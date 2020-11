L’attaquant de Barcelone Ansu Fati sera absent pendant quatre mois après avoir subi une opération pour réparer une déchirure du ménisque au genou, a confirmé le club catalan.

Fati, 18 ans, a été expulsé à la mi-temps lors de la victoire 5-2 de samedi contre le Real Betis et a été soigné par le Dr Ramon Cugat dans une clinique de Barcelone lundi.

La blessure avait déjà exclu Fati des prochains matchs de l’Espagne contre la Suisse, les Pays-Bas et l’Allemagne après avoir été nommé dans l’équipe de Luis Enrique la semaine dernière. Marco Asensio du Real Madrid a été appelé à sa place.

Le Barça, quant à lui, sera sans Fati jusqu’en mars, à commencer par son voyage à l’Atletico Madrid, invaincu, après la pause internationale du 21 novembre.

Fati avait fait un excellent début de saison après s’être établi comme un habitué du nouvel entraîneur Ronald Koeman. Il a marqué cinq buts en 10 apparitions dans toutes les compétitions et a également enregistré deux passes décisives.

Lors de sa première campagne au cours de la saison 2019-2020, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Barça en Liga, le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions et le plus jeune joueur à marquer pour l’équipe nationale d’Espagne.

La perte d’Ansu sera atténuée par le retour de Philippe Coutinho après la trêve internationale. L’international brésilien a raté les quatre derniers matchs du Barca en raison d’une blessure aux ischio-jambiers mais pourrait jouer contre l’Atletico.

Koeman a également plusieurs autres options d’attaque, notamment Lionel Messi, Antoine Griezmann, Pedri, Ousmane Dembele et Martin Braithwaite.