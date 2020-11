Il est peu probable que le trident attaquant mexicain de Hirving « Chucky » Lozano, Jesus « Tecatito » Corona et Raul Jimenez obtienne bientôt un surnom accrocheur. « RaLoCo » n’a tout simplement pas beaucoup de bague. « JiCoLo » encore moins.

Mais même sans image de marque flashy, la perspective que Corona, Jimenez et Lozano deviennent des habitués de l’équipe nationale masculine du Mexique en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar est rassurante pour Le Tri. Et cette trêve internationale de novembre, au cours de laquelle le Mexique affrontera la Corée du Sud (samedi) et le Japon (mardi prochain) en Autriche, les voit tous les trois dans l’équipe pour la première fois depuis septembre 2019.

Le retour de Lozano est un coup de pouce substantiel pour le Mexique, en particulier compte tenu de la forme que le joueur de 25 ans est pour Naples jusqu’à présent cette saison. Dans tous les débats récents autour des meilleurs joueurs de la région CONCACAF, le nom de Lozano a été largement absent, mais la confiance est de retour et après une terrible 2019-20 en Italie, il y a des signes qu’il pourrait revenir à cette conversation.

Une grande gratitude pour Gerardo « Tata » Martino recevant une sorte de « Lozano 2.0 » peut être attribuée à la critique de Gennaro Gattuso qui porte ses fruits. Le manager de Naples peut souvent être entendu crier « Chucky! Chucky! » sur la ligne de touche, amenant l’ailier à s’améliorer grâce à un amour dur. L’Italien a clairement indiqué que Lozano devait rester plus éloigné du sol et être plus fort. Lozano a déclaré après sa passe décisive lors de la victoire 1-0 de Naples sur Bologne le week-end dernier que Gattuso serait « en rage » en disant au Mexicain ce qu’il demande, mais que leur relation est maintenant meilleure.

« La situation a beaucoup changé pour moi, j’ai parlé à l’entraîneur et ça se passe bien », a déclaré Lozano à Sky Sports. « Le travail acharné m’a beaucoup apporté. J’ai parlé à Gattuso et tout va bien. »

À son crédit, Lozano a relevé le défi et ses 0,82 but par 90 minutes cette saison pour Naples, contre 0,35 par match en 2019-20, témoigne de cette réponse positive. Le rythme brut, la franchise et la capacité à battre les défenseurs ne sont allés nulle part, mais l’ancien ailier de Pachuca et du PSV Eindhoven est maintenant plus fort physiquement, plus conscient défensivement et un attaquant plus arrondi, bien que ce soit un processus.

« Je dois m’améliorer dans la partie défensive, je peux faire un peu plus, mais cela se produit jour après jour, semaine après semaine », a ajouté Lozano.

La forme de «Chucky» Lozano à Naples s’est améliorée cette saison après une première campagne difficile. .

Il est probable que Martino alignera Lozano sur la gauche avec Corona sur la droite. Les deux larges attaquants s’intègrent parfaitement dans le moule de ce que Martino recherche en termes de rythme, de capacité à battre les défenseurs et de menace de but.

Corona est dans la forme de sa vie, créant plus de chances par match que tout autre joueur régulier de la première division portugaise (2,89) jusqu’à présent cette saison avec Porto. Corona a montré de quoi il était capable lors de la dernière trêve internationale, à la fois avec son but et son rythme de travail lorsque le Mexique n’a pas le ballon, ce que Martino s’est efforcé de souligner après sa performance d’homme du match contre les Pays-Bas en dernier. mois.

Jimenez n’a peut-être pas été à son meilleur jusqu’à présent cette saison, mais quatre buts en huit matchs pour Wolverhampton Wanderers n’ont pas été mauvais. Et s’il peut s’entendre avec Lozano et Corona au début de cette pause et se prolonger jusqu’en 2021, Jimenez ne manquera pas d’occasions.

L’autre coup de pouce majeur pour l’entraîneur mexicain Martino ce mois-ci est la forme d’Hector Herrera, qui semble gagner le manager de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, après une saison de transition et des rumeurs selon lesquelles il pourrait passer à la dernière fenêtre de transfert.

« Je n’étais pas intéressé à partir », a déclaré Herrera à ESPN à propos des rumeurs de transfert. «J’ai toujours dit que je voulais être ici. Je suis là où je veux être … [Simeone] a dit que j’étais un peu plus adapté aux besoins et aux désirs de l’équipe. «

Hector Herrera a commencé à gagner sur Diego Simeone à l’Atletico Madrid. ANP Sport via .

Alvarez, mise en place défensive à un moment critique

Les domaines que Martino doit renforcer, ou du moins commencer à trouver des réponses, se trouvent ailleurs.

