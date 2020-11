Football Manager 2021, sorti le 24 novembre, est le dernier épisode du jeu qui a fourni beaucoup de réconfort aux fans du monde entier au milieu de la pandémie COVID-19. Mais l’une des premières choses que les joueurs et les fans recherchent est la «prochaine génération» et quels jeunes joueurs vont atteindre le sommet.

2 Liés

Le jeu complet fait appel à 1 300 scouts rapportés pour collecter des données dans 51 pays et constitue un bon baromètre pour les jeunes talents, compte tenu des efforts qu’ils déploient dans leurs efforts de dépistage. Bien que tous les meilleurs choix de l’histoire ne se révèlent pas être des batteurs du monde – voir Freddy Adu et Cherno Samba, entre autres – Football Manager est devenu l’un des premiers ports d’escale pour les fans et les clubs à trouver un nouveau joueur.

Voici quelques-uns des derniers prodiges de l’édition 2021. Ils s’avèrent bons dans le jeu, mais que pense notre dépisteur Tor-Kristian Karlsen dans la vraie vie?

– Lukaku, Auba et Laporte ne sont pas satisfaits des notes de FIFA 21

– Quoi de neuf dans FIFA 21? Le mode carrière est repensé

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

GK: Maarten Vandevoordt, 18 ans, Genk (Belgique U19)

Le Belge ne s’est pas couvert de gloire quand un virage Cruyff après 123 secondes s’est terriblement mal passé la nuit où il est devenu le plus jeune gardien de but de la Ligue des champions en décembre dernier. Cependant, un an après ce mélange d’émotions à Naples, Vandevoort est bien parti pour devenir un gardien de but de premier ordre. Il est courageux, alerte, équipé de mains fortes et de réflexes réactifs, et rapide hors de la ligne (même s’il peut parfois être un peu trop aventureux).

DÉF: Josko Gvardiol, 18 ans, RB Leipzig, en prêt au Dinamo Zagreb (Croatie U21)

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Signé par le RB Leipzig pour 16 millions d’euros cet été après avoir combattu la concurrence de Leeds, Gvardiol est un arrière central gauche (ou arrière gauche) particulièrement calme et déterminé en possession – il joue déjà avec la maturité d’un 20 -quelque chose. Le défenseur croate est également mobile, doué pour anticiper et raisonnablement rapide sur le turn pour un joueur à sa place.

DÉF: Benoit Badiashile, 19 ans, Monaco (France U21)

L’un des nombreux meilleurs espoirs d’une génération exceptionnelle de défenseurs centraux français. Le défenseur du pied gauche monégasque est brillant pour sortir le ballon de la défense et faire le lien avec les milieux de terrain (il a une précision de passe impressionnante de 93% en 2020). Dominant dans les airs, avec puissance, intelligence et allure en abondance, il a aussi un excellent tempérament et est rarement réservé.

DÉF: Nuno Mendes, 18 ans, Sporting Lisbonne (Portugal U21)

L’arrière gauche du Portugal U21 et Sporting a une grande capacité sur le ballon et une endurance impressionnante pour suivre le rythme requis dans son poste. En plus de cela, il est étonnamment agile pour sa taille, excellent pour s’éloigner de ses adversaires et a tendance à garder son sens de l’orientation même lorsqu’il dérive au milieu. Il a été lié à Liverpool, Manchester United et Arsenal ces derniers temps.

jouer

1:40

Tom Markham de Football Manager explique le rôle que le jeu a joué pour les fans et les joueurs.

DM: Marco Kana, 18 ans, Anderlecht (Belgique U21)

À un si jeune âge, le meneur de jeu calme et intelligent est déjà en train d’être préparé pour diriger le milieu de terrain d’Anderlecht. Bien qu’il soit bon sur le ballon avec la capacité de choisir une passe de 30 mètres et positif dans son jeu, Kana est diligent dans son travail défensif et peut également fonctionner en tant que défenseur central.

CM: Ilaix Moriba, 17 ans, Barcelone B (Espagne U18)

Le milieu offensif central né en Guinée a représenté l’Espagne au niveau des jeunes, mais n’a pas encore fait sa percée au sein de la première équipe de Barcelone. Bien qu’il ne soit encore qu’un adolescent, il combine la capacité de faire des courses puissantes dans la boîte avec un contrôle rapproché aveuglant. Il a également une excellente vision qui améliore ses capacités de jeu en constante évolution.

AM: Yusuf Demir, 17 ans, Rapid Wien (Autriche U17)

Après Erling Haaland et Dominik Szoboszlai, le meneur de jeu minuscule pourrait être le prochain talent de premier plan à émerger du football autrichien. Équipé d’un magnifique pied gauche, d’excellentes capacités de un contre un et d’un centre de gravité bas, Demir est dangereux et efficace en plus d’être amusant à regarder et compte quatre buts en huit matchs cette saison.

Jeremy Doku a fait un gros transfert d’argent de la Belgique vers la France cet été. Catherine Steenkeste / .

FW: Jeremy Doku, 18 ans, Rennes (Belgique)

Déjà international à part entière pour la Belgique, l’ailier rapide a rejoint Rennes depuis Anderlecht pour environ 26 millions d’euros cet été et s’est déjà retrouvé chez lui en France avec deux buts en sept matches. Doku possède un excellent équilibre, un rythme et semble souvent affronter des adversaires juste pour le plaisir.

FW: Rayan Cherki, 17 ans, Lyon (France U16)

Un attaquant exceptionnellement délicat qui peut jouer n’importe quel rôle derrière l’attaquant, le joueur de 17 ans possède beaucoup de flair et un bon rythme. Techniquement doué et créatif, il a déjà fait sa marque en Ligue 1 et en Ligue des champions. Une perspective extrêmement excitante dont la percée finale pourrait se produire à tout moment.

ST: Sebastiano Esposito, 18 ans, Inter Milan, en prêt au SPAL (Italie U21)

Rapide, imprévisible et agile, Esposito est excellent sur la pause et adore chercher de l’espace derrière la ligne défensive. Quelque peu léger et léger, Esposito représente toujours une réelle menace avec un mouvement constant et un pied droit puissant.