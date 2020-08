Lectures rapides

Depuis 2015, Xavi est au Qatar, où il joue pour la première fois et dirige désormais Al Sadd. Il a ajouté quelques trophées supplémentaires à sa collection depuis, mais son meilleur moment à ce jour? Gagner au loto en short en jean déchiré.

Xavier Hernandez Creus, plus connu sous le nom de Xavi, a fait une belle carrière. Jouant pour l’une des meilleures équipes internationales de ces dernières années et l’une des meilleures équipes nationales de tous les temps, il a remporté une Coupe du monde, deux championnats d’Europe et quatre trophées de la Ligue des champions.

Il a également remporté la Qatar Stars League, la Sheikh Jassim Cup, la Qatar Cup et la Qatari Super Cup.

Oui, après avoir remporté un triplé national lors de sa dernière saison à Barcelone, Xavi a voyagé vers l’Est pour rejoindre Al Sadd, un club qatari dont les anciens joueurs incluent Raul – une autre légende d’El Clasico – et la superstar iranienne Ali Daei.

Il a remporté le lot avant de raccrocher et de prendre la relève, mais même s’il n’avait rien gagné du tout, le passage de Xavi au Qatar ne pourrait jamais être considéré comme un échec.

Pourquoi? Car le 27 août 2017, la Doha Bank a annoncé que Xavi avait remporté le prix Al Dana Savings Scheme – une sorte de loterie privée – pour le mois de juin, remportant un million de riyals qatariens.

Il serait juste de dire que l’annonce en a surpris beaucoup. Certains étaient amusés; certains ont crié au scandale. Tous ont pensé «oui, cela semble tout à fait Qatar».

Pour annoncer la nouvelle, Doha Bank a publié une photo de l’occasion.

La photo montre Xavi, vêtu d’un jean déchiré, l’air heureux de récupérer son chèque géant à la succursale du centre commercial de Doha Bank.

L’ancien footballeur de Barcelone Xavi annoncé comme vainqueur du millionnaire Al Dana pour juin 2017 https://t.co/ogRINhzOXI #DohaBank pic.twitter.com/4F2VKVSuq4 – Doha Bank (@DohaBankQatar) 27 août 2017

Mais il y a aussi des imperfections dans la scène: le nom de Xavi, par exemple, est le seul texte sur le document surdimensionné écrit en lettres de type Papyrus, tandis que le «1 000 000» a été imprudemment imprimé sur une diagonale.

La déclaration de Xavi est également une source de véritable intrigue.

Cela commence assez innocemment: «Gagner le prix en espèces de 1 million de QAR était une surprise inattendue mais bienvenue.»

Bien sûr, les bonnes surprises sont bonnes. Vous pouvez comprendre comment Xavi se sent.

«Je m’étais intéressé au programme Al Dana», poursuit-il, «après avoir entendu comment la Doha Bank encourage ses clients à économiser de l’argent et à avoir la chance de devenir millionnaires, ainsi que la possibilité de gagner d’autres prix en espèces.»

Aider un frère?

C’est là que les questions commencent à se poser, car vous pouvez interpréter cette partie de l’énoncé de deux manières.

Selon une interprétation, Xavi voulait rejoindre le programme Al Dana de Doha Bank parce qu’il respectait ses efforts pour donner au client moyen une chance d’économiser de l’argent, avoir une chance de devenir un capital-M Millionaire et de gagner d’autres prix en espèces. Il voulait rejoindre le programme car il faisait de bonnes choses pour les Joes moyens de Doha.

J’aime beaucoup cette interprétation, mais je ne sais pas à quel point c’est faisable. Les gens ne prennent généralement pas leurs décisions bancaires en fonction de la façon dont certains détails – comme les taux d’intérêt et les frais de découvert – affecteront les autres.

Ou chasser le dollar?

Dans cet esprit, vous pourriez interpréter la déclaration d’une autre manière: Xavi était intéressant de rejoindre le programme Al Dana de la Doha Bank parce qu’il voulait lui-même économiser de l’argent, avoir une chance de devenir millionnaire et gagner d’autres prix en argent.

Mais c’est aussi une question difficile à expliquer. Selon CelebrityNetWorth, un site Web de financement de célébrités populaire et influent, Xavi vaut environ 28 millions de livres sterling.

Bien sûr, cela n’exclut pas la possibilité que Xavi veuille un autre million de riyals qatariens. En fait, il le confirme dans la ligne suivante: «J’ai commencé à investir avec le programme Al Dana Savings, dans le but de gagner le QAR 1 Million.»

Mais d’un point de vue purement logique, sa richesse personnelle signifiait qu’il n’aurait pas pu aspirer à devenir millionnaire. Même selon les estimations les plus prudentes, il en était déjà un.

Une confusion classique?

Alors qu’est-ce que tout cela pourrait signifier?

Il est possible que Xavi, un homme occupé sans aucun doute, ne soit tout simplement pas familier avec le taux de change typique entre l’euro et le riyal qatari. Après tout, lorsque vous êtes capitaine d’une équipe de la Ligue des Stars du Qatar et que vous avez une famille, vous ne voulez pas être constamment sur XE.com pour voir si votre salaire ce mois-ci est le même que celui que vous gagniez en Espagne. .

Il est donc tout à fait possible que, lors de la création de son compte bancaire à Doha, Xavi ait pensé qu’il n’était pas encore millionnaire en monnaie qatarie.

Cela semble fou, mais les joueurs actuels et anciens de Barcelone – formés pour ne penser qu’à des triangles qui passent – se trompent souvent sur leurs finances, parfois de manière assez extrême.

C’est un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu, mais la loterie semblait au moins égayer la journée de Xavi, sinon autant que la mienne.

«Aujourd’hui, je peux dire que je suis heureux d’avoir ouvert un compte d’épargne Al Dana et investi mon épargne», conclut-il. «Je tiens à remercier Doha Bank pour cette opportunité et je souhaite la même chance aux autres clients d’Al Dana à l’avenir.»

Xavi, nous sommes ravis de vous voir heureux.

Par Benedict O’Neill

