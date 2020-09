SAN SEBASTIAN, ESPAGNE – 21 JUIN: James Rodriguez du Real Madrid regarde pendant le match de La Liga entre la Real Sociedad et le Real Madrid CF à l’Estadio Anoeta le 21 juin 2020 à San Sebastian, Espagne. (Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .)

Everton a conclu un accord pour signer le milieu de terrain du Real Madrid James Rodriguez, Jason Burt, du Daily Telegraph.

Une annonce sur le transfert est imminente. Rodriguez signera un contrat de trois ans avec les Toffees.

Fabrizio Romano a également donné au transfert son «on y va» alors qu’il est presque terminé.

Everton accepte la signature de James Rodriguez

Signature de coup d’État pour Everton

Il s’agit d’une signature de coup d’État pour Carlo Ancelotti – qui sera réuni avec le milieu de terrain colombien.

Rodriguez apporte une riche expérience d’une foule de grandes ligues européennes, de la Ligue des champions et, bien sûr, de la Coupe du monde – où il s’est annoncé.

Il est rapporté que le Real Madrid exigeait des frais de transfert de 25 millions d’euros. On ne sait pas si Everton a décidé de payer ces frais ou a négocié un accord moins cher.

Le milieu offensif serait prêt à accepter une réduction de salaire substantielle pour travailler à nouveau avec Carlo Ancelotti. Ils ont déjà travaillé ensemble à deux reprises, au Real Madrid et au Bayern Munich.

Rodriguez n’est pas encore à Merseyside, bien que les termes de l’accord aient été convenus. Il subira un examen médical mercredi.

Capacité d’adaptation impressionnante

James Rodriguez s’est incroyablement adapté à chaque championnat dans lequel il a été. Il ne devrait avoir aucun problème à trouver sa meilleure forme en Premier League.

De ses jours de Liga NOS avec le FC Porto à la Ligue 1 avec l’AS Monaco, la Liga avec le Real et la Bundesliga avec le Bayern, Rodriguez a toujours livré.

Rodriguez a inscrit 53 buts en 65 apparitions en Liga NOS, 22 en 34 matchs de Ligue 1, 57 buts ou passes décisives en 85 applications de La Liga et 29 en 43 matchs de Bundesliga.

Est-ce que ça va beaucoup mieux que cela en termes de livraison constante dans différents pays?

Everton espère que la Premier League ne constituera qu’un autre obstacle pour le joueur de 29 ans, qui a également représenté son pays avec succès.

Cette Coupe du monde 2014

Il y a juste quelque chose à propos de James Rodriguez et de cette Coupe du monde 2014. Sa première expérience de la compétition, il a marqué un but à chaque match, et deux contre l’Uruguay, avant que la Colombie ne soit éliminée par le Brésil en quarts de finale. Ses six buts ont assuré le Soulier d’Or.

Rodriguez a inscrit une reprise remarquable contre l’Uruguay lors des 16 derniers matchs, un but qui a par la suite été digne du prix Puskas de la FIFA.

Son armoire à trophées sera également remplie de récompenses individuelles et de médailles par équipe.

En dix ans en Europe, il a remporté sept titres de champion.

Il est temps de livrer

Peu de gens auraient froncé les sourcils si l’un des «six grands» clubs de Premier League était sorti et avait signé James Rodriguez, ce qui en faisait une signature vraiment époustouflante pour Everton et Carlo Ancelotti.

Alors que beaucoup semble rose avec de grands noms en place à Goodison Park, il est temps de livrer sur le terrain. À maintes reprises, les Toffees se sont montrés enthousiastes à l’idée de devenir des candidats viables pour l’argenterie et la qualification de football européen, et à plusieurs reprises, ils ont été décevants.

Rodriguez est capable d’ajouter ce moment magique pour gagner des matchs de nulle part. On espère également qu’il pourra utiliser sa capacité et sa réputation pour inspirer ses nouveaux coéquipiers.

