Les heures de Christian Eriksen à l’Inter peuvent être comptées. Le milieu de terrain danois n’a pas donné la performance attendue lorsque l’entité milanaise a pris la décision de le faire entrer en janvier dernier. Oui, à peine sept mois plus tard, ils cherchent déjà une issue. Eriksen n’entre pas dans les plans d’un Antonio Conte qui a d’autres priorités pour son milieu de terrain. S’il n’a plus de minutes maintenant, l’ancien Tottenham deviendra un écart s’il finit par arriver Arturo Vidal et un N’Golo Kanté qui continue d’être le rêve humide de l’entraîneur italien confirmé.

31 Août 2020 à 18h06

CEST

.

Eriksen était une véritable aubaine lors du dernier marché d’hiver. Il est venu donner un nouvel élan à une carrière qui avait stagné à Tottenham. En fait, l’Inter n’était pas son premier choix. Christian l’avait fait jusqu’à deux fois avec le Real Madrid. Le premier il y a tout juste un an, comme un pari de Florentino Pérez. C’est Zinedine Zidane qui n’a pas accepté l’opération car il était déterminé à signer son compatriote Paul Pogba. Eriksen était considérablement moins cher que les Français de United.

Le refus en été s’est répété en janvier. Zidane, à nouveau dans le rôle d’antagoniste, a exclu le milieu de terrain « éperonné » alors que l’opération avait déjà été clôturée par le club. Eriksen voulait à tout prix et l’avait clairement indiqué dans diverses déclarations. L’Inter est entré là-bas, pêchant dans une rivière troublée et l’a pris pour seulement 20 millions d’euros.

Un fiasco de signature

Si le prix a d’abord semblé bon marché, il a finalement été cher. Avec l’un des salaires les plus élevés de la Serie A, 7 millions par an, le Danois a donné une performance terrible et Conte a des idées assez fixes. Son trident au centre du champ de la confiance est Gagliardini-Brozovic-Barella et Eriksen a été à peine un joueur de rotation. Il a été nommé à la tête du «neroazzurri»; et il a à peine joué 60 minutes en quatre matchs que l’Inter a disputés dans la phase finale de la Ligue Europa en Allemagne.

L’Inter réclame désormais 50 millions d’euros, un prix trop élevé vu avec la performance. Ils ont besoin de faire une boîte pour Vidal et de faire un numéro avec un Kanté, ce qui est la demande de Conte. Eriksen n’est pas une option pour les plans de Conte.