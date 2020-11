Manchester City a été tenu à un point dimanche soir après un fascinant match nul 1-1 contre le champion en titre de Liverpool.

Un penalty clair a permis à Mohamed Salah d’ouvrir le score depuis le spot mais l’avance des visiteurs n’a pas duré longtemps, car Gabriel Jesus a ramené son équipe dans le match avec une finition soignée.

Kevin De Bruyne a ensuite eu la chance de terminer le retour avec une pénalité de son propre chef, mais cette fois, ce n’était pas censé être comme il l’a traîné loin.

Positifs

Quand City a pu se calmer et gérer le tempo tout en étant en possession, ils ont eu beaucoup plus de succès. Ils ont commencé à vraiment contrôler le récit et ils ont parfois pu limiter Liverpool et les forcer à un état d’esprit unidimensionnel.

Ce type d’approche a créé une véritable unité au sein de l’équipe, permettant à la fois une liberté créative et beaucoup de temps de préparation pour chaque fois que les Reds se manifestaient.

Négatifs

Les hôtes étaient souvent dépassés au milieu de terrain et chaque fois que Liverpool entrait en rythme avec leurs passes, le rythme du match étirait notablement City.

Ils ont également eu du mal à reconstituer de nombreux mouvements sur le comptoir tout en sachant à quel point les champions sont vulnérables à l’arrière, et même s’ils ont eu leur juste part d’occasions de marquer, leur instinct de tueur habituel n’était pas tout à fait là où il devait être.

Note du manager sur 10

sept – Pep Guardiola est resté fidèle à ses armes avec sa formation de départ. Il a nommé un nouveau partenariat d’arrière central, a abandonné Riyad Mahrez et a sélectionné un couple de milieu de terrain qui était la définition de risqué. Pourtant, après être allé derrière, il n’a pas paniqué, et après avoir fait quelques ajustements tactiques, City a pu se frayer un chemin dans le jeu sous sa direction animée – bien qu’il ait semblé heureux de se contenter du tirage au sort.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Ederson, 7 ans – Le gardien de but ne pouvait pas faire grand-chose à propos du penalty de Salah, et en dehors de cela, le n ° 1 de City a fait preuve de bravoure en sortant de sa ligne et a fait deux bons arrêts à la 44e et à la 49e minute.

DF Kyle Walker, 5 ans – A montré une faible concentration en donnant un penalty en première mi-temps et a généralement eu du mal avec Sadio Mane ainsi que sa communication dans les quatre derniers.

DF Ruben Dias, 7 ans – Le jeune était calme, confiant et se tenait régulièrement debout comme Salah et Mane – faisant preuve de patience et d’instincts bien au-delà de ses années.

DF Aymeric Laporte, 8 ans – Absorber toutes les pressions quand cela arrivait, organiser régulièrement la défense et fournir une couverture à Dias en cas de besoin.

DF Joao Cancelo, 8 ans – A aidé à neutraliser les hommes de Klopp avec son énergie et sa détermination dans les deux moitiés du terrain, et à plusieurs reprises, il était l’homme le plus calme du stade avec de forts défis et des courses en flèche.

Gabriel Jesus a produit un morceau de magie pour gagner un point à Manchester City vs. Liverpool. .

MF Rodri, 5 ans Il était souvent tard pour réagir au ballon et même lorsqu’il n’était pas impliqué dans un passage de jeu, son positionnement discutable laissait beaucoup à désirer.

MF Kevin De Bruyne, 7 ans – A aidé à conduire City dans la dernière troisième fois après le temps et a même obtenu une aide, mais, malheureusement, sa pénalité manquée définira finalement sa performance.

MF Ilkay Gundogan, 5 ans – Il ne pouvait tout simplement pas regagner le ballon ou même le contrôler pendant de longues périodes, son manque de confiance permettant à Liverpool de le boxer et de forcer City à reculer.

FW Ferran Torres, 5 – A travaillé dur et n’a jamais abandonné sur un ballon en profondeur, mais n’était tout simplement pas au niveau qu’il devait être avant d’être remplacé.

FW Raheem Sterling, 5 – Manqué de son flair habituel et aurait dû laisser le ballon à Jésus lorsqu’une occasion en or s’est présentée à la 25e minute.

FW Gabriel Jesus, 7 ans – Produit le meilleur moment de la soirée à l’Etihad en tournant et en finissant avec style pour égaliser mais, à la 55e minute, il a pris la tête large et aurait dû faire mieux.

Substituts

AMF Bernardo Silva, 6 ans – Vraiment eu du mal à démarrer et a été laissé isolé après avoir été éliminé du match.