monter dans les gradins pour affronter un fan abusif.

Le joueur de 26 ans se sent enfin de nouveau sur la bonne voie après une période difficile qui a débuté lorsque la maladie a gâché sa convalescence après une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer son appendice en décembre 2018.

Dier est tombé en disgrâce sous Mauricio Pochettino, mais a été lancé sous le successeur des Spurs, Jose Mourinho – pour être frappé par une interdiction de quatre matches de la Fédération de football pour avoir donné le coup d’envoi à un supporter en mars.

Le joueur des Spurs a également été condamné à une amende de 40000 £ pour être monté dans les gradins pour affronter un fan abusif après la sortie de la FA Cup à domicile à Norwich en mars – où son frère s’est impliqué.

Tout cela combiné pour faire une période difficile pour Dier, qui est ravi d’être de retour dans le giron de l’Angleterre et en ligne pour sa première sélection depuis la finale de la Ligue des Nations de l’été dernier.

«Ce fut une période très difficile pour moi», a-t-il déclaré dans une interview avec talkSPORT et BBC Radio 5 Live.

«En fait, je me sentais très bien en retournant pour la pré-saison la saison dernière, mais ensuite j’ai eu une opération vraiment inattendue qui m’a fait manquer la pré-saison et m’a en quelque sorte jeté.

«À partir de là, c’était très difficile et une saison de hauts et de bas, donc ce n’était pas agréable et je devais juste m’y tenir et y travailler et essayer de revenir là où j’étais, puis passer au-delà. Je sens que je suis sur le point de le faire.

«Je suis vraiment très heureux d’être de retour.»

Interrogé sur l’incident dans les gradins, Dier a déclaré: «Les gens m’ont posé des questions sur l’incident du stand et il y aura un moment où j’en parlerai – mais ce ne sera pas pendant que je jouerai en Angleterre.

«J’ai dit après et je l’ai déjà dit, j’essaie de me comporter de la manière que je vois le mieux en tant que personne, peu importe où je suis – si je représente l’Angleterre, Tottenham, je me représente en dehors du football. .

«J’essaie de me comporter de la même manière et j’ai grandi et appris à agir d’une certaine manière et à me porter d’une certaine manière et cela n’a pas d’importance où je suis ou qui je représente.»

Dier se concentre sur l’avenir plutôt que sur le passé, ce qui explique en partie pourquoi il n’a pas regardé la mini-série de Tottenham qui fait actuellement parler d’elle.

«Je suppose que c’est le discours de quiconque me connaît, tout le monde le regarde donc tout le monde veut en parler», a-t-il déclaré.

«Il vient juste de sortir, mais je sais que certains garçons l’ont déjà regardé. Je leur en ai parlé un peu.

«Mais ce n’est évidemment pas le plus agréable pour nous compte tenu de la saison que nous avons eue.

Dier sur la série Amazon

«Mais c’est toujours bien si vous pouvez donner aux fans un aperçu qu’ils n’auraient pas normalement. Je pense que c’est bien pour eux. «

Dier espère que la série All or Nothing d’Amazon donnera aux gens la chance de voir une autre facette des gens et des joueurs des Spurs, où il a récemment signé un nouvel accord de quatre ans.

La plupart de ses 240 apparitions pour le club depuis son arrivée en 2014 ont eu lieu au milieu de terrain, mais l’Angleterre l’a classé parmi ses défenseurs alors qu’il cherche à faire la transition vers un rôle d’arrière central permanent.

«J’avais l’impression de devoir toujours essayer d’éviter la question et d’être politiquement correct par rapport à ma situation dans mon club», a-t-il ajouté.

«J’ai toujours su qu’il allait venir un moment où j’aurais en quelque sorte besoin de mettre le pied à terre et j’ai juste senti que c’était le bon moment.»