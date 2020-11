Les titulaires actuels de la Copa Libertadores sont Flamengo du Brésil, le pays qui a également fourni les gagnants 2017 Gremio. Avant cela, cependant, aucune équipe brésilienne n’avait atteint la finale depuis 2013.

Il s’agit d’un record flagrant de sous-performances, car les clubs brésiliens ont un avantage financier considérable sur leurs rivaux continentaux. Leurs revenus sont beaucoup plus élevés, ce qui leur permet de payer des salaires plus élevés et donc d’attirer des internationaux de haut niveau d’autres pays d’Amérique du Sud, attirés par les salaires proposés.

Le développement logique est donc que les Libertadores soient dominés par le Brésil. Cette année qui semble enfin devenir une réalité, même si, même dans la mort, Diego Maradona pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet.

– Marcotti: le génie imparfait ultime de Maradona soccer

– Messi sur le décès de Maradona: « Diego est éternel »

– Diego Maradona: la vie de grand footballeur en images

– Hommage national des médias sociaux à Maradona

Six clubs brésiliens ont atteint la phase à élimination directe de la compétition de cette année, où ils ont tous réussi à s’éviter au premier tour. Il y a donc une réelle chance que six des huit dernières équipes soient toutes du même pays.

Trois d’entre eux semblent avoir un pied et demi en quart de finale. Lors des affrontements aller de la semaine dernière, Santos, Palmeiras et Gremio ont tous gagné sur la route, et cette semaine, il leur suffit donc d’éviter la défaite à domicile pour réserver leur place. Palmeiras et Gremio peuvent même se permettre de perdre par un seul but. Palmeiras a une avance de 3-1 sur Delfin de l’Équateur tandis que Gremio a une avance de 2-0 sur Guarani du Paraguay. L’avance de Santos n’est qu’un but unique, mais ils auront sûrement le sentiment que le plus dur a été fait après une victoire 2-1 à l’altitude de Quito contre LDU de l’Équateur.

Cela laisse les trois clubs brésiliens qui affrontent des adversaires argentins. Flamengo a peut-être eu une touche de fortune en revenant d’Argentine avec un match nul 1-1 contre le Racing, un soir où leur défense était fréquemment exposée. Mais le Racing a eu des problèmes similaires avec la ligne de front du Flamengo, et de retour à Rio de Janeiro, les Brésiliens seront considérés comme des favoris pour se qualifier.

Il n’en va pas de même pour Athletico Paranaense, qui a fait match nul 1-1 à domicile face aux géants argentins River Plate. Athletico a porté sa récente reprise de forme dans le match aller de la semaine dernière et n’a concédé l’égalisation que dans la dernière minute du match. Mais à la fin, ils s’accrochaient gravement, et leur tâche en Argentine ne sera pas facile, mais ce n’est pas impossible. Ils pourraient créer la surprise et devenir le cinquième club brésilien dans les huit derniers, laissant à Internacional le soin de terminer les six.

En entrant dans la ronde, l’Inter savait qu’il ferait face à un adversaire coriace qui, avant qu’un ballon ne soit botté, pourrait être devenu encore plus difficile. Ils affrontent Boca Juniors d’Argentine, l’équipe la plus associée à Maradona.

C’est avec Argentinos Juniors que Maradona a commencé sa carrière. Il a eu un passage bref mais mémorable avec Boca avant de se rendre en Europe, et il a terminé sa carrière avec le club au milieu des années 90. C’était un partisan fanatique de Boca, avec sa propre loge privée au stade, d’où il aimait enlever sa chemise, la faire tourner autour de sa tête et diriger le chant.

L’émotion profonde engendrée par la mort de Maradona à l’âge de 60 ans la semaine dernière devra désormais être canalisée, et un point de vente pourrait bien être la campagne Libertadores de Boca Juniors, et en particulier l’actuel propriétaire du célèbre maillot n ° 10 de Maradona, Carlos Tevez.

Un lien fort existait entre Maradona et Tevez. Ils partagent des origines similaires, produits de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de la vie précaire des bidonvilles de la périphérie de Buenos Aires. Et cela a laissé à la fois une fierté féroce «prends-moi comme tu me trouves». Ils sont également unis par cette construction trapue et par un amour pour Boca.

Le temps de Maradona comme entraîneur de l’équipe nationale argentine progressait avec une certaine compétence jusqu’à ce qu’il déséquilibre l’équipe en forçant l’inclusion de Tevez. Cela n’avait pas de sens et cela avait des conséquences désastreuses. Mais Maradona n’a tout simplement pas pu y résister. C’était presque comme s’il se sentait représenté par la présence de Tevez dans l’équipe.

Et maintenant, certains fans de Boca sentiront la présence de Maradona canalisée à travers les actes de Carlitos. Certes, Tevez n’est pas une fraction du joueur que Maradona était, mais il est toujours une véritable idole de Boca, et un ajustement, inspiré de Tevez peut encore faire une différence dans le football sud-américain.

Le match aller entre Internacional et Boca devait avoir lieu mercredi au Brésil. La mort de Maradona plus tôt dans la journée a retardé le match d’une semaine. Boca était de retour en action dimanche pour une victoire 2-0 sur les Old Boys de Newell. Tevez et Cie ont maintenant eu le temps de traiter la triste nouvelle de la semaine dernière et entreront dans le match contre l’Inter avec le souvenir de Maradona frais dans leur esprit.