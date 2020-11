À la cinquième et sixième manche, fin mars 2021, les éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud pourraient ne pas avoir lieu à l’ombre de la pandémie de coronavirus. Pour l’instant, cependant, il est impossible d’échapper aux effets de la crise de santé publique.





Il n’y a toujours pas de supporters dans les stades; certains joueurs ne sont pas disponibles après avoir été testés positifs pour le virus et d’autres sont absents pour cause de blessure, ce qui dans certains cas est sûrement une conséquence de l’accumulation frénétique du match après la fermeture. Et pour la même raison, d’autres soignent des coups et des courbatures qui peuvent les empêcher de montrer leur meilleure forme.

Les conditions sont donc loin d’être idéales. Mais les deux premiers tours de la campagne marathon de septembre ont été meilleurs que quiconque aurait pu raisonnablement s’attendre – et ont laissé beaucoup d’anticipation pour le troisième tour, qui se jouera jeudi et vendredi.

Un rapide coup d’œil sur les matchs:

COLOMBIE vs. URUGUAY

Le match nul de la manche est le seul match entre deux équipes qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Sous la direction du très expérimenté Carlos Queiroz, la Colombie semble avoir une équipe bien structurée. Le double rôle de Juan Cuadrado est vital, abandonnant au milieu de terrain central alors que l’équipe est en défense mais en attaque prête à faire irruption sur l’aile droite, libérant James Rodriguez pour se promener à l’intérieur. Il ne fait aucun doute que Duvan Zapata d’Atalanta est désormais avant-centre de premier choix, ce qui rend l’absence de Radamel Falcao ce mois-ci moins significative.

La Colombie a une autre arme puissante – la température de la ville de Barranquilla, où elle joue ses matchs à domicile. La chaleur est accablante, accentuée par l’heure du coup d’envoi triée sur le volet à 15h30, heure locale, vendredi après-midi.

L’Uruguay va lutter dans ces conditions et marcher avec méfiance après l’effondrement de sa défense le mois dernier en Equateur. Ils sont heureux d’accueillir de nouveau le défenseur Jose Maria Gimenez – encore plus que l’attaquant Edinson Cavani, qui revient également. Mais ils regretteront l’absence du milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde – c’est un match où ils doivent calmer la procédure avec une possession contrôlée au milieu de terrain. Avec l’arrivée du Brésil mardi prochain, l’Uruguay court le risque de se retrouver rapidement en difficulté.

ARGENTINE vs. PARAGUAY

Contrairement à la dernière campagne, il n’y a pas de problème précoce pour l’Argentine cette fois. Ils ont pris un départ à 100% le mois dernier, donnant une continuité à l’impression positive qu’ils ont faite vers la fin de l’année dernière sous l’entraîneur recrue Lionel Scaloni.

L’équipe a une structure définie, avec Leandro Paredes ancrant un trio de milieu de terrain, et le rythme de travail et la poussée offensive de Lucas Ocampos servent à la fois à donner à Lionel Messi un partenaire et à le libérer pour mettre en place le jeu.

La seule source de préoccupation – comme cela a été le cas depuis un certain temps – est le manque de rythme défensif, et c’est ici que le Paraguay cherchera sûrement à frapper, amenant Miguel Almiron à courir sur la ligne défensive argentine.

Sans être entièrement convaincant le mois dernier, le Paraguay compte déjà quatre points au tableau. À long terme, il n’est pas clair si l’entraîneur argentin Eduardo Berizzo est un bon candidat pour les Paraguayens. Ancien assistant de Marcelo Bielsa, Berizzo privilégie une approche audacieuse. Mais le Paraguay est généralement réactif, se défendant profondément et se déchaîne – et cela pourrait être son meilleur plan jeudi soir à Buenos Aires.

