L’équipe du Real Madrid subira des tests COVID-19 le 30 août, avant de reprendre l’entraînement le 31 août pour le début officiel de la pré-saison. La pré-saison fournit souvent à certains des meilleurs talents de La Fabrica une plate-forme pour montrer leurs compétences et impressionner Zidane tout en rivalisant avec la première équipe.

La génération actuelle de jeunes joueurs à venir pourrait être présentée comme une génération en or. Raul et les U19 ont récemment conquis la Ligue de la jeunesse de l’UEFA en battant la Juventus, l’Inter Milan, le RB Salzburg et Benefica en finale. Même Zidane lui-même a gardé un œil sur le tournoi:

Selon un rapport de Marca, les 10 joueurs suivants auront la chance de s’entraîner avec la première équipe lors de la prochaine pré-saison: Luis Lopes (GK), Toni Fuidas (GK), Sergio Santos (RB), Victor Chust (CB) , Miguel Gutierrez (LB), Antonio Blanco (CM), Ivan Morante (CM), Sergio Arribas (AM), Marvin Park (RW) et Latasa (ST). Avec les 10 champions UEL, il est prévu que Javi Hernandez de Castilla continuera à s’entraîner avec la première équipe.

L’exception notable à la liste ci-dessus est le défenseur central très apprécié, Pablo Ramon. Le jeune a peut-être encore l’occasion de s’entraîner avec Zidane et la première équipe car la liste ci-dessus n’est pas officielle, mais compte tenu de l’implication de Victor Chust et Javi Hernandez, Zidane et Raul ont peut-être senti mieux qu’il commence à diriger la ligne arrière de Castilla. .