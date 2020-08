Source: Instagram @eriferca

Erika Fernandez Elle a gagné de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux grâce à son bon travail à la télévision et à une beauté inégalée, la présentatrice d’origine colombienne est l’une des plus recherchées sur Internet. A cette occasion, le membre de Fox Sports il est tombé amoureux de ses fans avec une publication spectaculaire.

Plus de football en vidéo

Via votre compte Instagram, la sud-américaine a téléchargé une photo où elle semble faire du yoga de l’intérieur de sa maison tout en portant de minuscules sous-vêtements noirs. Ses disciples ont immédiatement interagi avec l’image et sont partis 28 mille likes, en plus de vous inscrire autour der 77 commentaires.

VOIR PLUS: La photo d’Erika Fernández en soie dentaire qui a fait monter la température sur Instagram

À Fernandez Les louanges se sont abattues sur lui, car de nombreuses personnes ont été impressionnées par son grand physique tandis que d’autres lui ont adressé leurs bons vœux pour cette éventualité. Il est à noter qu’il y a quelques jours, l’animatrice de télévision sportive était une tendance sur les réseaux sociaux en exhibant son corps sculptural en bikini.

Le Colombien est un influenceur InstagramEh bien, il a un millions 300 abonnés et jusqu’à présent registres 8 459 publications. Dans ce profil, il montre la grande affection qu’il porte aux chiens les plus nécessiteux et montre le soutien qu’il apporte aux chiens avec sa fondation.

Erika Fernandez Elle est fan de football mexicain et Tuzos del Pachuca C’est son équipe préférée, il est actuellement l’une des stars du programme ‘Net il n’est jamais trop tard‘, Où il partage l’espace avec le comédien Alberto Rojas Jean Douvenger, Betsy Reuss et «DJ» Rossana