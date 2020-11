Giovanni Reyna et Nicholas Gioacchini ont tous deux marqué leurs premiers buts internationaux alors que les États-Unis battaient le Panama 6-2 lors d’un match amical en Autriche lundi soir.

La deuxième plus jeune équipe américaine jamais alignée a commencé brillamment, mais s’est retrouvée à la traîne en 10 minutes lorsque Jose Fajardo a vu la tête d’un Alejandro Yearwood battu Zack Steffen pour donner rapidement l’avantage au Panama.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– US Big Board: qui ira à la Coupe du monde 2022?

Les Américains sont revenus à égalité 10 minutes plus tard lorsque Reyna a marqué sur un coup franc en haut de la surface de réparation après que Yunus Musah ait été abattu après une belle course à la défense panaméenne.

L’objectif était le premier de Reyna dans sa carrière aux États-Unis et est venu quelques jours seulement après son 18e anniversaire.

Les États-Unis célèbrent Photo AP / Ronald Zak

Gioacchini a ensuite tiré les États-Unis devant avec son premier but international, bondissant sur un rebond du tir d’Uly Llanez après un jeu bâclé du dos du Panama.

Maintenant fermement sur le pied avant, les États-Unis ont fait 3-1 à la 26e minute avec Gioacchini marquant son deuxième but avec une tête à bout portant après un jeu de construction soigné dans la surface de réparation.

Le Panama est sorti de la mi-temps derrière par deux buts et a semblé dangereux dans les 15 premières minutes de la deuxième période, mais n’a pas pu trouver un autre but.

Gioacchini a eu une chance de réussir un tour du chapeau dans la nuit, mais il a raté le point de penalty après que le Panama Oscar Linton ait été sifflé pour un ballon dans la surface.

Le Panama en a récupéré un avant la barre des 80 minutes dans une séquence bizarre qui a vu Fajardo se libérer dans la zone américaine avec seulement Steffen à battre et il a tranché une volée du pied gauche dans le filet pour porter le score à 3-2.

Les remplaçants Sebastian Soto et Richie Ledezma ont mis le jeu de côté peu de temps après le but du Panama, le premier rencontrant le centre du second dans la surface et rentrant chez lui.

Et Sebastian Lletget a fait 5-2 avant le temps plein avec une tête de son propre chef, avant que Soto ne dirige à nouveau son deuxième de Ledezma pour atteindre le score final.

Dimanche, l’entraîneur américain Gregg Berhalter a laissé entendre que l’équipe cherchait à programmer un autre match amical avant la fin de l’année, susceptible d’être joué à domicile.