BRÉSIL vs. VENEZUELA

Le Brésil est l’autre équipe avec un record à 100%, et il y avait beaucoup à célébrer pour eux dans les deux premiers tours. Le mois dernier, ils avaient l’air mieux qu’à n’importe quel moment depuis 2017. Douglas Luiz a équilibré le milieu de terrain, permettant à l’arrière gauche Renan Lodi de charger vers l’avant, ce qui a libéré Neymar pour couper depuis le flanc gauche. Cela ressemblait à la réponse la plus cohérente à ce jour à la défaite de la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde 2018.

Mais l’entraîneur Tite a du mal à constituer une équipe pour vendredi soir. Neymar est absent – on espère qu’il sera peut-être apte à affronter l’Uruguay mardi – et Philippe Coutinho est également absent, ainsi que Casemiro, le leader compétitif indispensable de l’équipe, alors que même Douglas Luiz n’est peut-être pas en pleine forme.

Tite sera convaincu qu’un alignement improvisé sera trop beau pour le Venezuela, où l’entraîneur portugais Jose Peseiro trouve toujours ses marques. Le milieu de terrain vedette Yangel Herrera est suspendu, mais l’avant-centre Salomon Rondon revient. Peseiro espère que Rondon pourra opérer seul à l’avant, avec les ailiers rapides du Venezuela se levant sur le terrain pour lui apporter son soutien – puis retournant pour bloquer l’espace. Sans un point ni même un but, le Venezuela serait ravi de répéter le nul 0-0 qu’il a réalisé à l’extérieur contre le Brésil lors de la Copa America de l’année dernière.

CHILI vs. PÉROU

Perdre un derby du Pacifique est toujours une mauvaise nouvelle, mais l’équipe battue lors du duel de vendredi aura une raison supplémentaire de regretter – le tableau de qualification ne facilitera pas le visionnement. Le Chili et le Pérou n’ont réussi qu’un seul point dès les deux premiers matchs, bien que les deux aient suffisamment bien joué pour sentir qu’ils méritent plus.

Le problème auquel le Chili a été confronté ces dernières années a été le manque de rénovation. Il y a une pénurie de talents à venir pour remplacer la génération qui a traversé la Coupe du monde des moins de 20 ans 2007. Les goûts d’Alexis Sanchez et Arturo Vidal restent les principaux interprètes, et beaucoup dépendra de leur niveau de forme physique.

Avec le capitaine et avant-centre Paolo Guerrero, blessé à long terme, le Pérou a fait un ajout intrigant à son équipe: l’attaquant vétéran d’origine italienne Gianluca Lapadula. Il a une mère péruvienne et, après avoir été courtisé par la terre de sa naissance il y a quatre ans, a finalement décidé de monter à bord. Même sans supporters dans le stade de Santiago, l’introduction de Lapadula au football international sud-américain est susceptible d’être intense.

BOLIVIE vs. EQUATEUR

Il peut y avoir de la place pour l’une de ces équipes au Qatar 2022; il n’y aura pas de place pour les deux, ce qui donne à ce match d’ouverture de la manche un attrait particulier.

Il y avait eu des bruits positifs en provenance du camp bolivien avant la campagne, mais l’équipe était tout simplement désastreuse dans les deux premiers tours. Ce match représente un nouveau départ et déjà, au troisième tour seulement, il est presque décisif. Une équipe comme la Bolivie, très largement dépendante de l’avantage à domicile, ne peut perdre autant de points à La Paz avant que ses chances de qualification ne soient compromises.

C’est donc leur malchance que les visiteurs de jeudi soient l’Équateur, les autres spécialistes de l’altitude du continent. La victoire 4-2 du mois dernier contre l’Uruguay a mis fin à une série de sept défaites consécutives en qualification pour la Coupe du monde et a déclenché une vague d’optimisme. L’entraîneur argentin Gustavo Alfaro est nouveau, mais peut être un bon choix pour une équipe à son meilleur sur la contre-attaque. Avec des militants expérimentés comme l’attaquant Enner Valencia soutenus par des diplômés prometteurs de l’équipe des moins de 20 ans 2019, l’Équateur escaladera la montagne jusqu’à La Paz sans avoir peur de ses nouveaux adversaires.