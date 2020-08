L’aventure de Pirlo comme monsieur de Juventus. Choisi comme héritier de Maurizio Sarri, l’ancien entraîneur des moins de 23 ans a tenu aujourd’hui sa première conférence de presse en tant que manager de la Juventus.

Telle était la curiosité, tout comme les questions posées à Pirlo. De son credo tactique au marché, en particulier l’avenir de Dybala est Higuain mais pas seulement. Voici ses paroles.

Pirlo: «J’ai parlé à Higuain, c’est vrai que les chemins divergent. Le but est de gagner «

Il a dit qu’il voulait diriger le jeu, qu’il voulait une équipe proactive. Qu’est-ce que cela apporte comme particularité dont la Juventus a besoin?

«Je veux apporter un peu d’enthousiasme, ce qui manquait dans la dernière période. Je veux proposer un football proactif, avec une maîtrise du jeu comme je l’ai dit aux garçons hier. Je leur ai dit deux choses: la première est qu’il faut toujours avoir le ballon, la seconde c’est qu’il faut le récupérer rapidement. Ce sont les deux premières choses tactiques que j’ai dites et auxquelles je crois. Ce sont les choses les plus importantes mentalement pour entrer dans l’équipe ».

Cherchez-vous un nouveau Pirlo?

« Nous avons beaucoup de bons joueurs, pas avec mes caractéristiques, les champions devront être exploités pour ce qu’ils sont ».

Que pensez-vous d’Arthur?

«Je l’ai vu et admiré, c’est un milieu de terrain de la construction qui peut remplir plusieurs rôles, en tant que directeur, milieu de terrain, milieu de terrain à deux. Il a de la qualité et ce sera utile ».

Avez-vous eu une hésitation après l’appel?

« Je n’ai même pas eu le temps de penser à passer des moins de 23 ans à l’équipe première, tout a été très rapide. Ils m’ont demandé si j’étais convaincu, je me suis jeté dans la tête et je n’ai pensé à rien d’autre. Je suis convaincu que je suis au bon endroit au bon moment ».

Vous vous souciez peu des modules, mais pensez-vous aussi à la défense à trois?

«Nous pouvons jouer quatre ou trois, en défendre quatre et en placer trois. Je veux des gens qui veulent attaquer et récupérer le ballon quand ils ne l’ont pas. Cela doit venir naturellement dans le jeu: garder le ballon et vouloir l’attraper rapidement. Les gars le savent, ils ont les caractéristiques pour le faire, le modèle variera d’une course à l’autre ».

S’est-il comparé à Ronaldo?

«Nous avons parlé avant de commencer, pour lui donner des temps d’entraînement. Je lui ai parlé sur le terrain, du présent, du passé mais comme des gens normaux. Nous aurons le temps d’entrer dans les aspects techniques et tactiques ».

Va-t-il compter sur Dybala?

«Cela n’a jamais été sur le marché, c’est vous qui avez fait circuler ces rumeurs. Pour moi c’est aussi important que les autres, dès son retour, il fera partie du projet ».

L’Inter a-t-il battu la Juventus ou égalisé?

«Nous partons tous à zéro, les points doivent être gagnés. Nous venons d’une année difficile, les plans de préparation, les matchs, il va falloir bien planifier comment faire, les jeux à jouer, la préparation, mais il y a des gens appropriés et nous nous préparons à faire en sorte que tout se passe bien « .

Qu’avez-vous ressenti d’être de l’autre côté de la clôture?

«Je me suis immédiatement senti à l’aise, ai-je immédiatement dit aux garçons. Jusqu’à il y a quelque temps, j’étais de leur côté, c’était étrange pour eux de me voir comme ça mais je me sentais bien. Je connais beaucoup de gens en dehors de l’équipe qui avaient travaillé avec moi, ça m’a fait du bien. «

Comment restaurer l’enthousiasme?

«L’enthousiasme doit être amené jour après jour, parler aux joueurs, les faire participer à l’entraînement, les laisser entrer dans notre nouvelle façon de jouer. La chose la plus importante à faire maintenant, pendant cette courte période, est de parler et de faire comprendre aux enfants ce que nous voulons réellement. Ce sera un travail de terrain mais beaucoup de relations humaines ».

A-t-il déjà affronté Khedira et Higuain?

«J’ai parlé avec Higuain. C’est une personne que j’admire beaucoup, il a fait un cycle important ici, c’était un grand joueur mais en parlant avec lui nous avons décidé que les chemins devaient être séparés. C’était un grand champion mais les cycles se terminent. Il a été mis de côté, mais en tant que personne sérieuse, nous nous sommes parlé, prenant cette décision. Quant à Khedira, il est blessé, on verra quand il ira mieux ».

«J’ai prédestiné? Les résultats diront «

Vous sentez-vous prédestiné même sur le banc?

«Cela dépendra des résultats. On m’a dit en tant que joueur et c’est devenu réalité mais je crois en mes possibilités et je suis sûr que je peux aussi le rejoindre en tant qu’entraîneur ».

At-il conclu un marché avec ses anciens camarades?

«Il n’est pas nécessaire de conclure un pacte, avec de vieux camarades ou avec des jeunes. Quand il y a un objectif, vous devez parler à tout le monde. Les champions? Le Bayern était l’équipe la plus forte, cela a montré avant le lockdown. L’envie d’attaquer, de courir, c’est le football européen d’aujourd’hui. Si vous ne courez pas et que vous n’avez pas de qualité, si vous ne récupérez pas le ballon rapidement, vous vous battez alors que le Bayern est tout ça ».