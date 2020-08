AMSTERDAM, PAYS-BAS – 25 AOÛT: (BILD ZEITUNG OUT) Donny van de Beek de l’Ajax Amsterdam regarde pendant le match amical de pré-saison entre l’Ajax et le Hertha BSC Berlin à Johan Cruijff Arena le 25 août 2020 à Amsterdam, Pays-Bas. (Photo par Alex Gottschalk / DeFodi Images via .)

Alors qu’un accord pour Jadon Sancho s’interrompait brusquement, Manchester United aurait tourné son attention vers le milieu de terrain de l’Ajax Donny van de Beek. Selon Fabrizio Romano et Mike Verweij, le Néerlandais a conclu des termes personnels avec le club, mettant le stylo sur papier sur un accord jusqu’en juin 2025.

Romano et Verweij ont également rapporté que Manchester United soumettrait une offre d’environ 40 millions de livres dès ce soir, alors qu’ils cherchaient à conclure l’accord d’ici le début de la semaine prochaine.

RAPPORT: Manchester United accepte les conditions personnelles avec van de Beek

La signature pour lancer la fenêtre de Manchester United?

Tout semblait prêt à se concrétiser pour Manchester United cet été avec l’arrivée de Jadon Sancho. À l’approche de septembre, cependant, nous n’avons pas encore vu de joueur présenté à Old Trafford.

Il n’y a pas eu de nouvelles depuis un certain temps en ce qui concerne un accord potentiel pour Jadon Sancho. Le fait est que l’été de United était plutôt sombre jusqu’à présent.

L’arrivée potentielle de van de Beek devrait relancer l’été de United et donner aux fans de quoi parler avant la saison. Un partenariat de milieu de terrain entre Paul Pogba et le Néerlandais est certainement une possibilité passionnante à envisager si Van de Beek signe.

Le faiseur de différence pour Manchester United?

Le Néerlandais pourrait bien se révéler être le facteur clé de la différence entre le top quatre et une course au titre pour Manchester United. Le Néerlandais a également montré sa capacité à contrôler un match sur la plus grande des scènes, avec des performances impressionnantes contre le Real Madrid en 2019.

Pour van de Beek, le déménagement, s’il est achevé, marque le début d’un nouveau chapitre de sa carrière. Il a fait tout ce qu’il pouvait à Ajax, des titres de champion remportés aux demi-finales de la Ligue des champions.

Maintenant, cependant, il semble prêt à enfin échanger Amsterdam contre l’Angleterre et Manchester dans l’une des offres les plus attendues de l’été.

