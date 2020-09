Mardi, assistant de longue date de Pep Guardiola et ancien entraîneur du New York City FC, Domenec Torrent a relâché la pression à laquelle il était déjà confronté après moins de deux mois à la tête des géants de Rio de Janeiro Flamengo, les champions en titre du Brésil et d’Amérique du Sud. .

Jeudi dernier, son équipe a été humiliée 5-0 à l’extérieur face à Independiente del Valle, de l’Équateur. Les médias sociaux regorgeaient d’appels pour que Torrent soit renvoyé. Mais mardi, toujours en Equateur, Flamengo a tenu bon pour une victoire méritée 2-1 contre Barcelone de Guayaquil. Après l’altitude de Quito lors du match de la semaine dernière, ce fut sûrement un soulagement pour l’équipe de descendre au niveau de la mer pour ce match. Même ainsi, ils ont dû gagner à la dure.

La séance d’entraînement de Flamengo a été annulée lorsqu’un volcan local a menacé de faire éruption. L’attaquant vedette Gabriel « Gabigol » Barbosa s’est blessé et manquait déjà le gardien de premier choix Diego Alves, victime du coronavirus. Il n’était pas le seul. En Équateur, sept autres joueurs ont été testés positifs, en plus de deux membres du personnel d’entraîneurs. Parmi les exclus du jeu figuraient les deux seuls arrières droits qui avaient fait le déplacement. Et donc, pour compléter leur équipe, Flamengo a tenté à la hâte de faire voler quatre autres joueurs en Équateur.

– Vickery: Del Valle enseigne la dure leçon de Copa Libertadores à Torrent

Ceci, cependant, a rencontré des problèmes. Sans autorisation d’entrer dans l’espace aérien péruvien, l’avion a été contraint de retourner au Brésil et les renforts ont dû attendre que la bureaucratie soit réglée. À la fin, ils arrivèrent à Guayaquil à temps, mais leur voyage ardu fut presque vain.

La région de Guayaquil a beaucoup souffert de l’épidémie de coronavirus. Mais avec la situation sous une sorte de contrôle, les autorités sanitaires locales ont été naturellement effrayées par la présence d’une délégation de football infectée par le virus au milieu d’eux. Ils ne voulaient pas que le match se déroule et ont contacté la CONMEBOL, la fédération continentale de football, pour demander une suspension. Quand cela ne s’est pas produit, ils ont annoncé la suspension du stade dans lequel le match devait avoir lieu. À quelques heures du coup d’envoi, il est apparu que Barcelone vs. Flamengo n’irait pas de l’avant.

• Sources: retour de Suarez à l’Atletico Madrid

• Heath veut la «rivalité américaine» Utd-City

• Une erreur d’administration voit la Roma perdre 3-0

• Silva a été rebuté par le «long ballon» Prem

• Coupe EFL des Spurs en raison du COVID-19

• Accord de prêt du sceau de la Juve pour Morata d’Atleti

• Le patron de West Ham Moyes est testé positif

• Evra fait exploser Man Utd dans un discours de transfert

Mais ensuite, les leviers politiques des coulisses ont commencé à être tirés. CONMEBOL est très désireux que le spectacle continue. Les Libertadores sont revenus la semaine dernière après une fermeture de six mois qui a eu de graves conséquences sur les finances du football sud-américain. Les effectifs de la compétition sont passés de 30 à 50 précisément pour couvrir un état de fait où les équipes perdent un certain nombre de joueurs à cause du virus. Le résultat final était le suivant; si les autorités sanitaires locales pensaient que le jeu ne devait pas se dérouler, les autorités sanitaires nationales équatoriennes n’étaient pas d’accord. Et donc l’annulation du jeu a été annulée. Le match pourrait se dérouler comme prévu, la délégation Flamengo allant directement du stade à l’aéroport par la suite, sans rentrer à l’hôtel.

C’est un conte qui montre le désespoir des autorités du football pour s’assurer que les matches peuvent être joués, et l’influence qu’ils peuvent exercer sur les autorités politiques. Et ainsi la Copa Libertadores continue. Mais la même chose se produira-t-elle pour les éliminatoires de la Coupe du monde d’Amérique du Sud, qui devraient commencer dans quelques semaines?

Après avoir été contraint d’annuler les dates de la FIFA de mars et septembre, la CONMEBOL a tenu à préserver les rencontres d’octobre. Plus au nord, la région de la CONCACAF s’est sentie obligée par la situation du coronavirus de remettre les qualifications pour la Coupe du monde à mars de l’année prochaine. L’Amérique du Sud, qui lutte également pour faire face à la pandémie, ne veut pas faire de même. Son format de qualification marathon, où les 10 pays s’affrontent à domicile et à l’extérieur, a besoin de 18 dates. À moins que cela ne commence bientôt, un changement de format sera nécessaire – et comme tout le monde à l’exception de l’Uruguay a déjà vendu les droits de télévision sur la base qu’il y aura neuf matches à domicile, cela doit être évité.

La semaine dernière, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été enrôlé comme allié, veillant à ce que les pays du monde entier renoncent aux restrictions de quarantaine sur les joueurs sud-américains à leur retour de service international. Mais les clubs, notamment européens, auront suivi les événements de Guayaquil et sont en droit de s’en inquiéter. D’un point de vue logistique, les éliminatoires de la Coupe du monde présentent bien plus un défi que la Copa Libertadores. Avec la compétition de clubs, les joueurs peuvent être soumis à des protocoles de santé rigoureux du début à la fin du voyage – et même alors, les joueurs, les entraîneurs et les arbitres d’Amérique du Sud sont testés positifs.

Pour les qualifications, les joueurs doivent d’abord être rassemblés du monde entier, augmentant le risque de contamination. Et, comme les événements à Guayaquil l’ont très clairement montré, il y a une mentalité « le spectacle doit continuer » – qui fera sûrement craindre à certains clubs que leurs joueurs pourraient être en danger lorsqu’ils sont en service international.

Est-ce que l’un des clubs défiera Infantino et refusera de libérer ses joueurs? La réponse sera révélée dans moins de deux semaines.