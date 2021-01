L’OM rendra visite à Gaston Gérard ce samedi pour affronter Dijon lors de la dix-neuvième journée de la Ligue 1, à partir de 21 heures.

Streaming : Dijon – OM, voir le match en direct sur Telefoot

Ce match opposant Dijon à l’OM sera diffusé sur la chaîne Téléfoot Stadium 2 à 21h. Le match sera également disponible sur la plateforme streaming de la chaîne.

Le FCO de Dijon arrive au dix-neuvième match avec l’intention d’améliorer sa performance dans le championnat après avoir fait match nul lors du dernier match contre le Stade de Reims. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des 18 matches joués à ce jour avec un score de 12 buts pour et 26 contre.

Quant aux visiteurs, Marseille s’est imposé 3-1 contre le Montpellier HSC lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Dimitri Payet, Nemanja Radonjic et Valere Germain. Les Marseillais chercheront à maintenir leur série de victoires au stade du FCO de Dijon. À ce jour, sur les 16 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté neuf avec 25 buts marqués et 16 concédés.

En termes de performances dans leur stade, le FCO de Dijon a été battu cinq fois et a fait match nul quatre fois en neuf matches jusqu’à présent, offrant ainsi plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Sur la route, Marseille a un bilan de cinq victoires, deux défaites et un nul en huit matches jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire de taille à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Quel 𝙓𝙄 de départ pour la réception de l’@OM_Officiel ce soir ? 🔴⚫️ Faites vos choix ⤵️#DFCOOM pic.twitter.com/i4AbeWR9mo — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 9, 2021

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au FCO de Dijon, en fait, les chiffres montrent quatre défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. Les visiteurs, quant à eux, ont disputé cinq matches d’affilée sans s’incliner à Dijon. Le dernier match entre Dijon et Marseille dans cette compétition a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé par un match nul 0-0.

Les deux équipes sont actuellement à 18 points derrière Marseille au classement. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec 13 points au classement. L’Olympique de Marseille, en revanche, compte 31 points et occupe la cinquième place du classement.

[ʀᴇᴛʀᴏ] 𝗖𝗘 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 𝗗𝗘 @Locampos15 face à Dijon 😍⁰⁰ 🔜 #DFCOOM ce soir à 21h00 ⚔️ pic.twitter.com/YLOXZD115c — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2021

Les compo du match

Dijon : Racciopi – Boey, Ecuele-Manga, Coulibaly, Ngonda – Ndong, Diop – Baldé, Celina, Dina Ebimbe – Konaté.

Marseille : Mandanda – Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye – Thauvin, Payet, Radonjic – Benedetto.