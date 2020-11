L’attaquant du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, a déclaré qu’il avait vécu une période « difficile » au club après avoir été lié à un déménagement à Manchester United cet été.

Sancho, 20 ans, a été loin d’être impressionnant lors de certains matches cette saison, ce qui laisse supposer que la saga des transferts United, qui a traîné jusqu’en octobre, a entraîné une baisse de forme.

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

– La mission d’un enfant de construire tous les stades de Bundesliga en Lego

Sancho n’a pas réussi à marquer en Bundesliga jusqu’à présent cette saison en six apparitions et n’a fourni que deux passes décisives, par rapport à la dernière campagne où il a marqué 17 buts et en a aidé 16.

Après avoir marqué son deuxième but de la saison en Ligue des champions lors de la victoire 3-0 de Dortmund sur le Club de Bruges mardi, Sancho a déclaré que le soutien du club lui avait donné confiance après avoir connu une période difficile ces dernières semaines.

• FIFA Best: la rivalité Ronaldo-Messi reprend

• Sancho admet un sort «difficile» après la saga United

• Ibra critique FIFA 21 pour l’utilisation de l’image du jeu

• Fernandes double aide Utd à naviguer dans l’UCL

• Guardiola a un «bon sentiment» à propos de l’UCL

« Je suis juste heureux de jouer », a déclaré Sancho à DAZN dans une rare interview d’après-match. «J’ai des entraîneurs et des coéquipiers qui croient en moi. Récemment, ça a été une situation difficile pour moi.

« Mais tout dépend de la façon dont je reviens et d’avoir des performances comme celle-ci. J’espère qu’ils me ramèneront au sommet, comme je jouais avant. »

Le lent début de campagne de l’international anglais l’a laissé sur le banc pour la victoire 5-2 de Dortmund sur le Hertha Berlin le week-end dernier.

Dortmund est toujours en bonne position pour défier le Bayern Munich pour le titre de champion et atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le club s’est appuyé sur les buts d’Erling Haaland cette saison et il en a marqué deux autres lors de la victoire en Ligue des champions mardi.

La première division allemande est sur ESPN +. Le Bayern Munich peut-il rester au sommet ou des joueurs comme le Borussia Dortmund et le RB Leipzig prendront-ils le relais?

ESPN +: jeux en direct et rediffusions (États-Unis uniquement)

Bundesliga accueil | Horaire | Classement

Haaland a battu son coéquipier Sancho au Golden Boy Award de cette année et Sancho a déclaré qu’il était « juste heureux de jouer avec lui ».

« J’ai mérité le prix Golden Boy », a ajouté Sancho. « Il travaille dur sur et en dehors du terrain. Il mérite tout ce qui lui arrive. »

Haaland a maintenant marqué 16 buts en Ligue des champions et est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la compétition à atteindre ce total en seulement 12 apparitions pour Dortmund et Salzbourg.

Il a marqué 13 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison, portant son total à 33 depuis qu’il a rejoint le club de Bundesliga en janvier.