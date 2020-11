Le Brésil a poursuivi sa course victorieuse lors des qualifications de la CONMEBOL. « >

Sur le point de remporter la Copa America à domicile l’année dernière, le Brésil a été tenu à un match nul 0-0 par le Venezuela et a eu trois buts refusés pour des décisions VAR étroites. Cette fois, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde sud-américain, le Brésil a réussi à marquer et la victoire 1-0 à Sao Paulo maintient son record de 100% après trois tours. Mais il y a eu des moments où ils ont dû penser qu’ils étaient sur la bonne voie pour une autre nuit difficile.

Dans les premières minutes, le Brésil a eu la malchance d’avoir un autre but inscrit à la craie – et pour aggraver les choses, il est venu d’un mouvement qui a souligné comment l’entraîneur Tite a repensé son équipe. L’arrière gauche offensif Renan Lodi a été libre de charger en avant, Douglas Luiz assurant la couverture du milieu de terrain; Marquinhos a joué un magnifique long ballon en diagonale et le centre de volée de Lodi a été poussé par le gardien de but de Richarlison pour rentrer à la maison. Cependant, il a été décidé que Lodi était hors-jeu par une petite marge et que le Brésil devrait attendre une heure de plus pour sortir de l’impasse.

Perdre ce but était particulièrement malheureux pour Richarlison, qui a débuté le match à l’avant-centre. En l’absence de Neymar blessé, Tite a retiré Roberto Firmino à une position plus profonde à gauche, a présenté Gabriel Jesus sur l’aile droite et a joué Richarlison dans un rôle plus central.

Le grand débat d’avant-centre risque de faire rage. Tite a décidé après Russie 2018 que Gabriel Jesus est un large attaquant, tandis que Richarlison préfère également couper depuis les flancs et n’a pas le jeu de liaison arrière-but d’un véritable avant-centre. Et avec le Venezuela presque uniquement préoccupé par la défense, il n’y avait pas d’espace pour que les grévistes fassent irruption. Le Brésil a passé le ballon patiemment, avec Lodi envoyant des centres dangereux, mais il y avait peu de signes d’un but. C’était probablement aussi bien que le match se joue à huis clos car la foule notoirement impatiente de Sao Paulo aurait rendu les choses plus difficiles pour l’équipe locale.

Tite remua son sac. Il y a eu des moments où Firmino basculait vers la droite, avec l’intrigant du pied gauche Everton Ribeiro se déplaçant. A la mi-temps, Douglas Luiz a été sacrifié, dans l’espoir que Lucas Paqueta pourrait ajouter des passes plus pénétrantes; Gabriel Jesus et Richarlison ont échangé leurs rôles pendant un certain temps et le Brésil était sur le point de présenter Pedro, un véritable spécialiste de la surface de réparation, pour ses débuts internationaux lorsque le but est enfin arrivé.

La plupart des meilleures attaques du Brésil étaient venues sur la gauche, mais elles ont produit un excellent triangle rapide sur la droite. Everton a trouvé un espace pour mettre un centre en profondeur et le ballon est tombé sur un défenseur pour Firmino pour faire une finition haute délicate à bout portant semblant trompeusement facile.

Peu de ce jeu vivra longtemps dans la mémoire, mais cela signifie que le Brésil a le maximum de points des trois premiers matchs et est en haut du tableau. Bien que deux d’entre eux aient été à la maison et qu’ils n’aient jusqu’à présent affronté que les trois dernières équipes, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus intéressantes: à commencer par la visite de mardi en Uruguay.

Contre le Venezuela, le Brésil a clairement manqué la capacité de Neymar à improviser quelque chose à partir de rien. Son absence se fera également sentir à Montevideo, ainsi que celle du milieu de terrain Casemiro, décrit par Tite comme le « leader compétitif » de l’équipe et l’homme qui équilibre la formation. Peu importait que Casemiro soit porté disparu contre le Venezuela; ce n’est peut-être pas le cas contre l’Uruguay, dont le moral montera en flèche après une victoire 3-0 contre la Colombie.

NELSON ALMEIDA / POOL / . via .

Réalisé dans la chaleur étouffante de Barranquilla, c’est un résultat qui devrait ravir l’entraîneur vétéran de l’Uruguay Oscar Washington Tabarez. La victoire résumait tant des vertus de son règne de près de 15 ans.

Le Colombien Carlos Queiroz a eu un problème pour mettre en place son équipe: ses deux arrières droits de premier choix ont été blessés lors de l’action du mois dernier, il a donc retiré Juan Cuadrado et lui a donné la licence pour avancer. Queiroz joue avec trois milieux de terrain centraux devant les quatre arrière – normalement l’un d’entre eux serait Cuadrado, se repliant en défense et s’écartant en possession – mais sans lui, le trio était trop rapproché. L’Uruguay a trouvé facile de les presser; peu de parties le font mieux. Nahitan Nandez est entré en jeu, a remporté le ballon et a nourri Edinson Cavani qui est rentré en toute sécurité.

Queiroz a repéré son erreur et a retiré un milieu de terrain à la demi-heure, présentant l’ailier Luis Diaz. Tout de suite, la Colombie était plus menaçante et l’Uruguay était reconnaissant du retour de l’arrière central Jose Maria Gimenez, qui avait raté les matchs du mois dernier. Il avait les mains pleines avec l’avant-centre Duvan Zapata, mais l’Uruguay a tenu bon jusqu’à la mi-temps, lorsque Tabarez s’est réorganisé.

Avec deux attaquants, l’Uruguay était trop ouvert. Cavani, avec un esprit de sacrifice irréprochable, a joué sur l’aile droite, traquant les rafales d’attaque de l’arrière gauche colombien et est venu Darwin Nunez, l’un des immenses diplômés du magnifique projet des moins de 20 ans que Tabarez a présenté, pour exécuter le même rôle sur l’autre flanc. Avec trois au centre du milieu de terrain, l’Uruguay a mieux maîtrisé le colombien James Rodriguez.

En effet, le deuxième but est venu après que Rodriguez ait perdu la possession. Rodrigo Bentancur a fait une percée, combiné avec Luis Suarez et a été jugé – peut-être durement – avoir été victime d’une faute de Jeison Murillo. Suarez ne s’est pas trompé sur penalty.

Après des buts des attaquants vétérans de l’Uruguay, Nunez a ensuite volé le drapeau pour les jeunes avec une frappe fulgurante de l’extérieur de la surface pour porter le score à 3-0 et sceller une belle victoire. L’Uruguay avait fait un long voyage pour affronter un adversaire difficile dans des circonstances difficiles et avec sacrifice, intelligence et flexibilité, ils ont obtenu le résultat du tour. Il ne pouvait guère y avoir de meilleur moyen d’organiser la rencontre de mardi avec le Brésil en tête du classement.