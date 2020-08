Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo Ils sont en couple depuis 2016, année où les deux personnalités ont décidé d’aller plus loin et d’officialiser publiquement leur statut. Pendant quatre ans, les deux L’Argentine et les Portugais se vantent d’une vie pleine d’amour et l’affection, qui s’est cristallisée avec la naissance de Alana Martina, bébé de deux ans.

Les deux ont montré le bonheur dont ils se vantent à travers leurs réseaux sociaux respectifs à d’innombrables occasions; Cependant, l’un des derniers partagés par le modèle argentin a suscité une attente différente compte tenu du message qu’il véhicule, qui a généré diverses rumeurs parmi les fans des deux.

En cela, il est observé Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez regardant la caméra dans une tenue décontractée tout en lui souriant. L’attente est venue quand, dans la légende, l’Argentine a écrit un « Ouais » accompagné d’un emoji de fleur. Ces mots ont soulevé la rumeur d’un supposé proposition de mariage du Portugais, qui se sent pleinement en compagnie de sa bien-aimée.

De nombreux adeptes ont laissé entendre que la star de la La Juventus est sur le point de coïncider en mariage avec son partenaire augurant que le « Ouais”De ceci est la déclaration à la proposition. Cependant, certains utilisateurs ont souligné que ce mot parodie le cri caractéristique de Cristiano Ronaldo au moment de la célébration, qui est la même que l’Argentine utilise pour décorer la photographie.

Malgré toutes les rumeurs circulant sur Internet, ni Georgina Rodriguez Ni l’attaquant portugais n’a confirmé ni nié les faits. Actuellement, les deux sont en vacances dans un yacht aux îles Baléares. L’avenir du Portugais au niveau sportif est inconnu, car bien qu’il y ait eu des rumeurs sur son départ du Juventus, Andrea Pirlo l’aurait convaincu de diriger l’équipe pour la saison prochaine.