Nous allons remplir ce fil de discussion ouvert avec quelques nouvelles et rumeurs éparses:

James Rodriguez est prêt à baisser son salaire afin de faciliter un déménagement à Everton, par Marca:

Pour un chiffre rond de 25 millions d’euros, les «Toffees» l’ont joué et la signature de Rodríguez est plus proche que jamais. Mais dans tout cela, James lui-même a également joué un rôle clé, acceptant de baisser son salaire élevé (huit millions d’euros) à la demande de son «père» footballeur comme Carlo Ancelotti. Réalisant également ce rêve de le retrouver dans leurs rangs, comme il l’a fait à Madrid et au Bayern.

Ryan Giggs dans un presseur gallois, dit que Gareth Bale ne bénéficiera d’aucun «traitement spécial» lors de son appel à l’équipe nationale galloise:

« Depuis que j’ai pris la relève, il joue à Madrid et je l’ai choisi, aussi il ne joue pas régulièrement et je l’ai choisi », a déclaré Giggs.

«Gareth est un joueur spécial. C’est quelqu’un qui peut faire la différence.

«C’est un si bon professionnel que certains joueurs risquent de ne pas avoir joué pendant quatre, cinq, six semaines et vous pouvez le dire.

«Bien sûr, cette netteté vous manque parfois. Mais il a toujours l’air bien à l’entraînement, son physique ne change jamais et il a toujours le même aspect, sa mentalité est vraiment forte et il veut toujours jouer à chaque match. C’est à moi de jauger.

«Peut-être que si les matchs se déroulent dans un court laps de temps, comme nous en avons potentiellement trois en octobre et en novembre, nous devrons les gérer différemment, mais je m’attaquerai à cela quand cela arrivera.

«Gareth s’occupe de lui-même, mais il n’y a aucun traitement spécial pour personne. Je vais examiner chaque cas individuellement. »

« J’espère qu’on se souviendra de lui pour le fantastique footballeur qu’il est, »

«Marquer deux fois en finale de la Ligue des champions, la remporter quatre fois et marquer l’un des meilleurs buts jamais vus en finale – des choses comme ça ne se produisent pas tous les jours.

«Les grands joueurs se présentent dans les grands moments des grands matchs et il l’a certainement fait.»

Dans une interview avec le magazine Esquire, Dani Carvajal a déclaré que Neymar est le joueur le plus difficile à défendre:

«Neymar est l’attaquant qui a été le plus dur à défendre. C’est un joueur très insaisissable, techniquement très bon, il va dans l’espace, il va le demander, il a un but … Il est difficile de l’arrêter », a déclaré Carvajal.

«J’adorerais gagner de nombreux titres. Je voudrais prendre ma retraite en blanc. J’ai tout gagné avec le club et au niveau du titre, il est difficile d’en demander plus mais j’aimerais gagner une cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid. Cette époque restera dans les mémoires comme l’une des trois meilleures du club.

En quarantaine …

«C’était un peu comme avoir un lion dans une cage, mais je ne peux pas me plaindre: je vis dans une grande maison, avec une salle de sport pour m’entraîner, un jardin … Je me suis senti très chanceux et c’est pourquoi j’ai essayé pour aider ceux à qui ils ont vraiment du mal, avec des situations beaucoup plus défavorables »

Interview complète ici.