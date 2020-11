« Aujourd’hui, il n’y a pas d’entraîneurs », a déclaré la semaine dernière Pep Guardiola. « Nous sommes des managers de joueurs qui ne sont pas blessés. Nous n’avons pas le temps de faire quoi que ce soit. »

Guardiola parlait à la chaîne de télévision brésilienne Esporte Interativo, qui avait hâte de savoir s’il était en contact avec son ancien assistant Domenec Torrent. À ce moment-là, Torrent était à la tête des géants de Rio de Janeiro Flamengo, les champions en titre du Brésil et d’Amérique du Sud. Lundi après-midi, on a appris que Torrent avait été limogé – victime des contraintes de temps évoquées par Guardiola.

C’est une histoire où tout le monde était pressé. Torrent a payé le prix pour avoir passé si longtemps à travailler sous Guardiola. Il l’avait laissé tard pour se lancer dans une carrière solo. À 58 ans, Flamengo lui a offert une voie rapide vers la gloire. Mais un passage à la tête du New York City FC en Major League Soccer n’était guère une répétition valable pour les pressions insensées et la mentalité à court terme du match brésilien.

L’expérience a duré moins de 100 jours. Pendant ce temps, l’équipe de Torrent a disputé 26 matchs, en remportant 15 et en perdant six. Dans les heures qui ont suivi l’annonce du limogeage, les médias ont parlé de la nécessité de «sauver la saison». Cela n’est guère approprié. À mi-chemin de la ligue brésilienne, Flamengo occupe la troisième place, à un point seulement des leaders. Ils sont dans les huit derniers de la très prestigieuse coupe nationale et ont atteint les huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Ce n’est pas un scénario désastreux.

Mais l’humiliation joue un rôle important dans la société brésilienne et dans le football brésilien. Et Flamengo a été humilié deux dimanches successifs. Ils ont d’abord perdu 4-1 à domicile contre Sao Paulo, et une semaine plus tard, ils ont perdu 4-0 à l’extérieur face à l’Atletico Mineiro. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters appelaient à un changement et, lundi après-midi, ils ont réalisé leur souhait lorsque la nouvelle est arrivée que Torrent et tout son personnel en coulisses avaient été licenciés.

Il est impossible de ne pas ressentir de la sympathie pour Torrent. Il était censé être à la hauteur des exploits de Jorge Jesus, l’entraîneur portugais qui a dirigé Flamengo pendant un 2019 magique. Jésus, cependant, n’a pas eu à faire face aux effets du COVID-19; le montage s’accumule, une épidémie de virus dans les rangs qui a même forcé Torrent à rester hors de combat pendant un certain temps et, surtout, un manque de temps sur le terrain d’entraînement.

Jésus a rejoint Flamengo au milieu de 2019. Une pause pour la Copa America lui a donné quelques semaines solides pour percer ses joueurs. Torrent n’avait rien de similaire – et il était également sans le joueur qui, cela devrait maintenant être évident, était la pièce la plus importante du puzzle 2019. Flamengo s’est avéré totalement incapable de remplacer le défenseur central espagnol Pablo Mari, qui a rejoint Arsenal en début d’année.

Mari était vital parce qu’il était habile à exploiter et à organiser une ligne défensive élevée, qui sous-tend l’idée footballistique de Jésus et de Torrent. De différentes manières, ils cherchent à jouer le jeu dans la moitié de terrain de l’adversaire, créant une supériorité numérique proche du but du rival. Une ligne défensive élevée est nécessaire pour garder l’équipe compacte – à la fois pour ouvrir les options de passe et pour appuyer lorsque la possession est perdue et arrêter la contre-attaque adverse à sa source.

Les équipes brésiliennes n’ont pas tendance à jouer de cette façon. Ils préfèrent se défendre profondément. De nombreux arrières centraux sont lents et inquiets dans les espaces ouverts. Chaque instinct leur dit de se retirer vers leur propre but. Mari, en revanche, était heureuse sur le pied avant, étouffant le danger et transformant rapidement la défense en attaque. Il était irremplaçable.

Les tentatives de Flamengo pour le remplacer étaient surprenantes. Gustavo Henrique est trop lent et vulnérable pour ce modèle de jeu. Leo Pereira n’est pas beaucoup mieux, bien que son pied gauche soit utile pour ouvrir le terrain lorsque l’équipe a la possession. Tout au long de la période de responsabilité de Torrent, l’équipe a perdu des buts. Ils n’étaient pas l’unité compacte de 2019.

Tout cela était évident avant même que Jésus ne choisisse d’accepter une offre de Benfica au milieu de l’année. En effet, la perte de Mari a peut-être même été un facteur dans la décision de l’entraîneur portugais de rentrer chez lui.

En d’autres termes, il y a un problème plus important que l’identité de l’entraîneur et c’est la carence dans la formation des défenseurs centraux du Brésil, qui se préparent à un modèle de jeu réactif et obsolète.

Corriger cela prend du temps. Dans ce cas, c’était beaucoup plus facile et plus rapide pour Flamengo de jouer à la galerie et de limoger l’entraîneur.