Erika Fernandez Elle est l’une des plus belles femmes de la télévision sportive mexicaine, la belle animatrice d’origine colombienne a également gagné de nombreux adeptes grâce à son bon travail devant les caméras et sa silhouette spectaculaire.

A cette occasion, la sud-américaine est tombée amoureuse de ses fans tout en profitant de ses excellentes vacances à la plage, qui semblent être celles de l’état de Oaxaca. Via votre compte officiel Instagram, Fernández a publié plusieurs photographies où l’on peut voir qu’il porte de minuscules maillots de bain.

L’animatrice de télévision a montré sa statue avec un maillot de bain noir et blanc, puis a téléchargé deux autres images. Ses adeptes l’ont félicitée et avec ses trois publications, elle a réussi à obtenir plus de 203 mille likes.

Dans ses réseaux sociaux, il est une célébrité, car dans son compte officiel, il a plus de un million d’abonnés et jusqu’ici il a 8 480 publications. Sur cette plateforme, il montre la grande affection qu’il porte aux chiens les plus nécessiteux et il a aussi le goût des routines d’exercices intenses.

Erika Fernandez Elle est l’une des chefs d’orchestre les plus belles et les plus suivies, travaillant actuellement à Fox Sports dans le programme «Net n’est jamais en retard», où il partage l’espace à côté de Jean Douvenger, Betsy Reuss et Dj Rossana. En revanche, elle est fan de football mexicain et son équipe favorite est la Tuzos del Pachuca.