Des violences ont éclaté à Paris hier soir après la défaite 1-0 du plus grand club de football de la ville face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions.

Des accusations de gaz lacrymogène et de matraque ont été utilisées contre des supporters du Paris Saint Germain la nuit dernière alors que la police tentait de calmer le problème.

Les foules ont augmenté « avant le coup de sifflet final », a déclaré un fan près du Parc des Princes, le terrain du PSG, ils ont ajouté que des cartouches de gaz lacrymogène étaient destinées aux fans qui ont riposté avec des fusées rouges et des feux d’artifice.

Ils ont déclaré: « La police anti-émeute était en force, et ils ont été attaqués lorsque le PSG est tombé à zéro. »

Des vidéos postées de la nuit montrent des fans en colère attaquant un fourgon de police blanc près du Parc alors que de petites escarmouches se poursuivaient dans d’autres parties de la ville.

Les fans du PSG se révoltent après avoir perdu la finale qu’ils viennent de célébrer après 50 ans (Photo: .)

Certains véhicules endommagés alors que les fans expriment leur colère dans les rues de Paris (Photo: .)

Des fans armés de flairs sont descendus en masse sur les Champs-Élysées.

Des voitures ont été détruites et renversées ou incendiées, alors que 3 000 policiers et gendarmes tentaient de maintenir l’ordre.

La star du PSG Neymar Jr a tweeté: « Perdre fait partie du sport, nous avons tout essayé, nous nous sommes battus jusqu’à la fin. Merci pour le soutien et l’affection de chacun d’entre vous. Et félicitations au Bayern Munich. »

Les fans se rassemblent près du Parc de Princes, domicile du PSG, pour regarder leur équipe jouer sur grand écran (Photo: .)

Voitures incendiées par des fans en colère (Photo: AP)

Le PSG n’a jamais remporté la coupe et c’était la première fois que l’équipe atteignait la finale depuis 1995.

La capitale française étant toujours une zone rouge de coronavirus, plus de 200 personnes ont été mises en garde par la police pour ne pas porter de masque facial, a tweeté le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Il a également tweeté: «16 policiers blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules endommagés. Merci à la police pour ses interventions: 148 arrestations dont 108 gardiens à la disposition de la justice. »

Pendant ce temps, dans le sud de la France, les supporters marseillais lançaient également des feux d’artifice, mais en fête lors de la défaite du PSG.

Les rivaux et les vainqueurs de la coupe sont descendus dans les rues pour célébrer, scandant «Où sont tous les Parisiens maintenant?»

Les policiers tentent de contrôler les foules de fans alors que les émeutes éclatent (Photo: .)

Des fusées éclairantes allumées alors que les fans du PSG provoquent le chaos dans la ville après la défaite (Photo: .)

La star du football battue après sa défaite face au Bayern Munich dimanche soir (Photo: .)

Ces derniers jours, la France a introduit des règles Covid-19 plus strictes à Paris alors que les cas montent en flèche à travers le pays, ce qui le conduit à figurer sur la liste de quarantaine britannique, ce qui signifie que toute personne revenant au Royaume-Uni doit s’auto-isoler pendant 14 jours.

Mais, malgré cela, les fans sont toujours descendus dans la rue pour exprimer leur déception face à une équipe qu’ils étaient sûrs de gagner.