Edson Alvarez est l’un des seuls joueurs du tableau des profondeurs à pouvoir jouer un rôle hybride en tant que milieu de terrain retenant entre les défenseurs pour créer un retour de trois si nécessaire. En raison du manque d’options, Alvarez est devenu un joueur essentiel pour le système de Martino, mais il est préoccupant qu’il n’ait pas commencé un match pour l’Ajax depuis la dernière trêve internationale, malgré Erik ten Hag se déplaçant autour de son équipe de départ et la partie néerlandaise ayant 11 joueurs. pour leur dernier affrontement en Ligue des champions contre le FC Midtjylland en raison du COVID-19.

Luis Romo de Cruz Azul est soigné dans cette position par Martino, mais Alvarez est un ajustement plus naturel et il y aura des yeux sur lui et surtout sa confiance cette pause internationale.

Plus en avant dans la formation probable 4-3-3 de Martino, l’absence d’Andres Guardado pour blessure – bien qu’il rendra visite à l’équipe en Autriche – laisse la porte ouverte au milieu de terrain à Sebastian Cordova du Club America.

Les principaux problèmes avec Cordova sont sa cohérence – que l’entraîneur américain Miguel Herrera a souligné dans une interview avec Now or Never d’ESPN – et la position que Martino le voit occuper, le joueur de 23 ans étant capable de jouer sur l’aile ou à l’intérieur. en tant que milieu de terrain offensif. Si Martino le voit comme un milieu de terrain intérieur, ce qui apparaît comme sa position la plus naturelle, il pourrait y avoir une bataille intéressante qui s’y développe potentiellement entre lui, Carlos Rodriguez et le plus expérimenté Jonathan dos Santos pour une place en remplacement de Saved.

Les jeux sont une autre occasion pour Martino d’examiner les partenariats potentiels d’arrière central, le poste étant toujours apparemment ouvert. Hector Moreno a impressionné lors des matches amicaux d’octobre, mais il a 32 ans et joue au Qatar. Carlos Salcedo des Tigres, partant à la Coupe du monde 2018, est également de retour après avoir enfin trouvé la forme – il sera en compétition avec Cesar Montes de Monterrey, Nestor Araujo du Celta Vigo et, potentiellement Gilberto Sepulveda de Chivas, bien que le 21 -year-year est probablement plus dans l’équipe pour acquérir de l’expérience d’entraînement sous Martino.

Enfin, les positions d’arrière latéral sont une zone qui n’est pas la plus forte du Mexique, avec Jesus Gallardo de Monterrey probablement à gauche et Luis Rodriguez et Jorge Sanchez se battant pour la place à droite. Erick Aguirre de Pachuca n’a pas voyagé après avoir été testé positif au COVID-19.

Les supporters mexicains devraient-ils s’inquiéter du manque de départs d’Edson Alvarez à l’Ajax? Laurens Lindhout / Soccrates / .

Les classements, pas les résultats, sont prioritaires dans cette fenêtre

L’adversaire de samedi, la Corée du Sud, n’a pas joué avec une équipe complète depuis que l’équipe de Paulo Bento a perdu 3-0 face au Brésil et à égalité 0-0 avec le Liban en novembre 2019. Des joueurs comme Hwang Hee-Chan (RB Leipzig), Lee Kang-In (Valence) et Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) ont une qualité suffisante pour donner au Mexique un test défensif, mais Le Tri sera un favori contre l’équipe masculine au 38e rang mondial, selon le classement de la FIFA.

L’affrontement de mardi prochain avec le Japon devrait fournir un test plus sévère. L’équipe asiatique la mieux classée a battu la Côte d’Ivoire 1-0, puis a fait match nul 0-0 avec le Cameroun le mois dernier et possède une équipe entièrement composée de joueurs basés en Europe, dont Takefusa Kubo (Villarreal prêté par le Real Madrid), Takumi Minamino ( Liverpool) et Maya Yoshida (Sampdoria).

La priorité de Martino à l’heure actuelle n’est pas principalement les résultats. L’ancien entraîneur de l’Atlanta United FC est encore dans le processus de moulage avant le Qatar 2022. Mais dans l’esprit des membres de la fédération mexicaine, il y a le fait que le Mexique est 11e au classement de la FIFA et que l’équipe nationale est plus proche. à l’Uruguay, septième en ce moment, à l’Italie, 12e.

Quelques victoires prolongeraient le record de Martino à 19 victoires en 22 matchs et placeraient probablement El Tri dans le top dix, augmentant ainsi le sentiment qu’une place de tête de série au Qatar n’est pas au-delà des possibilités.

