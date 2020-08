Le gourou des transferts Fabrizio Romano a donné aux fans de Manchester United l’espoir que le club est sur le point de signer «bientôt» le Donny van de Beek de l’Ajax.

Les médias sociaux se sont effondrés hier après que le milieu de terrain a été laissé en dehors de l’équipe de l’Ajax pour un match de pré-saison contre l’Eintracht Francfort et l’entraîneur-chef Erik Ten Hag a confirmé qu ‘« il y a effectivement des développements qui le gardent hors de l’équipe’ ‘interrogé sur un transfert .

Le journaliste spécialiste du FC Barcelone Gerard Romero a également annoncé hier que la partie catalane ne poursuivait pas un transfert pour le Néerlandais, amenant les supporters de United partout à tirer la conclusion que ce doit être United qui est sur le point de le signer.

Romano a ensuite fait monter les enchères avec un fil de tweets à 21h13 hier soir, affirmant que «Manchester United est en contact avec les agents de Donny Van de Beek depuis des semaines – il est repéré depuis de nombreux mois.

«Il est considéré comme une« opportunité »mais l’Ajax attend toujours de recevoir une offre officielle. Barcelone refuse tout contact pour signer Van de Beek.

«Donny Van de Beek adorerait rejoindre la Premier League et il attend une candidature officielle après que les clubs aient contacté ses agents les semaines dernières. L’Ajax le laissera partir si un club égalera le prix [around €40M]. »

À 4 h 20 ce matin, Romano a ajouté:

«L’Ajax entretient d’excellentes relations avec Manchester United – ils savent déjà à quel point Man Utd s’intéresse à Donny van de Beek. Mais ils attendent toujours qu’une offre officielle soit soumise.

«Barcelone est si calme pendant des semaines sur VdB.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait si United allait bientôt enchérir pour le joueur, il a ensuite répondu:

«Si un club signera Van de Beek, je suppose que ce sera« bientôt »et que vous n’avez pas à attendre 30 jours…»

Après des semaines de frustration pour les fans de Manchester United suite à l’échec du club à décrocher le premier objectif Jadon Sancho et à l’absence de toute autre signature, l’idée d’un transfert rapide et indolore est attrayante et soulagera certainement le vice-président exécutif Ed Woodward. et les propriétaires du club, tombés à nouveau sous les projecteurs en raison du manque d’activité.

