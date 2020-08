En Premier League, tout le monde est fou Rhian Brewster, un attaquant de classe 2000 appartenant à Liverpool. Après l’excellente saison prêtée à Swansea, de nombreux clubs de Premier League ont demandé des informations pour les jeunes talents. Brewster est un attaquant avec une vitesse extraordinaire et un sens inné du but. Doté d’un bon pied droit et d’une excellente technique individuelle, il aime varier sur tout le front offensif et être utile à ses coéquipiers, auxquels il réserve souvent des passes décisives. Implacable même sur coup de pied arrêté, il doit s’améliorer en jeu aérien.

Prénom: Rhian Brewster

Date de naissance: 1 avril 2000

Nationalité: Anglais

Rôle: attaquant

Équipe: Liverpool

On dirait: Daniel Sturridge

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'le-talent-du-jour';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "55";

var titolo_art = "Un talent par jour, Rhian Brewster: tout fou pour l'éclair des Reds";

var section_art = "Le talent du jour";

var now = '30 août à 06:28 ';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, o.src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Twitter réagit à la victoire d’Aleksandar Rakic ​​sur Smith

→ quelle offre à activer en transférant le numéro d’un autre fournisseur

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